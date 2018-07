Solut eivät kiinnosta, kimppakämpät kyllä

Vaikka soluasuntojen kysyntä laskee sitä mukaa kun opiskelijayksiöiden kysyntä kasvaa, yksityisillä markkinoilla kimppakämpät pitävät edelleen pintansa.

Yhdessä asumisen suosio ei Suomen ­vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikön Tuomas Viljamaan mukaan ole juuri laskenut, vaikka Kelan viimevuotinen asumistukiuudistus heikensi kimpassa asuvien opiskelijoiden asemaa.

– Kelan uudistus herätti viime vuonna paljon keskustelua, mutta en ole huomannut, että se olisi vaikuttanut kimppakämppien suosioon. Ainakaan en ole kuullut vuokranantajasta, joka olisi lakannut vuokraamasta asuntoa sen takia.

Siinä, missä ennen asumistukiuudistusta saattoi tehdä koko porukalle yhteisen sopimuksen samaan asuntoon, ei sellaisella lapulla nykyään heru asumistukea kaikille erikseen.

Ratkaisuksi Suomen vuokranantajat tarjoaa alivuokralaisuutta: yksi kavereista tekee sopimuksen koko asunnon vuokraamisesta itselleen ja alivuokraa sitten asunnosta huoneet muille.

Järjestely on vuokranantajan kannalta yksinkertainen. Toki siinä on riskinsä, sillä vastuu vuokranmaksusta on päävuokralaisella, vaikka joku alivuokralaisista jättäisi maksamatta vuokransa.