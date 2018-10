Täystyöllistetty talonmies

Ruska-aika lähenee loppuaan, mutta kotitalkkari Markus Jormakalla kiire sen kuin kasvaa. Syksyyn kuuluvat luonnollisesti pihojen haravoinnit ja siivoukset, puutarhojen korjaukset ja kukkapenkkien rakentamiset ensi kesää varten, pensaiden ja puiden leikkaamista, mutta ennen kaikkea rännien tyhjentämistä, huoltoa ja korjausta.

– Vinkkinä haluan antaa talojen asukkaille, että tarkastakaa ja tyhjentäkää rännien syöksytorvet. Niihin kulkeutuvat syksyn lehdet yhtä helposti kuin ränneihinkin. Jos niitä ei tyhjennä, torvi täyttyy pikkuhiljaa ja aiheuttaa monenlaista harmia, Jormakka opastaa.

Kotitalkkari kertoo, että rännien tyhjennyksen yhteydessä he tarkastavat aina myös katon kunnon.

– 95 prosentissa kattojen tarkastuksista niistä löytyy jotain pientä korjattavaa. Esimerkiksi peltikaton ruuvit löystyvät vuosien varrella, uv-säteily haurastuttaa ruuvien läpivientejä. Sammal on myös monien kattojen riesana.

Jormakan kotitalkkariyritys Helping Hands Oy käyttää kattotarkastuksiin myös drone-kuvausta.

Syksyn jälkeen alkaa talven ja lumen kanssa pelaaminen, on lumien pudotusta ja kolausta. Lumien pudotusta tehdään yrityksille, taloyhtiöille ja yksityisille.

Talvi on muuten hiljaista aikaa, silloin kotitalkkarin yritys tekee erilaisia remontteja niin yksityisille kuin yrityksillekin. Remonttikenttä on laaja, välillä remontoidaan keittiöitä, välillä saunoja, välillä uusitaan pintoja eli maalataan ja tapetoidaan.

Jormakka ei tee ihan kaikkea itse, välillä on pyydettävä avuksi putkimiestä, sähkömiestä tai kylpyhuonekorjaajaa. Hän myös työllistää apumiehiä vuokratyövoimatoimiston kautta.

Kun aurinko alkaa nousta puiden yläpuolelle keväällä, alkaa kotitalkkariyrityksellä kiireet. Jormakka naureskeleekin, että kaikki haluavat tehdä kaiken aina keväällä ja kesällä. Silloin siivotaan varastoja, raivataan pihoja ja puutarhoja, pestään ikkunoita ja remontoidaan kotona.

Kotitalkkarin voi palkata myös lomien ajaksi, syys-, talvi- tai kevätlomille.

Noin viisi vuotta vanha kotitalkkarifirma tekee hyvin erilaisia urakoita ja hommia, aina lampunvaihdosta ja taulun asennuksesta talon rakentamiseen. Yrittäjä kertoo, että tietty asiakaskunta on vakiintunut.

– Menemme esimerkiksi säännöllisesti leikkaamaan pensasaitoja, tyhjentämään vesipumppuja, nostamaan veneen tai laiturin.

Kotitalkkariyrityksen yksityisillä asiakkailla on monenlaisia tarpeita. On ikäihmisiä, heitä, jotka asuvat vanhoissa omakotitaloissaan eivätkä enää jaksa touhuta arkiaskareiden parissa. Sitten on kiireisiä uraihmisiä, jotka työllistävät talkkaria niin pienillä kuin suurillakin tarpeilla. Kolmantena ryhmänä ovat ihmiset, jotka mielellään antavat pikkuhommat kotitalkkarin tehtäväksi.

Yksityisten asiakkaiden lisäksi yrityksellä on myös yritysasiakkaita, yksi sellainen on kiinteistönvälittäjät. Toinen on isännöitsijät.

Jormakka kertoo esimerkkinä, että myytävän talon yksi seinä saattaa kaivata maalia. Tällöin hänet tilataan paikalle ja seinä on siisti.

Nyt kun oikeita talonmiehiä ei enää taloyhtiöissä ole, Helping Hands Oy soitetaan apuun kun taloyhtiössä pitää esimerkiksi korjata löystynyt sarana tai leikata pensasaita.

Yritys toimii Jyvässeudulla, tosin talven rauhalliseen aikaan on ajeltu myös pääkaupunkiseudulle hommiin. Kotitalkkari laskuttaa työt tuntipalkalla, 50 euroa tunti, myös matkat laskutetaan.

– Melkein kaikesta mitä teemme, saa myös kotitalousvähennyksen, Jormakka muistuttaa.