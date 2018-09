Yksiöön saa jonottaa vuoden

Jyväskylän asuntotilanne näyttää opiskelijoiden kannalta todella hyvältä verrattuna aikaisempiin vuosiin, arvioi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (Koas) asiakkuuspäällikkö Tiia Matilainen.

– Vapaille markkinoille on tullut paljon tarjontaa ja tämä helpottaa syksyn perinteistä ruuhkaa. Tällä hetkellä asuntomme ovat jo kuitenkin varattuja. Syyskuun alkuun voi tulla tarjolle vielä muutama peruutuspaikka soluasunnoista, muutoin seuraavat vapautuvat asunnot ovat tarjolla lokakuun alusta, Matilainen jatkaa.

Jyväskylässä on yhteensä noin 23 000 korkeakouluopiskelijaa, joista 14 500 on yliopistossa ja 8 500 ammattikorkeakoulussa (JAMK). Jyväskylän opiskelija-asuntoihin heistä mahtuu noin 5 750, eli neljäsosa.

Suurimmat opiskelija-asuntojen tarjoajat Jyväskylässä ovat Koas ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY). Koasin asuntoja on käytännössä joka puolella kaupunkia, JYYn 2 200 asukaspaikasta 2 000 on Kortepohjan ylioppilaskylässä ja 200 Savelassa, aivan Kortepohjan kupeessa. Koasin asuntoihin mahtuu noin 3 750 opiskelijaa.

Ylioppilaskunnan asunnot Kortepohjassa ovat yliopisto-opiskelijoille, mutta Savelassa voi asua kuka vaan. Savelan kohde on JYYn mukaan suosittu työelämään siirtyneiden nuorten keskuudessa.

Koasin asuntopaikoista hieman alle puolet on tällä hetkellä soluasunnoissa. Loput asuntopaikat löytyvät yksiöistä ja perheasunnoista. JYY:n asunnoista 70 prosenttia on yksiöitä.

– Suurin osa hakijoistamme on kiinnostunut yksiöistä. Uudiskohteet ja tällä vuosikymmenellä peruskorjatut kohteet ovat suosituimpia. Edullinen vuokra Kortepohjan ylioppilaskylän C–E-talojen yksiöissä kiinnostaa myös, kertoo JYYn palveluvastaava Jenni Kirkkomäki.

Yksiöiden kysyntä on kasvanut Jyväskylässä jo usean vuoden ajan. Suurin osa uusista opiskelijoista päätyy ensin soluasuntoihin, koska yksiöjonossa vierähtää tyypillisesti vuoden päivät. Tilanne toki vaihtelee kohteiden ja hakijan hinta-, sijainti- ja ajankohtatoiveiden mukaan.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että myös soluasunnoille on yhä kysyntää. Esimerkiksi vaihto-opiskelijoille ja ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille edullinen soluasunto on mieluinen vaihtoehto. Myös suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa on edelleen tilausta edulliselle ja yhteisölliselle asumismuodolle. Yksin vieraaseen kaupunkiin muuttavalle solu voi olla hyvinkin helpompi vaihtoehto tutustua naapurustoon ja muihin opiskelijoihin, Koasin Matilainen toteaa.

Yksiöön voi toki päästä myös alle vuodessa. Vaikka JYYn uusien talojen yksiöjono on vuoden mittainen, voi esimerkiksi lääkärintodistuksen tai iän perusteella saada yksiön nopeastikin. Vanhemmista, peruskorjaamattomista tornitaloista (C–E) yksiön saa myös huomattavasti nopeammin kuin uusista taloista.

JYYn asunnot ovat kaikki samalla alueella, mutta Koasin kohteiden kysynnässä korostuu myös niiden sijainti. Ketään tuskin yllättää, että keskustan läheisyys tuntuu kiinnostavan opiskelijoita.

Koasin haetuimmat yksiöt löytyvät Jyväskylän matkakeskuksen vierestä Veturitalleilta. Alueen kolme tällä vuosikymmenellä rakennettua kerrostaloa – Kotiraide, Ratapiha ja Heikinsilta – ovat Koasin kolme haetuinta yksiökohdetta tämän vuoden alusta lähtien. Upouusi Kankaantorni – jonka yksiöistä puolet jaettiin uusille aloittaville opiskelijoille – killuu tilastoissa seuraavana ja Kauppakadulla keskellä keskustaa sijaitseva Hospa viidentenä.

– Hieman kauempana keskustasta sijaitsevat kohteet ovat usein niitä, joissa asuntoja on paremmin tarjolla. Kohteet ovat perinteisesti suuria, jolloin normaali vaihtuvuus näyttäytyy isompana määränä vapaita asuntoja, Matilainen kertoo.

Asuntoja vapautuu eniten keväällä ja alkukesästä, jolloin myös asuntojonot liikkuvat vilkkaimmin. Silloin solussa ensimmäisen opintovuotensa aloittaneen opiskelijan kannattaa olla tarkkana.