Vapolla kummittelee asunto-osakeyhtiö

Jyväskylän keskustan tuntumassa komeilee energiayhtiö Vapon pääkonttori, vaikka rekisteritietojen mukaan samassa osoitteessa pitäisi toimia asunto-osakeyhtiö.

Asunto Oy Jyväskylän Yrjönkatu 42 on perustettu vuonna 1974 ja se ei ole sen jälkeen koskaan päivittänyt mitään tietoja Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantoihin. Tontille valmistui 1976 Vapon pääkonttori, joka ei ole koskaan toiminut asuinkäytössä.

– Tämä vaikuttaa klassiselta esimerkiltä asunto-­osakeyhtiöstä, jonka ei enää kuuluisi olla rekisterissä. Kuvittelisin, että monissa tapauksissa yhtiön perustamisen jälkeen tilanne on muuttunut eikä sen jälkeen ole muistettu tehdä toimia yhtiön purkamiseksi, toteaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) johtava lakimies Jouko Koitto.

PRH on poistamassa kaupparekisteristä elokuun lopussa yli 2 200 asunto-osakeyhtiötä, mikäli nämä eivät päivitä tietojaan elokuun loppuun mennessä. Poistouhan alla on lisäksi vajaat 10 000 yritystä.

Poistomenettelyssä ovat mukana kaikki ne yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta kymmeneen vuoteen, joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä, joilla ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.

Asunto-osakeyhtiö tai taloyhtiö ovat osakeyhtiöitä, jotka omistavat ja hallitsevat rakennusta, jonka pinta-alasta yli puolet on oltava asuinkäytössä. Yhtiöiden toiminnan olennainen sisältö on asuinrakennuksen ylläpito.

Keski-Suomesta poistouhan alla on yhteensä 75 asunto-osakeyhtiötä 12 kunnasta. Pikaisella katsauksella yhtiöiden osoitteissa on rakentamattomia tontteja, omakotitaloja, liiketiloja sekä muun muassa Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallinnoimia kiinteistöjä.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n mukaan PRH:n julkaisemalla listalla ei ole yhtään sen jäsenenä olevaa asunto-osake­yhtiötä. Noin kolmasosa Keski-Suomen asunto-osakeyhtiöistä on yhdistyksen jäseniä. Myös kattojärjestö Suomen Kiinteistöliitto on käynyt PRH:n poistolistan läpi, eikä yksikään yli 2 200 asunto-osakeyhtiöstä ole liiton jäsen.

Koiton mukaan asunto-osakeyhtiöt eivät ole olleet mukana patentti- ja rekisterihallituksen poistomenettelyissä 1980-luvun jälkeen. Hän ei osaa vielä sanoa, onko asunto-osakeyhtiöiltä nyt tullut täydentäviä ilmoituksia.

– Tämä selviää syyskuussa, kun poistettavat yritykset varmistuvat. Listalla voi periaatteessa olla toimiviakin yhtiöitä. Emme ole pystyneet lähettämään asiasta kirjeitä, joten ainoa keino saada viesti läpi on, että he ovat tarkastaneet ­asian PRH:n sivuilta tai ovat saaneet tiedon jotain muuta kautta.

Lain mukaan yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos se poistuu kaupparekisteristä. Tämä vaikeuttaa taloyhtiöiden toimintaa, sillä käytännössä ne eivät voi enää solmia minkäänlaisia sopimuksia esimerkiksi sähköstä tai isännöitsijäliikkeestä. Koitto ei kuitenkaan näe hetkellistä poistumista rekisteristä katastrofina. Mikäli toimiva asunto-osakeyhtiö tulee poistetuksi kaupparekisteristä, yhtiön tiedot otetaan takaisin rekisteriin ­yhtiön tekemän pyynnön perusteella.

– Näissä tilanteissa on todettu, että on tapahtunut menettelyvirhe. Tässä on kyse kuitenkin asunto-osakeyhtiöistä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa vaan ylläpitävät rakennusta.