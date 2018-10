Savuttelulle suitset asumisoikeustaloissa

Paitsi huoneistoissa, tupakointi on kielletty Norkkokatu 2:n parvekkeilla, yhteisissä tiloissa ja jopa piha-alueilla. Sen verran periaatteesta on joustettu, että savutella saa mahdollisesti erikseen osoitettavalla tupakointipaikalla.

– Tämä on meidän ensimmäinen täysin savuton talomme Jyväskylässä, mutta jatkossa kaikki uudet kohteemme noudattavat samaa linjaa, Jaana Koivisto TA-Asumisoikeus Oy:n Jyväskylän markkinoinnista vahvistaa.

– Vuodenvaihteesta alkaen myös vanhoissa taloissa uusien asukkaiden sopimuksiin tulee tupakoinnin kieltävä pykälä eli talot muuttuvat savuttomiksi sitä mukaa kuin asukkaat vaihtuvat.

Savuttomuus on viime vuosina alkanut yleistyä kerrostalokiinteistöissä. Paitsi asumisoikeustaloissa myös monissa uusimmissa vuokrakiinteistöissä on täydellinen tupakointikielto – useimmiten kuitenkin tontilta löytyy erikseen osoitettu tupruttelupaikka.

Tupakointi on mahdollista estää myös vanhemmissa taloissa hakemalla kieltoa kaupungin terveysviranomaiselta.

TA-Asumisoikeus Oy:n Norkkokatu 2:een

valmistuu noin vuoden päästä, 2019 syyskuussa, 28 terveellistä kotia kaksirappuiseen, nelikerroksiseen taloon.

Kiinteistö on erinomaisten liikennenyhteyksien varrella ja tulevan, uuden yläkoulun naapurissa. Alakoulu on kilometrin päässä ja kaupan peruspalvelut vieressä; K-lähikauppa, kaksi liikennemyymälä ja palkittu pizzeria kävelyetäisyydellä, Keljonkeskuksen marketit ovat parin kilometrin päässä. Jyväskylän keskustaan ehtii moottoritietä muutamassa minuutissa ja linja-autollakin reilussa vartissa.

Kaijanlampi on kasvava, luonnonläheinen asuinalue, jossa ulkoilumaastot alkavat kotiovelta.

Norkkokadun asumisoikeustalo tarjoaa kodin monenkokoisen perheen tarpeeseen. Pienin asunto on 36,5 neliömetrin yksiö, suurimmat 88,5-neliöisiä perheasuntoja, joissa on kolme makuuhuonetta ja väljät, valoisat oleskelutilat. Näiden väliltä löytyy erikokoisia kaksioita ja kolmioita.

Pienintä yksiötä lukuunottamatta kaikissa asunnoissa on oma sauna ja molemmissa rapuissa hissi. Lähes kaikkia asuntokokoja on edelleen tarjolla. Kohteessa on jatkuva haku.

Asumisoikeusasunto on erinomainen vaihtoehto niille, jotka haluavat asua uudehkossa, nykyaikaisessa kodissa lähellä palveluita, mutta eivät halua sitoutua suuriin asuntolainoihin.

TA-Asumisoikeus Oy on viime vuosina rakennuttanut uusia asuntoja Jyväskylän halutuimmille paikoille: esimerkiksi Kankaan alueelle, Kivelänrantaan tai Palokan Mannisenmäkeen.

– Asumisoikeusasuntojen suosio on viime vuosina lisääntynyt ja lähes kaikki kohteemme ovat tällä hetkellä varattuja, käyttöaste on lähellä 99 prosenttia, Jaana Koivisto vahvistaa.

– Ehkä suosio johtuu siitä, että asumisoikeusjärjestelmä on tullut ihmisille entistä tutummaksi, Koivisto korostaa.

Asumisoikeus on asukkaalle turvallinen tapa hankkia koti, jossa yhdistyvät omistus- ja vuokra-asumisen parhaat puolet. Kohteeseen pääsee 15 %:n asumisoikeusmaksulla, minkä lisäksi maksetaan kuukausittaista vastiketta. Kohteet pysyvät asumisoikeusasuntoina ja niistä ei tarvitse lähteä, ellei itse halua. Lähtiessä saa asumisoikeusmaksun indeksillä tarkistettuna takaisin.

– Asiakkainamme on kaikenikäisiä ihmisiä, monenkokoisia perheitä ja varsin monista ammattiluokista. Eläkeläisten osuus on tasaisessa kasvussa ja yksi selvästi kasvava asiakasryhmä onkin vanhenevasta asunnosta, esimerkiksi omakotitalosta luopuvat pariskunnat. Ikääntyvät ihmiset eivät halua sitoa asumiseen isoja pääomia ja asumisoikeusasuntoon siirtymistä tukee myös se, että 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla ei ole varallisuusrajoja, Jaana Koivisto kertoo.

Lähes kaikki yhtiön valmiit asumisoikeustalot ovat täynnä: muutamia huoneistoja löytyy Norkkokadun lisäksi esimerkiksi Heinälammelta, Palokasta, Rasinrinteeltä ja Kortepohjasta.

