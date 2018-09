Yksiöitä entistä enemmän

Tulevaisuudessa soluasuntojen suhteellinen osuus opiskelijoille tarkoitetuista asuntopaikoista pienenee, sillä uusiin opiskelija-asuntoihin rakennetaan kysynnän mukaisesti aiempaa enemmän yksiöitä.

– Yksiöpainotteinen rakentaminen keskustaan jatkuu Koas Seminaarinmäen (puukerrostalot Ruusupuiston vieressä) ja Koas Harjun (Kauppakatu 11:n takapiha) rakentamisen takia, Koasin asiakkuuspäällikkö Tiia Matilainen kertoo.

Koas on myös myynyt muutamia kohteita, joiden sijainti sekä asuntotyypit ja -koot eivät enää vastanneet opiskelijoiden toiveita.

Kortepohjan ylioppilaskylän tornitaloja (A–E) peruskorjataan tällä hetkellä järjestyksessä yksi talo kerrallaan. A-talo, jonka yhteydessä on myös Kortepohjan uusittu keskusrakennus Rentukka opiskelijaravintoloineen, peruskorjattiin ensimmäisenä. Uudet asukkaat pääsivät korjattuun taloon viime keväänä. Tällä hetkellä työn alla olevan B-talon peruskorjaus alkoi heinäkuussa. Uudistettu tornitalo avaa ovensa opiskelijoille vuoden päästä kesällä.

JYYllä on Jyväskylän kaupungin kanssa aiesopimus yliopiston Seminaarinmäen kampuksen vieressä Nuuskakujalla olevan tontin hankinnasta. Paikalle on tarkoitus rakentaa uusia kerrostaloja, joihin tulee opiskelija-asuntoja.

– Pääsemme etenemään uudisrakentamisen osalta, kun kaavoitus saadaan valmiiksi, kertoo JYYn kiinteistöpäällikkö Kimmo Moilanen.

Moilanen kertoo, että JYY on myös keskeisesti mukana Kortepohjan keskustan, mukaan lukien DDR:n eli MNOP-talojen alueen, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Uusien asuintalojen rakentamisen lisäksi opiskelija-asuntojen tarjoajat ovat panostaneet viime vuosina asukkaidensa viihtyvyyteen.

Koas on tehnyt kevyitä remontteja, joissa asuntojen pinnat on uusittu kylpyhuoneita myöten. Viimeisin näistä valmistui tänä kesänä Kuokkalassa sijaitsevassa Ykköspesässä. Aiemmin kasvonkohotus on tehty myös Letkutien ja Palstatie 4:n asuntoihin.

JYYn palveluvastaava Jenni Kirkkomäki korostaa Kortepohjan ylioppilaskylän yhteisöllisyyttä ja vakuuttaa, että JYY haluaa omalta osaltaan parantaa opiskelijan asumisen arkea.

– Moni on varmasti haaveillut Ylioppilaskylässä asuvan opiskelijan nykyisistä palveluista omina opiskeluaikoinaan. JYY on halunnut tehdä asumisen helpoksi asukkailleen. Siksi vuokraan kuuluvat sähkön ja veden lisäksi netti ja kotivakuutus. Opiskelija saa myös käyttää ilmaiseksi Rentukan kuntosalia ja opiskelu- ja ryhmätyötiloja, Kirkkomäki kertoo.