Antiikkimatkalla Virossa

Antiikinystävän taivas aukeni Virossa, Kurtnassa viime vuoden toukokuussa kuten aukeaa tänäkin keväänä 5.5.

Kirkkaana ja kuumana paistava aurinko helli tuhansia harrastajia vanhan sovhoosin suurensuurella peltoaukeamalla. Myyjät olivat levittäytyneet laajalle ja ahtaasti, oli omilla pöydillään myyviä, peräkärrystä ja autosta myyviä, oli heitä, jotka olivat levittäneet nurmelle peiton ja sen päällä oli tavaraa. Myyjien puhekieli vaihteli virosta, latviasta ja liettuasta venäjään. Suomenkielisiä myyjiä ei kuulunut eikä näkynyt.

Kiertelin, kävelin, pysähtelin, ihastelin, kyselin, hiplasin, ihmettelin ja ostelinkin jotain pientä. Matkassa ollut laukku täyttyi pikkuhiljaa.

Myynnissä oli hyvin paljon vanhojen autojen, moottoripyörien ja kaikenlaisten koneiden osia. Pääosin ne näyttivät todella vanhoilta, mutta kauppa kävi. Myytävänä oli myös kokonaisia autoja ja moottoripyöriä, niiden ympärillä kävi kuhina. Onneksi muutakin vanhaa oli myynnissä, astioita, koriste-esineitä, huonekaluja, kelloja, patsaita, tauluja, radioita jne.

Mikä mukavinta, myytävä tavara oli erilaista mihin täällä kotimaassa on tottunut, vanhempaa ja ruosteisempaa, ehkä myös vähän halvempaa.

Siinä kierrellessäni tapasin sattumalta tutun rouvan, rompe- ja antiikkikauppiaan Keski-Suomesta.

Mäntässä sijaitsevan Kirpputori Amandan Aarteet on luonnollisesti täynnä vanhaa, kaunista, hauskaa ja suosittua antiikkia ja vanhaa tavaraa. Kauppias Maiju Salmivirta on pitänyt puotiaan kuutisen vuotta.

Jos oikein tarkkaan etsii ja penkoo Amandan Aarteita, löytää mahdollisesti juuri sitä erikoista, vanhaa rompetta, jota ei yleensä peruskirpparilta löydä, nimittäin osa tavaroista on tuotu juuri Kurtnan rompetorilta.

– Olen käynyt Kurtnan rompetorilla säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa jo kahdeksan kertaa. Reissu on kuitenkin minulle pääosin lomamatka, irrottautuminen omista ympyröistä, kauppias tuumaa.

– Tapahtuma on matka eri maailmaan.

Mutta kun antiikin ja vanhan tavaran keskellä lomailee, on selvää, että jotain myytävääkin tarttuu mukaan. Salmivirta paljastaa myös, että hänellä on jonkin verran toiveita asiakkailta matkalle. Moni haluaa juuri sellaista, jota täältä ei muuten saa.

– Esimerkiksi vanha ankkuri, iso tai pieni, on minulla asiakkaan toivelistalla joka kerta. Olen tuonut sieltä aina myös vanhan ruorin, myös puisia, vanhoja talonpoikaisantiikkihuonekaluja olen saanut hankittua.

Antiikki- ja rompematkalleen Salmivirta lähtee aina Matka Mäkelän tilausajolla. Hän toteaa, että toki omalla autollakin sinne voisi lähteä, ja moni Suomesta lähteekin.

– Tilausbussi pysäköi sisäänmenoportin viereen. Sinne voi helposti ja kätevästi viedä ostoksiaan pitkin päivää, ei tarvitse kantaa mukana.

Bussin perässä on lisäksi perävaunu isompia ostoksia varten. Lisäksi jos kiertely alkaa ottaa voimille, voi välillä käydä lepäilemässä bussissa.

Kun Kurtnassa on käynyt jo kahdeksan kertaa, on Salmivirralle tullut tutuksi jo moni kauppias. Esimerkiksi sama kauppias on aina hommannut halutun ruorin paikalle.