Voiko talvella maalata vai ei? – Maalivalmistajien suositukset erilaisia

Milloin on sopiva keli maalaamiseen? Voiko esimerkiksi syksyllä tai talvella maalata? Kuinka ohjeistaa Tikkurilan maalilinja?

Lämpötilaraja on viisi astetta, ja suhteellisen ilmankosteuden raja on 80 prosenttia. Maali ei muuten tartu pintaan eikä kuivu. Puun kosteuden pitää olla alle 18 prosenttia – ideaali on 15 prosenttia. Mitä kuivempi puu on, sitä paremmin maali tarttuu ja kestää. Puun kosteutta mitataan piikkimittarilla.

Sopiva maalauskeli on silloin, kun on ollut kuivaa ja tiedetään, että puutavara on ollut lähtiessään kuivaa. Touko–kesäkuu on yleensä hyvää aikaa. Ilman suhteellinen kosteus on silloin alhainen, ellei sitten satu olemaan kostea vuosi. Kun on muutama aurinkoinen päivä takana, on hyvä aika maalata.

Sopivia olosuhteita kannattaa odottaa. Muutoin koko maalaus on ajan ja maalin haaskuuta. Ei ole kovin kauaskantoista, jos joutuu maalaamaan taas muutaman vuoden päästä uudestaan.

Virtasen maalitehdas puolestaan kannustaa verkkosivuillaan talvimaalaukseen. Miksi, myyntipäällikkö Mauri Mikola?

Tämä johtuu maalimme koostumuksesta, jossa on useita öljyjä. Talvimaalaamisen perinne tuotteellamme alkoi, kun ulkosaariston kalastajat alkoivat 1960-luvun puolivälissä ostaa maaliamme keskellä talvea. Tämä ihmetytti maalin kehittäjää Aimo Virtasta, ja hän kysyi, mitä maalilla oikein tehtiin talvella. Selvisi, että kalastajat maalasivat venevajoja jään päältä, koska se oli helpompaa kuin maalata veneestä käsin.

Talvimaalauksen edellytyksenä on, että pinnan täytyy olla lumeton, jäätön ja kuuraton. Puun kosteus saa olla enintään 18 prosenttia.

Ei ole kuitenkaan haitaksi, jos puu on kostea pakkasten tullessa. Maalaamattomalle puuseinälle tapahtuu sama sublimoitumisilmiö kuin märkää pyykkiä ulkona pakkasessa kuivattaessa. Kiinteä aine – tässä tapauksessa jää – muuttuu suoraan kaasuksi ilman nestemäistä olomuotoa.

Talvimaalausta kannattaa ennakoida pesemällä seinät syksyllä ja käsittelemällä homeentappajalla. Paras maalauskeli on vasta vuodenvaihteen jälkeen. Tämä syystalven puoli on sään puolesta vähän epävarmaa aikaa, ja lisäksi ilman suhteellinen kosteus on korkea. Ilmankosteuden pitää olla alle 80 prosenttia.

Pakkasella on aina riittävän kuivaa, ja silloin kun ilma on kuivaa, sublimoituminen tapahtuu nopeasti.