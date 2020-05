360 Palvelut on notkea paikallinen

Notkea ja ammattitaitoinen kiinteistönhuollon osaaja on kullanarvoinen kumppani niin asuin- kuin yrityskiinteistöjen omistajille. Kiinteistö kaipaa jatkuvaa kunnossapitoa ja mitä paremmin huolto toimii, sitä varmemmin kiinteistöomaisuus säilyy ja kiinteistö kestää pitkään käyttökelpoisena.

Jyväskyläläinen, vuonna 2015 perustettu 360 Palvelut Oy on nopeasti löytänyt tilaa kaupunkimme markkinoilta. Yrityksen palvelu on vakuuttanut asiakkaikseen merkittävän joukon sekä pieniä asuinkiinteistöjä että isoja teollisuus- ja liikekohteita. Yhtiö on kasvanut 40%:n vuosivauhdilla ja on jo seudun suurin paikallinen palveluntarjoaja – toki valtakunnallisten jättien joukossa 3-4 miljoonan liikevaihto ei vielä kärkisijoille kurkota.

– Meillä pienen, paikallisen toimijan ketteryys ja toimintatavat yhdistyvät ison yrityksen veroiseen kalustoon ja toimintavarmuuteen, vakuuttaa yrityksen osakas ja toimitusjohtaja Ari Friman.

Palvelusopimusten toteutusta on varmistamassa päivittäin 60 koulutettuja kiinteistöalan ammattilaista, liikkeellä on 25 huoltoautoa, 15 ulkotyökonetta sekä paljon muita alan palvelutuotantoon kuuluvia laitteita, lumiauroja, harjakoneita jne.

– Toimimme 24/7 periaatteella ja nimen mukaisesti toimintasektori on täysi ympyrä, 360 Palvelut.

Friman myöntää, että paikallisuus on etu kansallisten yritysten hallitsemilla markkinoilla.

– Paikallisella yrityksellä on paikalliset toimintatavat ja yhteistyökumppanit. Yrityksen kasvot ovat tuttuja, päätöksenteon suoraviivaisuus ja nopeus tuovat asiakkaille tunteen paikallisuudesta. Työntekijästä seuraava porras on yrittäjä itse.

Asuntoyhtiöissä kiinteistönhuollon lähin kumppani on isännöitsijä.

– Isännöitsijän tehtävä on hoitaa taloyhtiön hallintoa hallituksen antamiin ohjeisiin perustuen. Yhtiön koosta riippumatta hallinnon, talouden, kiinteistön ja kunnossapidon asianmukainen hoitaminen kuuluu isännöitsijälle. Asunto Oy:n edustajana isännöitsijä tilaa myös huoltoyhtiön töitä ja huoltoyhtiö toteuttaa ne. Kiinteistönhuoltopalvelut on kokonaisuus, johon kuuluvat ulkoalueet, sisätyöt ja talotekniikka sekä palvelupyyntöjen hoito. Siivouspalveluiden kysyntä koskee tavallisesti ylläpitosiivouksia, Friman avaa asiakkuuden sisältöä.

– Viat ja korjaustarpeet ilmoitetaan isännöitsijälle, joka antaa luvan korjauksiin. 360 Palvelut tuottaa myös korjauspalveluja. PTS/korjausehdotukset kirjataan vuosittain, mutta huomatessamme jotakin kuntoon laitettavaa tartumme toimeen heti. Meidän on helppo toimia, kun on esimerkiksi omat sähkö- ja putkiasentajat.

Huoltoyhtiöiden tehtävät määritellään palvelusopimuksessa. On erilaisia indikaattoreita, joihin perustuen huoltoyhtiö työtä tekee, esimerkiksi lumilähtöraja talvella. On myös sopimuksia, joissa on määritelty kustannusraja korjauksille, jotka huoltoyhtiö voi toteuttaa itsenäisesti.

Friman korostaa, että palvelusopimusten luonne elää ja on muuttunut viime vuosina. Pienet taloyhtiöt eivät tilaa ja halua samanlaisia sopimuksia kuin isommat, mikä on varsin järkevää. Tässä paikallisten toimijoiden ketteryys korostuu.

– Paikallisena toimijana räätälöimme toimintamme asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Ison on usein noudatettava sovittua käytäntöä tai laatujärjestelmää ja asiat tehdään samalla tavalla niin pääkaupunkiseudulla kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Jotkut isot toimijat ovat tilanteen huomanneet ja jopa siirtäneet asiakkaitaan 360 Palveluille.

– Monesti olisi tarpeen asiakkaan kanssa istahtaa yhdessä saman pöydän ääreen ja miettiä, mitä juuri tässä talossa huoltoyhtiöltä tarvittaisiin. Kaavamaisesti toimien unohtuu loppukäyttäjä, jolle palvelua tehdään.

Ari Frimanin mielestä asiakasnäkökulma korostuu tulevaisuudessa entisestään.

– Asiakkaat haluavat tehdä meidän kanssa palvelusopimuksia entistä enemmän. Palveluitamme on kehitetty isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden toiveiden mukaisesti niin, että yhteistyö sujuu jouhevasti sopimuksesta laskutukseen asti.

360 Palvelut Oy:n tavoite on olla alan paras palveluyritys, toimintasäteenä Jyväskylän seutu Tikkakoskelta Korpilahdelle. Palvelujakauma menee kiinteistönhuolto ja siivous edellä. Korjausrakentaminen ja turvapalvelut täydentävät kokonaisuutta.

Koronaepidemia rajoituksineen ja vaatimuksineen on tuonut palveluun uusia, mahdollisesti pysyviä elementtejä.

– Siivoukseen on tullut paljon palvelupyyntöjä ja uusia sopimuksia. Desifiointeja pyydetään jatkuvasti sekä lisä- ja tehosiivouksien kysyntä kasvaa. On toki niinkin päin, että asiakkaiden siirtyminen etätöihin on vähentänyt joitakin yksittäisiä palveluja.

Oma yritys on pärjännyt hyvin koronahämmingin keskellä.

– Henkilöstö on pysynyt onneksi terveenä. Olemme luoneet turvalliset työnteko-ohjeet sekä itsemme että asiakkaiden varalta. Erilaisia suojavarusteita on tietenkin otettu käyttöön ja kaikille tärkein – käsienpesu ja desifiointi on meille tuttu juttu.

– Ainoa ongelma toiminnan kannalta oli epidemian alussa esiintynyt puhdistus- ja desinfiointiaineiden puute. Varastot tyhjenivät hetkessä, mutta nyt sekin asia on järjestyksessä.

– Kiinteistönhuollossa on turvallista tehdä työtä, kun noudattaa saatuja ohjeita ja neuvoja. Pyritään muistamaan turvavälit asiakkaiden kanssa, eikä välttämättä mennä asuntoon tekemään huoltotöitä, jos siellä on muita henkilöitä sisällä. Palvelutaloissa ja hoitokodeissa on omat, erittäin tarkat sääntönsä.

Friman korostaa, että kiinteistönhuolto toimii ympäri vuorokauden.

– Päivystys on kiinteä ja tärkeä osa kiinteistönhuoltoa. Päivystyksestä ohjataan työajan ulkopuoliset kiinteistöistä tulevat tärkeät hälytykset, palvelupyynnöt tai ovenavaukset asiakaspalvelukeskukseemme, joka ohjaa tarvittaessa kiinteistöpäivystäjän tai vartijan paikalle tarkistamaan tilanteen. Päivystäjä tekee tarvittavat toimet tilanteen normalisoimiseksi. Aamulla tapahtumailmoitus odottaa sovitusti esim. isännöitsijällä.