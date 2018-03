Vanha koti on sukupolvien aarre

Mattilanpellolla Purokadulla on myytävänä todellinen rintamamiestaloklassikko. Vaaleansininen talo on ollut Ninna Äijäsen kotitalo, isoisä rakensi sen itse vuonna 1947. Sittemmin taloon muutti Äijäsen vanhemmat ja lapsuus ja nuoruus vierähtivät Purokadulla.

– Ostin talon itselleni äidiltä vuonna 2002 ja asustan tätä nyt 14-vuotiaan tyttäreni kanssa.

Äijänen kertoo alkaneensa ajattelemaan, että ehkä nyt on jo aika asua helpommin. Pieni rivitalo jossain lähellä houkuttelee kummasti.

Taloa on hoidettu vuosikymmentensä aikana pieteetillä, ja lähes kaikki tarpeelliset remontit ja huoltotyöt on tehty. Kaukolämpösysteemi on päivitetty vuonna 2017, kellaritilat on uudistettu kokonaan vuonna 2008, käyttövesiputkisto on uudistettu tänä vuonna. Nyt siellä on pesutilojen lisäksi toimiva kuntosali, vilvoitteluhuone ja paljon varastotilaa. Viemärit sukitettiin vuonna 2016.

Ulkovuoraus on aloitettu, mutta se on viimeistelyä vaille valmis.

Keskikerroksessa on perinteiset olohuone, tilava keittiö ja ruokailuhuone, joka muuttuu helposti yhdeksi makuuhuoneeksi.

– Jätin vaatekaapitkin valmiiksi.

Yläkerroksessa on äidin ja tyttären makuuhuoneet sekä suihku ja vessa. Neliöitä on yhteensä 90.

1206 neliön kulmatontti on avara ja valoisa, rakennusoikeutta on jäljellä 100 neliötä.

Ninna Äijänen kertoo, että Mattilanpellon alue on erinomainen sijaintinsa ansiosta. Aivan lähellä on kaupungin keskusta, yliopisto, koulut, päiväkodit, keskussairaala, Keljon automarketit, Jyväsjärvi rantoineen sekä Rantaväylä, joka vie liikenteen eri suuntiin.

– Minulla ei ole autoa, täältä pääsee helposti joka puolelle kävellen tai pyörällä.

Omistajan hintapyyntö on 229 000 euroa.

Taloa myy Kiinteistönvälitys Enberg Oy, kiinteistönvälittäjä Sanna Savolainen. Seuraava esittely on 24.3.2018 klo 12.00–12.30.