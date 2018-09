Vuokratontin sopimusehdot voivat yllättää

Erityisesti uuden asunnon ostaja törmää yhä useammin siihen, että asuntoon ei kuulu omaa tonttia, vaan tontti on vuokrattava tai ostettava erikseen. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva kehottaa olemaan tarkkana vuokratonttien sopimusehtojen kanssa.

Taloyhtiöt ovat tehneet kaupunkien kanssa tonttien vuokrasopimuksia pitkään, mutta viime aikoina yksityisten tonttiyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset ovat yleistyneet. Rakennusliikkeet myyvät tontteja innokkaasti sijoittajille. Kun tontti ei sisälly asunnon velattomaan hintaan, huoneisto näyttää edullisemmalta. Jyväskylässä asuntokohtainen tontin lunastushinta vaihtelee alle 10 000 eurosta jopa yli 80 000 euroon.

– Monissa uudiskohteissa tontin vuokrasopimukset on tehty niin, että alku näyttää edulliselta. Sopimuksen sisään on kuitenkin on leivottu oikea kustannus, joka voi nousta aika nopeasti, Koro-Kanerva varoittaa.

Vuokratonttiasia on ollut esillä vähän ilmiön laajuuteen verrattuna.

– Työssäni on tullut vastaan sellaisia asioita, että tonttien vuokrasopimuksia pitäisi todella pöyhiä. Systeemi ei ole läpinäkyvä, Koro-Kanerva sanoo.

Koro-Kanervaa hirvittävät erityisesti lunastusehdot, joissa voi olla maininta, että tontti pitää lunastaa jo muutaman vuoden päästä.

– Vuokratonttien yllä on ihmeellinen sumuverho. Tontinvuokraa ei tuoda asuntojen markkinoinnissa aktiivisesti esille.

Vuokranantajien Keski-Suomen aluepäällikkö, asuntosijoittaja Riitta Kokki on törmännyt epäselviin tonttivuokran korotusehtoihin ja jättänyt sen vuoksi asunnon ostamatta.

– Tonttivuokra voi olla 10 vuoden päästä tähtitieteellinen. Ongelma on uusissa tontinvuokrasopimuksissa. Niistä ei ota tolkkua, hän sanoo.

Kaupunkien vanhoja tonttivuokrasopimuksia Koro-Kanerva ei yleensä pidä epäselvinä, mutta pahimmillaan vuokra voi olla nousta aiemman sopimuskauden päätyttyä jopa yhdeksänkertaiseksi.

Vuokratonttien sopimusehdot vaativat huolellisuutta kaikilta asunnonostajilta, vaikka asuntokeskustelu on Suomessa keskittynyt yhä enemmän sijoittajien rooliin.

Koro-Kanervaa harmittaa, että keskustelu on jakautunut kahtia. Mediassa on paljon asuntosijoittamisen menestystarinoita, mutta toisaalta asuntosijoittajat nähdään piruina, jotka horjuttavat isoine yhtiölainoineen taloyhtiöiden vakautta.

– Molemmat ovat tosi hassuja ilmiöitä. 5–10 vuotta sitten asuntosijoittamisesta ei puhunut kukaan, hän sanoo.

– Hiljainen enemmistö asuntosijoittajista on sellaisia, joista naapurit eivät välttämättä tiedä, että heillä on 1–2 sijoitusasuntoa jossakin. Moni heistä on tullut asuntosijoittajaksi sattumalta esimerkiksi perittyään asunnon tai jättämällä myymättä entisen asuntonsa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon asettama työryhmä yrittää etsiä keinoja kotitalouk-sien velkaantumisen suitsimiseen. Koro-Kanerva uskoo, että työryhmä esittää rajoituksia yhtiölainojen määriin.

– Voi tulla yhtiölainojen lainakatto ja lyhennysvapaisiin otetaan kantaa. Nyt lyhennysvapaat saattavat olla ihan älyttömiä, jopa seitsemän vuotta kestäviä. Todellisia kustannuksia seitsemän vuoden päähän ei tiedä kukaan.

Koro-Kanervan mielestä taloyhtiön vakauden kannalta on tärkeää, että osakkaat ovat erilaisia ja maksukyvyn riskit hajaantuvat eri asioihin.

– Jos yhdellä toimijalla on paljon huoneistoja ja niistä paljon velkaa, se on riskikeskittymä.