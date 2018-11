Vesi menee alas, kosteus nousee ylös

Omakotitalokauppa ja etenkin vanhojen omakotitalojen myynti käy nihkeästi, näin kiinteistönvälittäjät ovat meille kertoneet. Olisiko yhtenä syynä huonoon kauppaan talojen puutteellinen salaojajärjestelmä ja näin ollen vajavainen kosteuseristys.

Syitä siihen, miksi salaojaremonttia ei ole tehty, on monia. Ja syitä miksi se kannattaa tehdä on yhtä monta.

Salaojakympit Oy on jo yli 50 vuotta vanha, alkujaan Pohjanmaalta lähtöisin oleva yritys, joka tekee yksinomaan salaojaremontteja ja kosteuseristyksiä kaikenikäisiin omakotitaloihin, mutta myös kerrostaloihin.

Myyntipäällikkö Jani Lehtola painottaa, että kiinteistön arvo säilyy, jopa nousee asianmukaisen salaojituksen myötä.

– Myytävälle remontoidulle talolle on selkeästi helpompi löytää ostaja, ja tehdyt remontit vaikuttavat suoraan hintaan. Remontilla on myös terveydelliset näkökohdat.

Lehtola toteaa, että maan kosteus nousee kapillaari-ilmiön myötä aina ylöspäin, ja hiljalleen vuosikymmenten kuluessa se löytää varmasti tiensä seinärakenteisiin asti. Kosteus myös lahottaa ja heikentää rakenteita, ja voi aiheuttaa pahojakin sisäilmaongelmia. Veden pääsy kellarikerroksiin ei ole suinkaan harvinaista. Kosteus myös saattaa halkoa kivijalkaa.

Yleensä vanhoissa taloissa on aikanaan asennettu salaojitus, mutta se on tehty rakennuksen aikakauden säännösten ja tarpeiden mukaisesti. Näkee esimerkiksi, että kivijalkaan on sivelty pikipinta. Piki kuitenkin kuluu ajan myötä pois. Usein näkee myös tiilisiä salaojaputkia, jotka ovat menneet rikki tai ovat tukossa.

Joissakin tapauksissa on myös käynyt niin, että vanhasta talosta ei löydy rakennuspiirroksia ollenkaan tai ne voivat olla hyvinkin puutteellisia.

– On niitäkin tapauksia, että piirustusten mukaan salaojat pitäisi olla, mutta kun ruvetaan kaivamaan, salaojitusta ei löydy.

Salaojakympit Oy:n Jani Lehtola haluaa oikoa väärän luulon siitä, että salaojaremonttia voisi tehdä ainoastaan kevään ja kesän aikana. Näin ei ole, vaan kaivinkone pystyy täysin kaivamaan maan auki lähes läpi vuoden.

– Nykyään kaluston ja materiaalien kehityttyä remontin voi toteuttaa yhtä hyvin talvella kuin keskikesälläkin, Lehtola toteaa.

Lehtolan mukaan joissakin tapauksissa salaojaremontin voi tehdä jopa paremmin talvella, sillä jäätynyttä maata on helpompi kaivaa, itse kaivanto voi jäädä kauhan leveäksi ja lumi suojaa telaketjun alla olevaa pihamaata.

Salaojaremontissa talon kivijalka kaivetaan esiin kokonaan aina anturan alaosaan asti. Paljas kivijalka puhdistetaan esimerkiksi sammalkasvustosta tai jos kivijalkaan on jäänyt rakennusaikaisia rautapiikkejä.

– Puhtaan kivijalan pintaan asennetaan musta nappipatolevy, joka suojataan suojamatolla. Patolevy mahdollistaa kivijalan tuulettumisen ja se ammutaan kivijalkaan kiinni, Lehtola kertoo.

Patolevyn yläreunaan asennetaan vielä peltinen suojalista.

Kaivannon pohjalle levitetään suodatinkangas, jonka päälle tulee karkeaa kivimursketta. Murskeen keskelle asetetaan salaojaputkistot, sadevesiputkistot, tarkastuskaivot ja rännikaivot. Näiden päälle asennetaan suodatinkangas, joka pitää maa-ainekset erillään.

Sen jälkeen kaivanto täytetään perusmaalla, mikä yleensä on samaa maa-ainesta, mitä on juuri kaivettu ylös.

Jani Lehtola kertoo, että jos salaojaremonttia tehdään keskellä kovia pakkasia jäätyneessä maassa, niin tällöin voidaan viedä jäätynyt maa pois ja tuoda uutta maata tilalle.

– En keksi oikeastaan mitään maa-ainesta, millä kaivantoa ei voisi täyttää, Lehtola sanoo.

Sen jälkeen asennetaan routaeristeet, ja päälle tulee hengittävä pintamurske, joka estää veden lätäköitymisen kivijalan viereen.

Lopuksi pihamaa siivotaan ja viimeistellään.