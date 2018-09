Syksy on hieno aika vierailla Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla on juuri tänä viikonloppuna kuuluisat syysmarkkinat, joihin saapuu runsaasti vieraita niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Tekemistä, ostamista, tutustumista ja nautiskelemista riittää viikonlopun aikana noin 50 maatilalla, kahviloissa tai ravintoloissa ympäri Ahvenanmaan.

Jos syksyiset koko saaren myyjäiset ei innosta, kannattaa saarelle suunnata silti vaikka joskus muulloin, nimittäin näkemistä ja tekemistä on jokaiseen makuun. Tässä muutamia vinkkejä, joista upein on ulkosaariston hienot saaret Klobben ja Silverskär.

Vasta parivuotias Klobben on ehtinyt jo kestitä aina Pohjoismaiden pääministeritkin (kesällä 2017). Ahvenanmaan pohjoisen ulkosaariston pikkusaaren Klobbenin majoitustilat on rakennettu vanhojen kalastajamökkien mukaisiksi. Kymmenen pientä mökkiä on lähekkäin paljailla kallioilla, tuulen tuiverruksessa, ilman sähköä, ilman vessoja ja suihkuja. Yksi mökki on hieman muita kauempana, omassa ylhäisyydessään. Siinä on iso ikkuna suoraan avomerelle, ikkunan edessä parisänky. Ihana paikka viettää vaikka hääyötä.

Pienissä mökeissä on majoitustilaa yhdelle, kahdelle, kolmelle, yhteensä koko saarelle mahtuu vain 32 yöpyjää. Saari on aina vain yhden ryhmän tai vaikka pariskunnan käytössä.

– Meillä on muun muassa ollut hääpari Yhdysvalloista, he saapuivat omalla helikopterilla, kertoo talonmiehenä toimiva Johan Mörn.

Vaikka pikkumökeissä ei ole sähköä, niin ei huolta palelemisesta. Joka mökissä on oma kamiina ja oma klapipino. Jos kamiinan lämmitys ei ole entuudestaan tuttua, se kyllä neuvotaan kädestä pitäen jokaiselle.

Ulkovessat sijaitsevat hieman kauempana, samoin puusauna, jonka design on paikallista saaristolaistyyliä. Esimerkiksi saunan lauteina on aidot raakalaudat, jotka luontevasti muotoilevat alla olevaa kalliota.

Ravintolatilat ovat myös erikseen, eri rakennuksessa. Paikalle saapuu aina kokki, joka valmistaa ateriat tilauksesta.

Johan Mörn painottaa, että saari on aina jokaisella asiakkaalle vuorollaan yksityiskäytössä, ja paikalle tullaan läpi vuoden.

– Talvella käytetään moottorikelkkaa tai ilmatyynyalusta.

Klobbenin asiakkaana voi olla joku yritys, joka viettää vaikka henkilökunnan virkistyspäivää, tai joogaryhmä vuokraa saaren viikon joogakurssia varten.

Aivan varmaa on se, että jokainen vieras voi aistia alkuperäisen saaristolaisen elämästä hitusen verran.

Saman yrityksen toinen saari, Silverskärd on myös upea saaristolaispaikka, tosin jo selkeästi vanhempi. Saarella on ollut toimintaa jo 47 vuotta, aiemmin pienessä mittakaavassa, mutta kun suosiota riittää, on saarelle rakennettu lisää majoitustilaa ja konferenssikeskus, tilaa on sadalle asiakkaalle.

Silverskärdissä on seitsemän erilaista rakennusta, osassa niistä on konferenssikeskuksen lisäksi ravintolatoimintaa, saunatilat, erilaisia majoitustiloja sekä ihana huvimaja rannassa. Sieltä on hyvä katsella muun muassa saarta, jonka rannikolta löydettiin muutama vuosi sitten kuuluisa, samppanjapulloja täynnä oleva, haaksirikkoutunut purjelaiva.

Silverskärdissä järjestetään hyvin paljon erilaisia perhejuhlia, samoin yritysten tilaisuuksia.

Molemmissa saarissa syödään niin täydellistä lähiruokaa kuin olla vain saattaa. Nimittäin edellisenä iltana voidaan laskea verkot vesille, käydä nostamassa kalat ja kokki valmistaa sitä herkullisen aterian, esimerkiksi ahvenkeiton, joka nautitaan ahvenanmaalaisen saaristolaisleivän ja tuoreen voin kanssa.

Ahvenanmaalla saa kokea muutakin hauskaa ja mielenkiintoista.

Saari on omenasaari, sillä 72 prosenttia Suomeen tuotavista kotimaisista omenista tulee Ahvenanmaalta. Omenatiloille pääsee vierailemaan ja maistelemaan sadonkorjuujuhlan aikaan.

Anna ja Jan Alm omalta Öfvergårds -omenatilaltaan keksivät koko ajan uusia omenaan liittyviä asioita.

– Meidän omenatarhaan voi jokainen kiinnostunut istuttaa oman omenapuun, jota me hoidamme kuin omaamme. Sitten kun sato on kypsä, sen saa tulla itse korjaamaan. Palvelu maksaa 60 euroa/vuosi, Anna Alm kertoo.

He ovat myös keksineet pienille omenaraakileille käyttötarkoituksen. Omenankasvattajat pudottavat tarkoituksella puista pieniä raakileita, jotta jäljelle jäävät omenat kasvaisivat isoiksi ja komeiksi.

– Valmistamme pikkuraakileista pikkelsiä. Se on ollut sadonkorjuujuhlissa menestystuote.

Jokainen kulinaristi tietää Michael Björklundin, Strömsö-kokin. Hänen Smakby -herkkukompleksinsa on jokaisen Ahvenanmaalla käyvän herkuttelijan ehdoton vierailupaikka. Smakbystä voi ostaa omatekoista brandya, likööriä ja viskiä, ja siellä on myös pienkäsityöläisillä omat tilat.

Oluen ystävät tietävät Stalhagen -oluet, joiden panimo on Ahvenanmaalla. Panimossa on myös ravintola, jossa järjestetään suosittuja olutmaistajaisia pienine herkkupaloineen.