Asumisoikeus on erinomainen vaihtoehto

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus markkinoi Jyväskylässä ASO-asuntoja, alueella on 586 ASO-kotia 26 talossa eri puolilla kaupunkia.

– ASO-asunto sopii monenlaiseen asunnontarpeeseen ja asiakkaamme ovatkin aikamoinen läpileikkaus seudun väestöstä. 1–5 huoneen asunnoissa asuu niin nuoria kuin eläkeläisiäkin ja tosi paljon myös työssäkäyviä perheitä. ASO-asunto ei sido sen enempää ihmisiä kuin heidän omaisuuttaankaan ja lain mukaan sen on oltava asukkaalle aina edullisempi kuin vastaava vuokra-asunto keskimäärin olisi, Mikko Raivio Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksesta ASO-asumisen taustaa valottaa.

Entistä enemmän asumisoikeusasuntoihin hakeutuu ikääntynyttä väkeä.

– Seniorien kiinnostus asumisoikeusasuntoihin vilkastui selvästi sen jälkeen, kun varallisuusrajat 55 vuotta täyttäneiltä poistettiin. Monet seniorit luopuvat omistusasunnostaan, kotiuttavat varat ja viettävät eläkevuosinaan täyttä elämää; matkustellen ja nauttien vapaa-ajastaan, Raivio kertoo.

ASO-asuntoja on esimerkiksi Kekkolassa, Valssikujalla, jonne OP-Kiinteistökeskuksen Sisustuspiste on kalustanut ja sisustanut kaksikin esittelyasuntoa; Valssikuja 1:een ja Valssikuja 5:een. Jo 15 vuoden ikään ehtineet kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja suosittuja Aso-kohteita.

– Juuri tämä asunto valittiin näyttelyasunnoksi senkin vuoksi, että se sattui sopivasti olemaan tyhjänä. Teimme pintaremonttia, niin kuin tämänikäisten kohdalla on tapana eli lattiapinnat uusittiin, seiniä maalattiin ja paikkoja kaikin puolin siistittiin. Ehkä pesutilojen muovipinnat ja keittiön kaapistot henkivät vielä 2000-luvun alkua.

– Omistusasuntojen myynnin yhteydessä asuntojen tuunaaminen ja sisustaminen on varsin yleistä. Miksi emme siis tekisi sitä myös asumisoikeusasunnoille – markkinoinnin tueksi, Raivio kysyy.

Valssikuja 1:n esittelyasunto on persoonallinen saunallinen kaksio, jossa on oleskelutilojen, keittiön ja makuuhuoneen lisäksi erityinen parvekehuone eli lämpöeristetty, lämmitettävä parveke, jonka lasisten seinien läpi avautuu ympäristöön huikea näköala. Se tuo valoa ja iloa muutoin pienehköön kotiin.

Toinen esittelyasunto on hiukan niukemmin sisustettu naapuritaloon, Valssikuja 5:een. Molempia esitellään yhteisissä tupareissa 10. huhtikuuta klo 16-18.

– Tänne voi tulla, vaikka ei juuri tällä hetkellä olisi edes vaihtamassa asuntoa. Esittelemme tietenkin juuri näitä kohteita, mutta mielellään keskustelemme myös muista ASO-asunnoista ja asumisoikeusjärjestelmästä yleensä.

Raivio kertoo, että asumisoikeusasuntoon pääsy on tehty mahdollisimman helpoksi. Kaupungin asuntotoimistosta haetaan järjestysnumero, joka on voimassa siihen saakka, kunnes ottaa tarjotun asunnon vastaan. Sen jälkeen tarvitaan uusi numero, jos aikoo hakea uutta asuntoa.

– Jos vähänkään arvelee, että voi joskus hakea ASO-asuntoa, kannattaa hankkia numero varalle. Alin numero on hakuvaiheessa aina etusijalla.

Mikko Raivio tunnustaa, että hänellä itselläänkin on asumisoikeusnumero pöytälaatikossa kaiken varalta.

Asumisoikeusasunto on vapaa ja helppo asumismuoto. Jo lainkin säätelemänä kuukausittainen käyttövastike on alueen yleistä vuokratasoa alhaisempi. Suurta pankkilainaa tai omaa pääomaa ei tarvita, asumisoikeusmaksu on 15 % asunnon hankintahinnasta. Siihenkin asumisoikeussopimusta vastaan oma pankki antaa lainaa, jonka korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Varainsiirtoveroa ei tarvitse asumisoikeusasunnoista maksaa. Omistusasunnoista täytyy, ellei ole kyseessä ensiasunnonostaja.

Jälleenmyyntiriskiä ei ole, asunnosta lähtiessä asumisoikeusmaksun saa takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna viimeistään kolmen kuukauden kuluttua luopumisilmoituksesta, vaikka uutta asukasta ei olisikaan löytynyt.

Tulot eivät vaikuta asunnon saamiseen ja varallisuusrajat koskevat vain alle 55-vuotiaita. Eläkkeelle jäädessä, tulotason mahdollisesti pudotessa omistusasunnon voi myydä ja vapauttaa varoja elämiseen.

Asunnon kokoa ei ole rajoitettu, joten saman tien voi hankkia sopivankokoisen kodin. Asumisoikeusasunnon saa vähintään 18-vuotias hakija.