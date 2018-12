Vuoden paras ruokajuhla vaatii arvoisensa puitteet – katso esimerkit kahteen erilaiseen joulukattaukseen

Arjen pyörityksessä ruokapöydän kattaus jää helposti puolitiehen, mutta vuoden parhaimpaan ruokajuhlaan kannattaa laittaa kaikki peliin. Kauniisti katettu joulupöytä on ilo silmälle, ja sen äärellä viihtyy pidempäänkin.

Kaksi sisustusta harrastavaa ystävystä suunnitteli lukijoiden iloksi kaksi näyttävää, mutta keskenään täysin erilaista joulupöydän kattausta. Niistä ensimmäinen on laukaalaisen Maria Korhosen valinta: tumma, skandinaavinen ja rento kattaus. Harmaanvalkeaan pöytään on puolestaan koottu jyväskyläläisen Maiju Kainulaisen suosikit: lasit, kynttilät ja erilaiset vihreät.

Kattauksen suunnittelussa naiset painottavat luovuutta ja rentoutta. Paineita ei kannatta ottaa.

– Kattauksesta kannattaa tehdä sellainen, mistä itse tykkää. Pöytään voi laittaa monia juttuja, jotka eivät ensimmäisenä tulisi mieleen, Korhonen sanoo.

– Eikä kaiken tarvitse olla niin justiinsa.

Esimerkiksi kangasservietit voi tehdä vaikka vanhasta huivista tai lakanasta, ja pellavalakana sopii mainiosti pöytäliinaksi. Nahkavyöstä voi pätkiä serviettirenkaita.

– Luonnosta saa kerättyä vaikka mitä: koiranputkia, heiniä, oksia kiviä ja käpyjä. Silmät kannattaa pitää auki myös kaupan hedelmäosastolla, Korhonen vinkkaa. Sieltä löytyi tumman kattauksen klementiinit, joissa on mukana lehtiä.

Uuden ja vanhan yhdisteleminen sekä kierrättäminen kannattaa aina.

Lopuksi Korhosen vinkki: Huolehdi, että koristeet ja kukat on sijoiteltu niin, että näköyhteys vastapäiseen ruokailijaan säilyy. Tämä on tärkeää kattauksessa, jossa on paljon korkeita elementtejä.

Astioita ja tarvikkeita: Pentik sekä Muuramen Kukka- ja hautaustoimisto Kannel. Lisää kattauskuvia Maria Korhosen Kotitalosta-blogissa.