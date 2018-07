Superruokaa supermarjoista

Ihana marja-aika lähenee huippuaan ja nyt jos koskaan on aika hyödyntää tuoreita marjoja leivonnassa ja muussakin herkuttelussa. Helpompaa jälkiruokaa saa hakea kuin tuoreet marjat eri tavoin valmistettuina ja tarjottuina. Lisää marjoja myös kaikkeen leivontaan, se on helppoa. Kokeilevalle marjastajalle on mieluista valmistaa joulupöytään omaa likööriä.

Englantilaisilla on todellinen herkkujälkiruoka mansikasta Eton Mess. Mustikkafool hieman sivuaa tätä herkkua.