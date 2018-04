Uusi on aina uusi

YIT Rakennus Oy:n Keski-Suomen aluejohtaja Mikko Räty toteaa, että tällä hetkellä he ovat Jyväskylän suurin asuntorakentaja, mutta tilannehan elää koko ajan. Rädyn mukaan viime vuosien suurin muutos rakennusalalla on ollut sijoittajien ilmaantuminen asuntomarkkinoille.

– Jos ajatellaan 30 vuotta taaksepäin, niin silloin kerrostaloasunto ostettiin ja siihen muutettiin itse. Nykyisin suuri osa kerrostaloasunnoista, etenkin pienet huoneistot myydään sijoittajille. Tähän on luonnollisesti vaikuttanut vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisi.

Niinpä Jyväskylän vuokralaisilla, joista iso osa on opiskelijoita, on varaa valita mieleinen asunto.

Räty painottaa, että asuntohan on mitä parhain ja turvallisin sijoitusmuoto silloin kun sijainti on hyvä, esimerkiksi kasvukeskuksessa.

YIT Rakennus Oy:n rakennustyömaita nähdään monilla Jyväskylän parhailla asuinalueilla kuten Kankaalla, Lutakossa, Mannisenmäellä ja asuntomessualueella Äijälänrannassa.

– Viime viikolla valmistui Kankaalle jo toinen talo, Asunto Oy Jyväskylän Fredrikinpuisto, josta on myymättä enää noin kymmenkunta huoneistoa. Lisäksi rakennamme Kankaalle tällä hetkellä asumisoikeustaloa TA-Asumisoikeus Oy:lle, joka valmistuu lokakuussa sekä KOAS:lle 16-kerroksista, 117 asunnon tornitaloa Kankaantornia. Se valmistuu elokuussa.

Äijälänrantaan on tarkoitus vuosien varrella valmistua 13 kerrostaloa. Niistä kuusi on jo valmiina, kolmea rakennetaan parhaillaan ja neljä on vielä aloittamatta.

– Äijälänrannan seuraava tornitalo, 13-kerroksinen Asunto Oy Kalevanpoika valmistuu ensi vuoden kesäkuussa. Kohde on nyt ennakkomarkkinoinnissa, ja siitä on jo varattu kolmisenkymmentä huoneistoa. Olemme juuri saaneet lainvoiman rakennusluvalle, joten kauppoja tehdään kovaa vauhtia, Räty listaa.

Lutakon alue täyttyy huomaamatta. Satamakadun varrelle rakentuu kaksi kohdetta, Asunto Oy Jyväskylän Taikayö ja Asunto Oy Jyväskylän Suvivalssi. Taikayö valmistuu tämän vuoden elokuussa ja Suvivalssi ensi vuoden helmikuussa. Schaumanin Puistotien varteen rakentuu vielä Asunto Oy Koskenlaskija ja myöhemmin vielä Asunto Oy Jyväskylän Marleena.

Tässä yhteydessä Mikko Räty pöyhistää rintaansa, sillä vuonna 2020 pitäisi Lutakon olla YIT:n osalta valmis.

– YIT on rakentanut silloin aluetta 25 vuoden ajan, olemme rakentaneet tuossa vaiheessa Lutakkoon 35 kerrostaloa.

Vielä Mannisenmäkikin saa osansa. Räty kertoo, että sinne on valmistunut viime vuoden marraskuussa Asunto Oy Klinkkermanni ja Asunto Oy Jyväskylän Savenvalajaa ollaan aloittamassa nyt keväällä. Siihen valmistuu 48 huoneistoa.

Lakea Oy:n myyntineuvottelija Britta Tuppurainen toteaa, että tällä hetkellä uudiskohteiden kauppa käy hyvin. Lakean oma OMAKSI-maksujärjestelmä on ollut nuorten asunnonostajien suosiossa, kun taas perinteiset RS-rahoituskohteet ovat isojen asuntojen ostajien suosiossa.

Lakea Oy:llä on ennakkomarkkinoinnissa Kuokkalassa As Oy Jyväskylän Puukuokka 3, jonka on määrä valmistua heinä–syyskuun aikana.

– Puukuokka 3 on Lakean OMAKSI-kohde, samoin on viime vuonna valmistunut Puukuokka 2.

Lakea Oy:n toinen kohde on viime viikolla valmistunut RS-kohde As Oy Jyväskylän Mannisenkartano.

Rakennusliike M Suominen ky:n Sanni Ihanainen kertoo, että Kekkolan Tanhukaareen valmistuu kesällä kaksi luhtitaloa.

– Siellä on vielä muutamia eri kokoisia asuntoja etsimässä sitä oikeaa asukasta. Heinälammelle on myös tulossa ennakkomarkkinointiin ihana pieni rivitalo.

Ihanaisen mukaan uudistuotantokauppaa tehdään koko ajan mukavan tasaisesti.

– Uudet asukkaat ovat aivan laidasta laitaan, on perheitä, sinkkuja ja sijoittajia.

Myyntijohtaja Sami Nivala SKV Kiinteistönvälityksestä kertoo, että kun tällä hetkellä täällä rakennetaan paljon, on heillä myös paljon uusia asuntoja myytävänä. Esimerkkeinä hän mainitsee vaikkapa Jyväskylästä Väinölänrannan tuntumasta ja Päijänteen läheisyydestä kahden kerrostalon kompleksin, joista ensimmäisestä loppuvuodesta valmistuvasta talosta on jo kaksi kolmasosaa asunnoista myyty. Kohteen rakentaja on VRP Rakennuspalvelut Oy. Toisen kohteen, As Oy Jyväskylän Väinölän Niittykukan ennakkomarkkinointi alkaa huhtikuun puolessa välissä.

Ranta-asumista on myös SKV:llä myynnissä olevassa uudessa rivitalossa.

– Se on Rakennuspalvelu PP Heikkinen Oy:n rakentama As Oy Jyväskylän Saunaranta Haapaniemen ja Päijänteen rantamaisemassa, Nivala kertoo.

Nivala haluaa mainita erikseen kohteessa olevan erikoisuuden, oman asukkaiden käytössä olevan rantasaunan. Kohteessa on vielä myytäviä huoneistoja kaksiosta neljän huoneen ja keittiön asuntoihin.

Uuden ja vanhan asunnon hintaero on kaventunut hieman, niinpä moni asunnon ostoa suunnitteleva pohtii tarkkaan, ostaisiko sittenkin uuden ja huolto- ja remonttivapaan kodin.

– On erityisesti yksi ryhmä asiakkaita, jotka päätyvät usein uuden kodin kannalle. Monet varttuneemmat pariskunnat haluavat vaihtaa vanhan omakotitalonsa uuteen asuntoon siinä toivossa, että he säästyisivät vanhan remontoimiselta. Toki samaa pohdintaa tekevät myös sijoittajat, jotka mielellään ostavat ne pienet, uudet asunnot.