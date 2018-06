Yli miljoona parveketta

Parvekkeita on moneen lähtöön. Se voi olla viimeisen päälle sisustettu kukkiva keidas, jonka hyötypuutarha tuottaa satoa. Tai siitä on voinut arjen pyörityksessä tulla tavaroiden säilytyspaikka, jolle pitäisi kiireesti tehdä jotain. Mutta monelle kerrostaloasujalle pääasia on se, että sellainen löytyy: paikka, jossa pääsee hengittelemään ulkoilmaa.

Parvekkeet vaikuttavat vahvasti kerrostaloasukkaiden asumisviihtyvyyteen, selviää myös Isännöintiliiton Talokysely.fi-palvelun vastauksista.

− Palvelussa on annettu satoja kommentteja parvekkeista. Niistä käy ilmi, että parvekkeisiin liittyy paljon odotuksia, ja ne ovat yksi yleisimmistä asumisviihtyisyyteen liittyvistä kehityskohteista, kertoo Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkoski.

Julkisivuyhdistyksen mukaan suomalaisissa asuinkerrostaloissa on tällä hetkellä 1 050 000 parveketta. Uusien parvekkeiden määrä korreloi uudisrakentamisen kanssa, ja viime vuonna uusiin kerrostaloihin tuli 28 000 parveketta. Lähes yhtä monta parveketta remontoidaan vuosittain jollain tavalla.

Vanhoihin kerrostaloihin rakennetaan vuosittain noin 15 000−18 000 uutta parveketta. Tähän lukuun sisältyvät projektit, joissa vanha parveke puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Parvekeremontit muun muassa nostavat asuntojen arvoa ja vaikuttavat rakennuksen energiatehokkuuteen.

Isännöintiliitossa on huomattu, että parvekkeiden kunto ja korjaustarve jäävät toisinaan vähemmälle huomiolle kuin esimerkiksi putkien ja viemäreiden ongelmat.

Liitto suosittaakin, että taloyhtiön johdon kannattaa alkaa seurata parvekkeiden kuntoa viimeistään, kun rakennuksella on ikää 30 vuotta.

− Esille tulleet ruosteiset betoniraudoitukset ja halkeamat betonissa ovat hälytysmerkki. Tässä asukkaiden havainnoilla on tärkeä rooli, kertoo parvekeratkaisujen toimittaja Balco Oy:n Anssi Aaltonen.