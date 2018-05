Uusia Peab-koteja unelmamaisemaan

Teksti: Kari Ruuska

Kuvat: Jykia Oy ja Kari Ruuska

Joku viisas antoi taannoin ohjeeksi asunnonostajalle.

– Katso ikkunasta. Sitä, minkä näet, on vaikea muuttaa.

Peab rakentaa Kinkomaan Vitapoliksen alueelle kerrostalon, jonka ikkunoista aukeava Päijänne-näkymä mykistää, eikä kaipaa muutoksia. Myös uuden, nykyaikaisen kerrostalon sisätilat kestävät katseen ja elämän.

Asunto Oy Muuramen Lundintie 9:ään valmistuu 24 modernia, hyvinvarusteltua kerrostaloasuntoa, joiden asukkaille upea luonto on kotiovella ja hyvät palvelut silti lähellä.

Talon jokaisesta kodista on rantanäkymä – valtaosasta asuntoja aukeaa maisema Päijänteelle, takapihan puolen ikkunoista voi ihailla Kangaslampea ja sen vehreää ympäristöä.

Suoraan talon edessä polveilee Kinkomaan niemen upea luonnonhiekkaranta, josta voi pulahtaa uimaan melkein miltä kohtaa tahansa. Lundintie 9 sijoittuu kummulle, joka laskeutuu suoraan uimarantaan ja vieressä on Kinkomaan suosittu, kunnan ylläpitämä venesatama: omalla veneellä, omasta rannasta pääsee hetkessä Jyväskylään ja vähän pidemmällä retkellä vaikkapa Lahteen.

Kinkomaa valittiin aikoinaan keuhkotautiparantolan sijoituspaikaksi upeiden mäntymetsiensä ansiosta. Täällä on helppo hengittää.

Nyt sama hongikko ympäröi upeaa ja monimuotoista asuinaluetta. Sairaalarakennus alueen ytimessä on muuttunut moderniksi yritys- ja palvelukeskittymäksi.

Peabin iskulause ”Kaukana kiireestä, mutta silti lähellä” pitää Vitapoliksen osalta kirjaimellisesti paikkansa.

Peabin asuntomyynnistä Simo Saarinen ja Jykia Oy:n sekä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen toimitusjohtaja Seija Takanen kehuvat kilvan alueen palveluja ja lupaavat sille aurinkoista tulevaisuutta.

Seija Takanen iloitsee erityisesti siitä, että uusien kerrostalojen myötä Vitapoliksen asuntokanta monipuolistuu ja palvelujen kysyntä kasvaa.

– Kinkomaa kokonaisuutena on Muuramen kunnan voimakkaimmin kasvavaa asuinaluetta. Täällä on rakennettu vilkkaasti sekä omakoti- että rivitaloasuntoja ja rakentaminen jatkuu. Nyt saamme myös kerrostalotuotannon käyntiin, mikä varmasti turvaa palvelujen pysyvyyttä, Takanen uskoo.

Alueella on jo koulu, kaksi päiväkotia, lähikauppa sekä Vitapoliksen monipuoliset hoivapalvelut, jotka ajan myötä lisääntyvät ja monipuolistuvat edelleen.

Asukkaiden viihtyvyyttä tukevat esteettömät päällystetyt kevyen liikenteen reitit, tenniskenttä, fresbeegolf-rata, luonnonhiekkarannat, leikkipuisto, aistipuisto ja vuokrattavat viljelypalstat sekä venepaikat. Omalla autolla Jyväskylän keskustaan ajaa vartissa, julkinen liikenne kulkee säännöllisesti puolen tunnin välein – Keljon markettien kautta.

Vitapoliksen alueen suosiota kuvaa se, että kaavoitetut omakotitontit on yhtä lukuunottamatta myyty. Alueelle on kaavoitettu kerrostalojen lisäksi pientalotontteja aurinkoiseen rinteeseen, joka saadaan nopeasti rakennusvalmiiksi kysynnän kasvaessa.

– Nyt keskitymme näiden kerrostaloasuntojen rakentamiseen ja käyttöönottoon, Takanen ja Saarinen muistuttavat.

Tavoitteena on aloittaa Lundintie 9:n rakentaminen elo-syyskuussa, jolloin asukkaat pääsisivät uusiin koteihinsa syyskuussa 2019. Peabin hankkeen kanssa samaan aikaan Avain Asumisoikeus rakennuttaa alueelle kaksi asumisoikeustaloa.

– Emme näe asumisoikeustaloja oman hankkeemme kilpailijana, ennemminkin ne täydentävät alueen tarjontaa ja luovat lisää vetovoimaa, Simo Saarinen pohtii.

– Monipuolinen asuntotarjonta on alueen vahvuus.

Saarinen kertoo, että Lundintien asunnot ovat heti ennakkomarkkinoinnin alkaessa herättäneet ansaittua kiinnostusta ja varauksiakin on jo tehty. Odotetusti ensimmäisten joukossa on varattu ylimmän kerroksen maisemahuoneistot.

Asunnot ovat kiinnostaneet erityisesti omaksi kodiksi asuntoa etsiviä. Upean luonnon ja hyvien palvelujen lisäksi Vitapoliksen asunnoissa kiinnostaa selkeästi keskikaupungin uudistuotantoa edullisempi hintataso.

Asunto Oy Muuramen Lundintie 9

Peab rakentaa Vitapoliksen alueelle, Päijänteen rantaan 7-kerroksisen asuinkerrostalon, johon tulee yhteensä 24 asuntoa; pienimmät ovat 30 neliön yksiöitä, suurin on ylimmän kerroksen 125,5 -neliöinen maisema-asunto. Seuraavaksi suurimmat ovat 70-79,5 neliön 3h+kt+s -perheasuntoja. Asuntojen velaton keskineliöhinta on noin 3500 euroa. Ostajan on mahdollista saada pitkäaikainen yhtiölaina, joka on noin 70 % asunnon velattomasta hinnasta. Asuntojen ennakoitu hoitovastike on 3,80 euroa neliötä.

Peab

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 ja Suomessa noin 750 henkilöä. Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä teollisuus. Peab-konsernin liikevaihto on 5.1 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä. www.peab.fi

Vitapolis

Vitapoliksen alueen omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, ja alueen kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä ja hallinnoinnista vastaa Jykia Oy. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Jykia Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta.