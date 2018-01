Taloyhtiöt ulkoistavat parkkipaikkojaan

Taloyhtiöiden ulkopuoliset, maksulliset parkkipaikat yleistyvät myös Jyväskylässä. Tuorein esimerkki on Kankaan alue, jonka pysäköinti hoidetaan kokonaan Jyväs-Parkin maksullisilla pysäköintitaloilla.

Kankaan ratkaisua on perusteltu sillä, että se rauhoittaa talojen piha-alueet ja ehkäisee autojen sekä kevyen liikenteen väliset turmat.

Kokeneet isännöitsijät näkevät ratkaisussa myös kritisoitavaa. Heidän kokemusten perusteella autopaikaton asunto ei välttämättä kiinnosta niin paljon ostajia kuin autopaikallinen ja lisäksi ulkoistettu paikka saattaa pitkän päälle tulla kalliimmaksi kuin taloyhtiön oma parkkipaikka.

– Tällaisia pysäköintiratkaisuja tulee uusille alueille Lutakkoon, Kankaalle ja Kivääritehtaalle. Autopaikalla on kuitenkin välillinen vaikutus asunnon myynnissä, pohtii isännöitsijä Ilkka Kuulasmaa Keski-Suomen Tilivalvonta Oy:stä.

– Urakoitsijat ovat myyneet autopaikkoja osakkeina. Asunnon myyminen ilman autopaikkaa on vaikeampaa, kertoo Realia Isännöinti Oy:stä isännöitsijä Jyrki Tahvanainen.

Jyväs-Parkin toimitusjohtaja Hannu Leskinen näkee asian myös toisinpäin.

– Osalle ostajista on helpotus, kun ei tarvitse asunnon päälle vielä investoida autopaikkaosakkeeseen ja siihen liittyvään ylläpitoon. Sellaisessa puhutaan 15 000–30 000 euron panoksista. P-Pergamentin vuosimaksu 770 euroa on tuohon lähtöön todella kilpailukykyinen, toteaa Leskinen.

Pysäköinnin hintahaitari on iso. Lutakossa Schaumanin puistotien vuokratalossa asuva avopariskunta maksaa lämpötolpallisesta pihan parkkiruudusta 15 euroa kuu­kaudessa. Kaupunginosan pysäköinti on puhuttanut asukkaita pitkään. Jyväskylän keskustan asunto­yhtiön autotallipaikan normi­hinta on 50–60 euroa kuukaudessa. Jyväskylän kaupungin Jyväs-Parkki-yhtiön P-talojen kuukausihinnat vaihtelevat 70–110 euron välillä. Asukaspysäköinti­kortilla P-talossa auto saa olla arkisin kello 16–09 ja viikonloput 40 euron hinnalla kuukaudessa. Näin asukkaan ruutu on päivisin alueel­la työssä käyvän käytettävissä.

Velkaisella kaupungin parkki­yhtiöllä on lainaa noin 33 miljoonaa euroa. Jyväs-Parkin toimitusjohtajan Leskisen mukaan yhtiö kerää tulot pysäköintituloista ja rakentajilta kertyvistä velvoitepaikkamaksuista. Kadun varressa asukaspysäköinnin 200 euron vuosi­maksuun tottuneen houkuttelu P-taloon on hänen kokemuksen mukaan iso haaste.

– Lutakon alueella asukkaat pysäköivät osin pihoissa sekä asukaspysäköintiin osoitetuilla kadunvarren ja sataman P-alueilla. Onhan siinä talviaamuna askaretta, kun kaivaa kylmän auton lumen alta. Lutakossa jaoimme tuhansia lentolehtisiä, joissa kerroimme asukaspysäköinnin kuukausikortin 25 euron tarjouksesta P-taloon kovana lumitalvikautena kolme vuotta sitten. Saimme ehkä viitisen yhteydenottoa ja taisi yksi sopimus syntyä, muistelee Leskinen.

Kankaan rakenteilla olevan asuinalueen ensimmäisiä asukkaita on Erkki Pelli. Hän ajaa autonsa varsin tyytyväisenä P-Pergamenttiin.

– 770 euron vuosimaksu on ihan kohtuullinen pysäköintitalossa ja takaa aina vapaan ruudun hallissa. Nythän täällä on vielä hyvinkin tyhjää, mutta jatkossa ruudut varmasti täyttyvät, ennakoi Pelli.

Pelli kertoo, että pysäköintiratkaisu ei ole herättänyt suuria tunteita Kankaan asukkaissa. Asukkaita selkeästi miellyttää sen seuraus eli autottomat pihat. Pihoilla on vain ruutu huoltoajolle ja saattoliikenteelle sekä invaruudut.

– Kaikki eivät täällä tarvitse omaa autoa, tietää Pelli.