Vesi puhdistaa myös imurissa

Sairaanhoitaja Marika Raudasoja tietää puhtaan sisäilman ja puhtaiden vuodevaatteiden tärkeyden, ja siksi hän kertoo mielellään oman tarinansa kuinka päätyi esittelemään ja myymään kotimyynnissä saksalaista PRO-AQUA -puhdistuslaitetta.

– Nelisen vuotta sitten lapsemme olivat 10-, 12- ja 15-vuotiaita, lisäksi meillä oli kolme kissaa ja koira eli kotimme oli varmasti välillä aikamoisessa sekasotkussa ja liassa.

Myyntiedustaja Leena Leppänen tuli Raudasojan pariskuntaa tapaamaan heidän omaan kotiin ja esitteli heille tämän puhdistuslaitteen.

– Tajusin saman tien, että tämä laite tulisi olemaan minulle sekä arjen helpottaja että perheemme terveyden edistäjä. Teimme kaupat.

Sen lisäksi Marika Raudasoja ajatteli, että helpottaakseen perheen lasten urheilukustannuksia, hän alkaisi myös myydä laitetta, olihan hänellä siitä nyt hyvinkin henkilökohtainen kokemus sekä tarvittava tietotaito.

Sairaanhoitaja hehkuu kertoessaan järjestelmästä. Kyseessä on kokonaisvaltainen, saksalainen, monilla palkinnoilla ja sertifikaateilla palkittu järjestelmä.

– Esimerkiksi ”Red Dot” on yksi merkittävimmistä ja arvostetuimmista, kansainvälisistä palkinnoista, jonka laite sai vuonna 2007. Lisäksi se on saanut terveyttä edistävän, preventiivis-lääketieteelliset vaatimukset täyttävän laitteen sertifikaatin, ja ECARF on myöntänyt allergiaystävällisten tuotteiden ja palvelujen laatusinetin.

Puhdistuslaite on sen verran monipuolinen ja täynnä erilaisia toimintoja, että niiden listaaminen lehtijuttuun on liian pitkä.

Laitteen perustoiminta tapahtuu veden avulla. Ei enää pölynimurin suodattimia ja täyttyviä suodatinpusseja. Kone imee huoneilmasta, pinnoilta, lattioilta, matoilta, vuoteesta, vuodevaatteista ja sohvilta lian ja pölyn kolmelitraiseen vesisäiliöön. Lopputulos on harmaata likapuuroa, joka kaadetaan viemäriin tai vaikka kompostiin, kukkapenkkiin, pihapensaan juurelle.

– Jos veteen joutuu esimerkiksi lasisiruja, ne pitää siivilöidä pois.

Puhdas vesi myös raikastaa ilmaa niin, että kone jätetään toimimaan yksin, jolloin sen annetaan puhaltaa raikasta ilmaa kotiin. Veteen voi lisätä merisuolaa tai erilaisia tuoksuja, helteellä vaikka jääpaloja, jotka viilentävät ilmaa.

Syväpuhdistettaessa kone puhaltaa ensin pölyn liikkeelle myös hankalista paikoista, jonka jälkeen hieno ilmassa leijuva pöly poistetaan suoraan ilmasta ja raskaampi pöly imuroidaan pinnoilta suoraan vesisäiliöön.

– Pölyhän juuri pilaa huoneilmaa ja se täytyy saada pois, Raudasoja huomauttaa.

Laitteen esittelijä kertoo, kuinka hän siivoaa laitteellaan kerran viikossa oman kotinsa ilmat ja pinnat. Noin 150 neliötä puhdistuu totaalisesti helposti ja kevyesti.

– Se on meidän kodin ylläpitosiivous.

Raudasoja esittelee muutamia esimerkkejä laitteen monista ominaisuuksista.

– Painehuuhtelulaitteen avulla pestään puupinnat, laattalattiat ja kivitasot. Sähköharjalla puolestaan syväpuhdistetaan vaikka matot ja petauspatjat. Vakuumikäsittelyllä patjoista ja tyynyistä saadaan pöly ja lika irti, jonka jälkeen ne imuroidaan normaalisti.

Siivousliikkeet ja kotipalvelut käyttävät myös PRO-AQUAA.

– Esimerkiksi Kotiapu Solina käyttää tätä laitetta.