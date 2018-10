Tilaa yllin kyllin

Kun rakentaja Santtu Suominen ryhtyi rakentamaan perheelleen kotia, oli paras paikka heti tiedossa, Nenäinniemi. Vuonna 2001 valmistui Karikkorinteeseen neljän asunto-osakkeen taloyhtiö As. Oy Jyväskylän Karikkorinne, ja Suominen omisti yhtiöstä 175-neliöisen, kaksikerroksisen osakkeen. Huoneistossa on kuusi huonetta ja keittiö.

Vuosien kuluessa Suominen muutti kuitenkin toisaalle, ja huoneisto on nyt myynnissä.

Pieni rivitaloyhtiö on sijoittunut ja asettunut paikalleen Päijänteen rantamaisemaan. Omaa rantaa ei ole, mutta järvimaisemaa sen sijaan runsaasti, niin alakerroksesta kuin yläkerroksestakin. Kodin ja rannan välissä kulkee kevyenliikenteenväylä, joka kiertää Nenäinniemen ranta-alueita vähän joka puolelta.

Alue on muutenkin asukkaittensa mielestä ihannepaikka elää ja asua. Upeaa järviluontoa on joka puolella. Uimaranta löytyy kävelymatkan päästä, on luontopolkuja ristiin rastiin ja tietysti talvella järvelle auratut tiet ja ladut.

Palvelujen suhteen Nenäinniemen asukkaat käyttävät viereisen Kuokkalan ja Kekkolan kauppapalveluja, sillä oma viimeinen lähiökauppa on lopettanut. Sen sijaan Nenäinniemessä on vielä päiväkoti ja koulu (1.–3. luokat). Muut kunnalliset palvelut kuten kirjasto, terveyspalvelut ja kirkko ovat Kuokkalassa.

Sanni Ihanainen huoneistoa myyvästä Rakennusliike M Suominen ky:stä toteaa, että asunnossa on rivitalon turva sekä omakotitalon tuntuma ja tunnelma.

Asunnossa on ylellisen paljon tilaa sekä myös säilytystilaa, joka alkaa jo rakennuksen ulkopuolelta. Heti ulko-oven vierestä johtaa ovi lämpimään, tilavaan ulkovarastoon. Sisäänkäynnin läheisyydessä on myös kylmä ulkovarasto sekä pienehkö talli vaikka mönkijää, polkupyöriä tai harrastusvälineitä varten.

Heti kun ulko-oven avaa, ainakin lapsi- ja koiraperheen asukas ilahtuu, sillä tuulikaapissa on tilaa muun muassa vesipisteelle suihkuineen ja kuivauskaapille. Myös runsaasti säilytystilaa riittää jo tässä tilassa.

Itse eteisaula on avara ja siitä johtaa ovet kolmeen makuuhuoneeseen, vierasvessaan sekä yhdistettyyn pesu-, sauna- ja kodinhoitotilaan. Vessoja on kaikkiaan kolme kappaletta.

Katse kuitenkin kiinnittyy heti avaraan olohuoneeseen sekä samassa tilassa olevaan reilun kokoiseen keittiöön. Keskellä oleva Tulikiven läpinäkyvä, varaava takka jakaa tilan selkeästi kahdeksi eri huoneeksi. Isot ikkunat antavat näkymän takapihalle ja osittain myös suoraan Päijänteelle.

Keittiön kalusteet ja pinnat ovat tietysti vuosimallia 2001, mutta ne ovat siistit ja asianmukaiset. Välttämätöntä remonttia ei tarvitse tehdä.

Toinenkin kerros yllättää. Portaiden yläpäässä onkin koko seinän mittainen ikkuna, jonka takana on toinen yläkerran makuuhuoneista. Siellä on myös tilava parveke sekä ylellinen kylpyhuone poreammeineen. Toinen makuuhuoneista on ullakkohuone ja sen yhteydessä on iso, lämmin vaatehuone kaappirivistöineen.

Säilytystilaa tässä talossa on todellakin suhteessa yhtä paljon kuin on neliöitäkin eli ison perheen tarpeisiin.

Rivitaloyhtiöllä on myös oma autotalli talon toisessa päässä. Suomisella on siellä 30 neliön kokoinen autotalli.

– Talli on maan alla, Sanni Ihanainen kertoo.

Ostajat ovat kiinnostuneita sähkönkulutuksesta, sillä huoneistossa on lattialämmitys kauttaaltaan, lisäksi varaava takka ja ilmalämpöpumppu.

– Jyväskylän Energian antaman tiedon mukaan kahden vuoden sähkönkulutuksen hinta on ollut keskimäärin 157 euroa kuukaudessa sisältäen lämmityksen ja käyttösähkön, Sanni Ihanainen toteaa.