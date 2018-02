Vilkas rakentamisvauhti kasaa kustannuspaineita

Rakentajat ja kiinteistönvälittäjät uskovat, että vuosi 2018 voi olla ainakin edellisen kaltainen, ellei parempi.

Vilkas rakentamisvauhti on tuonut myös riskejä; alihankintarakoinnin hintataso on nousussa, mikä vaikuttanee uusien asuntojen hintoihin. Osittain myös resurssipula häiritsee.

Yleistyneet isot yhtiölainat jakavat mielipiteitä. Joidenkin mielestä riskejä ei ole, yhtiölaina nähdään asiakkaan kannalta puskurina. Monet kehoittavat jo varovaisuuteen ja mieluimmin maksamaan yhtiölainan pois, jos se vain on mahdollista.

Timo Kauppi,

SRV Rakennus Oy

Vuosi 2017 oli SRV:lle hyvä, asuntomyynti sujui odotettua paremmin ja tilanteen uskotaan jatkuvan samanlaisena. Vuoden loppupuolelta oli havaittavissa hintatason nousua aliurakointihinnoissa. Myös resurssipula vaivaa korkean rakentamismäärän vuoksi.

Aluejohtaja Timo Kaupin mielestä asunnon ostajan on aina mietittävä tarkkaan, millaista rahoitusta käyttää asunnon ostamiseen. Korkeat ( 70 % ) yhtiölainat voivat hämätä ja yllättää sitten, kun niiden lyhennys alkaa.

– Asunto kannattaa ehkä hankkia ilman yhtiölainaa ja ottaa lainalle korkosuojavakuutus, jonka avulla korkokulut pysyvät vakiona jopa kymmenen vuotta.

SRV on aloittanut As Oy Jyväskylän Holvin rakentamisen torin kupeeseen Yliopistokadulle. Kohde valmistuu 2019 kesän aikana. Ennakkomarkkinointi on jatkunut jo jonkin aikaa ja varsinainen myynti käynnistyy helmi-/ maaliskuun aikana.

Reetta Nummelin,

Garantia Rakennus Oy

Viime vuosi oli rakentajalle hyvä, ostajia oli liikkeellä ja kaikenlaiset asunnot menivät kaupaksi. Erityisesti keskustan pienet asunnot kiinnostivat ja lähes vietiin käsistä.

Vuosi 2018 on alkanut tammikuulle tyypillisen verkkaisesti.

– Vaikuttaisi siltä, että vuodesta tulee edellisen kanssa samantyyppinen. Halutaan laadukkaita rivitaloasuntoja ja keskustan pienet asunnot kiinnostavat sekä ammattisijoittajia että ensimmäisen sijoituskohteensa ostajia.

Reetta Nummelin ei usko markkinoiden Jyväskylässä kuumenevan, vaikka uudistuotannon kysyntä jatkuu.

– Itse emme suosi suuria yhtiölainoja, joten meillä ei niistä ole kokemusta. Yleisin lainataso rivitalokohteissamme on 50 % ja keskustassa osuus on hieman suurempi, n. 60 %. Ostajat maksavat valmiiden rivitalokotien lainaosuudet useimmiten kokonaan pois.

Rakenteilla on As Oy Jyväskylän Vanha Ortopedia keskustassa ja rivitalokohde Asunto Oy Lehtishovi Säynätsalossa. Ennakkomarkkinoinnissa keskustassa on As Oy Jyväskylän Casa Lauren sekä rivitalokohteita Muuramessa ja Säynätsalon Koulurannassa. Tulossa on As Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 10 sekä rivitalokohteita mm. Kinkomaalle. Säynätsalon upeisiin maisemiin suunnitellaan kerros- ja rivitalokohteita.

Minna Rahkonen

ja Mia Hietala, YIT

Vuosi 2017 oli todella hyvä YIT:llä Jyväskylässä, ennen valmistumista oli lähes kaikki asunnot myyty. Vilkas kysyntä on jatkunut etenkin keskeisillä alueilla ja jatkuu painottuen entistä enemmän hieman isommille asunnoille, kuten kaksioille ja kolmioille.

Rakennuttajia ja kilpailua riittää, näin myös kuluttajilla on valinnanvaraa. Tunnetut yritykset pärjäävät markkinoilla laajan tarjonnan ja hyvän laadun ansiosta. Harkitsevat kuluttajat selvittävät maksukykynsä ja tarvittaessa myös kilpailuttavat asuntolainansa.

Äijälänrannassa on ennakkomarkkinoinnissa Kalevanpoika, toinen tornitalo, ja rakenteilla Louhi. Mannisenmäessä ennakkomarkkinoidaan Savenvalajaa. Lutakossa Taikayö valmistuu elokuussa, sataman kupeessa etenee Suvivalssi upeine näköaloineen. Kankaan alueelle valmistuu Fredrikinpuisto ja lisää YIT-koteja on suunnitteilla.

Janne Särkkä, OPKK

Uudistuotannon markkinat ovat Jyvässeudulla vakaat ja vilkkaat.

Markkinoilla on vahva sijoittajakysyntä ja ilahduttavaa on se, että myös omaan käyttöön uusia asuntoja ostavat ovat palanneet markkinoille.

– Itse en usko markkinoiden ylikuumenemiseen, sillä kaikkien hankkeiden taustalla on aina ennakkomarkkinoinprosessi, jossa yksittäisen kohteen menestyminen arvioidaan.

Isot yhtiölainat tarjoavat ostajille enemmän hyötyjä kuin näyttäytyvät isona riskinä.

Sami Nivala, SKV

– Uudisrakentaminen on tosiaan vilkastunut, mutta markkinoiden kuumenemisesta ei ole pelkoa, Sami Nivala uskoo.

Nivalan mielestä uusia kohteita rakennetaan kysynnän mukaan ja rakentamispäätös tehdään vasta, kun ennakkovaraajia kohteeseen on riittävästi. Näin ”ylilyöntejä” rakentamisessa ei pääse tapahtumaan.

Sanna Hotanen,

Kiinteistömaailma

– Tarjolla on kattava valikoima tasokasta uudistuotantoa erinomaisilla sijainneilla.

Sanna Hotasen mielestä uusi asunto on turvallinen vaihtoehto ja yhtiölaina antaa ostajalle joustoa/ mahdollisuuksia rahoituksen järjestämiseen.

– Aina on tärkeää tehdä laskelmat ja harkita hankintaa tarkkaan oman tilanteen kannalta. Kannattaa tässäkin asiassa kääntyä ammattilaisen puoleen, me autamme mielellämme.