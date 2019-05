Bo tähtää täydelliseen palveluun

Toimintatapansa mukaan myös täällä Bo on poiminut tiimiinsä kokeneita, hyvää tulosta tehneitä kiinteistönvälittäjiä. Yksikön johtajaksi pestattiin SKV:n paikallisjohtaja Sami Nivala, jolla välittäjänä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus Jyväskylän asuntomarkkinoista.

Jyväskylä on neljä vuotta sitten syntyneen, valtakunnallisen yrityksen yhdeksäs kaupunki. Työntekijöiden kokonaismäärä lähentelee jo kahta sataa, Jyväskylässä heitä on tällä hetkellä 13, mutta yritys uskoo määrän nousevan nopeasti 15-20 tietämille.

Bo kertoo olevansa freesi edelläkävijä. Sami Nivala painottaa, että toimintatavassa laatu, tehokkuus ja täsmällisyys korostuvat – mitään ei jätetä puolitiehen.

Markkinoinnissa korostuu myös sosiaalinen media, jonka asiakkaatkin kokevat tänä päivänä erittäin tärkeäksi.

– Kiinteistönvälittäjien apuna on valokuvaajat ja stailaajat, joiden tehtävänä on tuoda esille myytävien asuntojen parhaat puolet. Olemme aidosti ajan hermolla. Se tuottaa myös tulosta, olemme myyneet useita asuntoja jo ennen kuin ne ehtivät julkisesti esille, Nivala sanoo.

Annetaan Bolaisten itse kertoa. Jokainen sai vastata pariin kysymykseen.

NINA SALEVA, myyntipäällikkö

Miten motivoit asiakasta ostamaan oman asunnon?

Selvitän asiakkaan elämäntilanteen, asumisen, harrastukset jne. Mietin, miten pystyn vastaamaan hänen toiveisiinsa. En voi päättää, mikä asumismuoto kullekin sopii, mutta annan näkökulmia esittelemällä ratkaisuja ja faktoja: omistajana voit tehdä mieleistäsi remonttia, asuminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa, saat vaikuttaa sekä taloyhtiöön että ympäristöön. Oma asunto on sijoitus, mutta vuokra kartuttaa jonkun muun varallisuutta. Asumisoikeusasunto on melkein yhtä kallis kuin vuokra-asunto, et omista etkä pysty vaikuttamaan.

Omistaja voi toteuttaa sisustamisessa omaa makua ja värimaailmaa. Oman talon pihaan voi istuttaa yrttimaan tai omenapuita. Lapset voivat leikkiä pihalla vapaasti. Voi grillata ja soittaa musiikkia aamukuuteen yms.

Mitä uusia sääntöjä on tullut viime vuosina kiinteistönvälitystyöhön?

1. Asbestilaki tuli 2016. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa on mahdollisesti käytetty asbestia, siitä pitää mainita markkinoinnissa ja kauppakirjassa.

2. Jätevesijärjestelmän muutos haja-asutusalueilla on vellonut pitkään. Asetus tuli jo vuosia sitten, mutta toimeenpano on siirtynyt, tähän tietoon asetus astuu voimaan 10/2019. Ostajalle on kerrottava kiinteistön jätevesiasiat. Erityisen tarkka pitää olla, jos mökki tai talo sijaitsee järven läheisyydessä tai pohjavesialueella.

3. Laki rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta tuli 2018. Meidän on aina tunnistettava asiakkaamme ja kysyttävä, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen.

4. Tietosuojalaki 2018 on asia, josta on asiakkaalle mainittava ja kerrottava, miten hänen tietojaan käsitellään.

5. Iso muutos on kiinteistön panttikirjojen sekä tänä vuonna osakekirjojen sähköiseen muotoon saattaminen. Osake- ja panttikirjat siirtyvät sähköisesti myyjältä ostajalle tai pankilta toiselle.

