Taloyhtiö, oletko valmis, meille tulee sähköauto?

On asunto-osakeyhtiöiden vuosikokousten aika. Eräänä asiana esille voi tulla sähköautojen latauspaikat. Kuka maksaa, kun ruutuun haluaa se ensimmäinen Tesla?

– Taloyhtiö ei ole velvollinen sähköauton latauspaikkaa heti järjestämään, vaan taloyhtiön hallituksen kannattaa selvittää, onko latauspaikan rakentamiseen tarvetta, sanoo Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Mähönen.

Suurin osa autopaikoista on taloyhtiön hallinnassa eli asukkaat maksavat taloyhtiölle kuukausittaisen vuokran. On myös osakashallinnassa olevia autopaikkoja, jotka on ostettu isolla rahalla. Molempia paikkoja koskevat omat säännöksensä.

– Riittääkö nykyinen sähköverkko vai vaatiiko se uudistamista? Jyväskylässä sen tekee helpoimmin sähköverkon omistaja, Jyväskylän Energia. Sillä on paras tietämys, Mähönen kertoo.

Taloyhtiön omistamista autopaikoista, joita asukkaat vuokraavat, voi muutaman (2–3 kappaletta) muuttaa yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä latauspisteiksi, jos sähköverkon mitoitukset riittävät.

– Tällöin paikat pitää jakaa asukkaille yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Mutta kun paikat eivät riitä, ja sähköautoja on tulossa enemmän, on otettava käyttöön jonotus tai arvonta. Tällä päästään alussa pitkälle, Mähönen tähdentää.

Mikäli taloyhtiön sähköverkon kapasiteetti ei riitä ja se pitäisi uusia kokonaisuudessaan, voidaan se tehdä, mikäli verkko muutenkin kaipaa uudistamista.

– Tällöin kaikki osakkaat osallistuvat kustannuksiin, oli heillä sähköautoa tai ei. Samalla tavalla kuin parvekeremonteissa, kaikki osallistuvat kustannuksiin vaikkei olisi parveketta, Mähönen sanoo.

Asia mutkistuu, mikäli todetaan, että sähköjohdot ovat alimittaiset. Kyseessä on ei-tavanomainen uudistus asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

– Silloin kuluihin osallistuvat vain ne, joita asia koskee, ja jotka siihen haluavat osallistua.Tällaista tilannetta kannattaa välttää yhtiöissä, sillä se voi aiheuttaa myöhemmin hankaluuksia.

Osakashallinnassa olevat autopaikat ovat eri asia. Osakas voi esittää yhtiölle, että hänen paikkansa muutetaan latauspaikaksi. Tämä edellyttää yhtiön lupaa. Kustannuksista ja kunnossapidosta pitää sopia taloyhtiön kanssa. Sama periaate koskee esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentamista rivitalo-osakkeeseen.

– Jos osakas haluaa latauspaikan, se on sovittavissa oleva asia. Yhtiökokous päättää ensimmäisestä luvasta, ja hallitus seuraavista. Yhdenvertaisuusperiaate on voimassa eli kaikkien tulee saada sama halutessaan, Mähönen tiivistää.

Hallituksen tulee aina varmistaa, että kiinteistön sähköverkon kapasiteetti riittää, mikäli latauspaikkoja halutaan asentaa lisää. Jos verkon kapasiteetti ei riitä kuin yhteen latauspaikkaan, tullaan ennen pitkään yhdenvertaisuuskysymyksen äärelle eli mahdollisuus on tarjottava kaikille verkon uusinnan kautta.

Mistä mahdolliset latauspaikat virtajohtoinen ja älypylväineen hankitaan, on kilpailutuksen paikka. Taloyhtiön hallituksen kannattaa kysyä neuvoja kilpailutukseen esimerkiksi kiinteistöyhdistykseltä.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys on perustettu 1903 Jyväskylän Talonomistajain Yhdistyksen nimellä. Jäseninä on noin 1 450 keskisuomalaista taloyhtiötä. Yhdistys tarjoaa taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille neuvontaa, koulutusta ja ajankohtaista tietoa.