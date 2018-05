Ympäri käydään, yhteen tullaan

Vuokko Hietalalla on tullut tänä keväänä 30 vuotta täyteen kiinteistönvälittäjänä. Tytär Katja Pyörälä hakeutui alalle 11 vuotta sitten.

Vuokon ja Katjan polut ovat kulkeneet mielenkiintoisella tavalla ristiin: yhteen, erilleen ja taas yhteen. Äiti on ollut palkkaamassa tytärtään alalle ja myöhemmin tytär on vähintään vihjeillään vaikuttanut siihen, että molemmat ovat jälleen saman työnantajan leivissä.

Yhteinen välittäjätaival alkoi vuonna 2007.

– Kun toinen lapsi syntyi, tuli tunne, että ravintola-alan vuorotyö oli nähty ja halusin, että saan laittaa lapset iltaisin nukkumaan. Välittäjän työ oli jollain lailla aina kiehtonut minua. Soitin äidille, että otatko minut töihin ja äiti otti, Katja omaa polkuaan valaisee. Takana oli kahdeksan kokkivuotta Old Brick’s Innin keittiössä.

Iltavuorot vaihtuivat 24/7 -työajaksi, jota kuitenkin itse pääsi säätelemään ja iltahommia pystyi tekemään kotona lastenhoidon lomassa – esittelyjä harvoin on tarvinnut yön pikkutunneilla järjestää. Opiskelu alkoi saman tien ja LKV-tutkinto valmistui 2010.

Vuokko-äiti toimi siihen aikaan yrittäjänä ja osaomistajana Kiinteistömaailma Asuntosillassa. Takana oli pari vuosikymmentä alalla alkaen Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksesta vuonna 1988, LKV-tutkinto jo vuonna 1989 ja YKV 2005.

Kun Vuokko Hietala 30 vuotta sitten aloitti OP-Kiinteistökeskuksessa, toimistossa oli vain muutama välittäjä – nykyisistä Matti Majamäki kuului jo kalustoon. Nyt työkavereita on kolmisenkymmentä.

– Runsas vuosi myöhemmin Janne Särkkä tuli minulle oppipojaksi, Vuokko naurahtaa ja Jannekin kuvailee Vuokkoa kummitädikseen.

Vuokko kertoo lähteneensä aikuisiällä kauppaoppilaitoksen markkinointilinjalle.

– Valmistumisen jälkeen töitä löytyi Starkilta, mutta pian avautui paikka OP-Kiinteistökeskukseen. josta kaikki alkoi. Kiitos Unto Ahosen, joka minut uskalsi palkata.

– Ei ole tarvinnut katua. Vaikka ansiot alalla perustuvat myyntitulokseen ja kolme laamaakin on koettu, leivässä on aina pysytty. Parasta on ollut asiakkaiden kiitollisuus ja myönteinen palaute.

Vuokko siirtyi OP-Kiinteistökeskuksesta (PSW) Kiinteistömaailmaan yrittäjäksi vuonna 1995. Ensin Jyväskylän Asuntopisteeseen ja vuonna 2001 Valma Karjalaisen kanssa perustamaansa Asuntosiltaan. Ketjulla oli Jyväskylässä parhaimmillaan seitsemän myymälää.

Asuntosillassa äiti ja tytär, Vuokko ja Katja ehtivät työskennellä yhdessä vain pari vuotta. Vuokko otti vuonna 2009 virkavapaata ja muutti neljäksi vuodeksi Kiinaan, jonne puoliso lähti työkomennukselle.

– Pari vuotta pysyin osakkaana, mutta sitten myin osuuteni. Asuntokauppa ei oikein etätyönä onnistu. Muuten reissu oli hyvä katko työputkeen, Vuokko myöntää.

Perheeseen pystyi pitämään yhteyksiä skypen kautta päivittäin.

Kiinaan Vuokko sai ainakin yhden merkittävän, työtä koskevan puhelun tyttäreltään Katjalta. Tämä kysyi äidin mielipidettä, kun oli saanut tarjouksen lähteä Nina Salevan kaverina käynnistämään OP-Kiinteistökeskuksen Palokan toimipistettä. Katja otti työtarjouksen vastaan.

Vähän myöhemmin osat vaihtuivat ja tytär sai toimia äitinsä ”suosittelijana”.

– No eihän siinä tarvinnut kuin kertoa Jannelle, että äiti on tulossa Kiinasta kotiin, Katja korjaa.

Janne Särkkä otti saman tien Vuokko Hietalaan yhteyttä. Ensin 2012 tarjoutui myyntipäällikön tuoli yläkerran asuntokahvilasta ja vuotta myöhemmin myyntijohtajan huone toimitusjohtajan työhuoneen naapurista.

Näin äiti ja tytär olivat taas ajautuneet samaan työpaikkaan, Vuokko myyntijohtajana, Katja kiinteistönvälittäjänä.

– Rakastan haasteita. Onhan sitä toki joskus tullut mietittyä tuota yrittäjyyttäkin, enkä pelkäisi siihen lähteä. Ei sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Katja Pyörälä pohtii.

Vuokko-äiti vähän varoittelee kokemuksen rintaäänellä.