Oma polku: Työskentelin pankeissa ensimmäiset 20 vuotta. Pankkimyllerryksessä ajattelin kokeilla muuta työtä, jossa voisin hyödyntää kokemustani. Silloinen Nordea omisti Huoneistokeskuksen ja hyppäsin asunnonmyyjäksi. Kahden vuoden päästä Sampo pankkiin, jossa olin asuntorahoituksessa 8 vuotta ja kun Danske osti pankin, irtisanouduin 2008. Mietin ulkomailla sapattivapaalla, ”mitä isona tekisin”.

Olen hyvä myyntityössä, tulen toimeen ihmisten kanssa, olen rohkea ja ystävällinen. Palasin välittäjäksi ystävän myötävaikutuksella. Hyvä työn tuki ja LKV-tutkinto antoivat vankan pohjan.

Kokemuksen ja ammatillisen monipuolisuuden myötä viihtyvyys hektisessä työssä on lisääntynyt. Olen saanut myyntituloksista valtakunnallisia palkintoja.

Monet asiakkaat tarvitsevat palvelujani uudelleen ja luottavat ammattitaitooni. Työ on vastuullista, luovaa ja itsenäistä. Onnistumiset ja tyytyväiset asiakkaat on paras kiitos.

PIRITTA HUUMO

Koetko välittäjän työsi raskaana 24/7 työnä. Mikä saa jaksamaan?

Välittäjäntyö on elämäntapa, ei vain työ. Jatkuvasti tavoitettavissa olemiseen on tottunut, eikä sitä edes ajattele. Se kuuluu arkeen. Rentoudun vapaa-ajallani perheen ja ystävien kesken. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi tyttöä. Luonnossa liikkumisesta saan energiaa.

Miten koet työtäsi arvostettavan?

Olen usein kuullut asunnon myyjiltä ja ostajilta, että välittäjän työhön kuuluu paljon asioita, joista he eivät ole tienneet. Välittäjän työnkuvan vastuullisuutta ja laajuutta on ulkopuolisen vaikea hahmottaa. Koen, että asiakkaat pitävät työtäni arvokkaana.

Oma polku: Olen aiemmin työskennellyt vaativissa asiakaspalvelutehtävissä. Välittäjän työ tempaisi mukaansa vuosi sitten ja olen onnistunut yhdistämään useita koteja ja kodin etsijöitä.

PÄIVI RIUTTAMÄKI

Miten ja miksi valitsit kiinteistönvälitysalan?

En ollut edes ajatellut välittäjän uraa, mutta alalla pitkään ollut konkari houkutteli minut Huoneistokeskuksen johtajan juttusille ja sai hakeutumaan alalle. Vuonna 2010 siirryin Op-kiinteistökeskukselle ja helmikuussa Bo Lkv:n palvelukseen. Työ on mielenkiintoista, vaihtelevaa, haastavaakin ja koko ajan oppii uutta.

Millainen markkina-alue Jyvässeutu on?

- laaja, koko ajan kasvava markkina-alue ympäröivine maakuntineen.

- vireä opiskelijakaupunki

- paljon uudistuotantoa, jonka kautta saa hyvää vanhaa myytävää

- koko 13-vuotisen urani aikana on ollut mukavasti töitä, enkä ole ehtinyt pitkästyä, vaikka välillä on ollut hiljaisempaa.

Oma polku: Kiinteistönvälittäjän työssä olen viihtynyt erinomaisesti. Vuosi vuodelta olen tehnyt myös parempaa tulosta. Ahkeran, ystävällisen ja empaattisen luonteeni vuoksi olen pidetty välittäjä asiakkaiden parissa.

PENTTI MUSTONEN

Onko omakotitalokaupan luonne viime vuosina muuttunut tai muuttumassa?

Muuttunut on. Energia- ja ympäristöasiat vaikuttavat ja eniten ostajia kiinnostavat energiatehokkaat, 2000-luvulla rakennetut talot. Maalämpö ja ilmavesilämpöpumput lisäävät talon kiinnostavuutta. Oma tontti ja sijainti ovat tärkeitä. Haastavimpia ovat 60-80-luvun talot, joissa pelkoa tuottaa esimerkiksi valesokkeli tai asbesti. Vanhempaa lämmitysmuotoa voi olla vaikea hyväksyä, esim. öljy tai suora sähkö. Vaihtoehtoja halutaan lisää, aurinkoenergia talon varsinaisen lämmitysjärjestelmän tukena yleistyy.

Oma piha ja koti on monelle se tärkein juttu, myös nuorille. Talon sijainti korostuu ja kasvukeskuksien läheisyydessä talokauppa käy myös tulevaisuudessa.

Jyväskylä on kasvukeskus. Miten se näkyy asuntokaupassa?

Jyväskylä on sijoittajille tärkeä paikka, sillä täällä on tarvetta vuokra-asunnoille. Kysyntä pitää pienten asuntojen hinnat korkeina ja kysyntää olisikin keskusta-alueen käytetyistä, pienistä asunnoista.

Tänne muutetaan esim. pääkaupunkiseudulta ja arvokkaatkin kodin löytävät ostajan. Maakunnan muuttoliike näkyy asuntokaupassa ja takaa tasaisen kysynnän.

Kysyntä säilyy kaikissa asuntomuodoissa, kun asukasluku kasvaa.

Oma polkusi kiinteistönvälittäjänä? Aloitin 1995 SKV:ssa, jossa olin kolmisen vuotta myyntineuvottelijana. Vuonna 1998 Kiinteistömaailmaan, jossa olin 2019 tammikuuhun asti. Helmikuussa aloitin Bo:lla. Olen suorittanut LKV:n ja voin toimia myös kaupanvahvistajana. Alan kokemusta on lähes 15 vuotta.

MARI VALKEINEN

Miten työsi on vuosien mittaan muuttunut ja mikä muutokseen on vaikuttanut?

Kaikki on muuttunut. On ollut mielenkiintoista seurata ja pysyä murroksessa mukana. Välittäjäurani alussa lehdestä katsottiin myytävät kohteet. Ei ollut valokuvia, eikä hintojakaan. Tietokoneet olivat tulossa ja ensimmäiset kännykät saatiin 90-luvulla. Soittotulva toimistolla alkoi maanantaina klo 9, jos lehdessä oli ollut uudiskohteen mainos.

Nyt kohteet haetaan verkosta ja yrityksen nettisivujen täytyy olla huippuluokkaa. Yhteydenottoja tulee ympäri vuorokauden. Näytöt sovitaan asiakkaan aikataulujen mukaan ja yleisesittelyiden merkitys vähenee. Asiakkaat haluavat henkilökohtaista palvelua ja vaatimustaso nousee. Työstä on tullut elämäntapa, johon perhe on sitoutunut.

Miten Jyväskylän seutu on kehittynyt markkina-alueena?

Mullistus sai alkunsa 2009, kun Jyväskylä maalaiskunta (Palokka, Vaajakoski), kaupunki ja Korpilahti yhdistyivät. Kaupunki on laajentunut ja uusia alueita rakennetaan. Etäisyydet ohjaavat asiakkaita: osa valitsee keskusta-asumisen, nuoret perheet voivat ostaa kodin sivummalta. He haluavat asumisväljyyttä ja -mukavuutta, kunhan läheltä löytyy koulut ja kaupat.

Oma polku: Olen toiminut kiinteistönvälittäjänä vuodesta 1989. Tutuksi ovat tulleet isot konsernit vuosien varrella ja Bo:lle siirryin LKV Savolinilta.

ANNA-KAISA VILJANMAA

Koulutuksen merkitys työssä onnistumiseen. Millainen koulutus toimii parhaiten?

Koulutus on osa työtä ja LKV-tutkinto on hyvä suorittaa. Minulle on ollut apua insinöörin ja opettajan koulutuksista sekä työkokemuksesta: opettajan työstä esiintymiskokemus ja insinöörin hommista markkinointi- ja organisointitaidot - tuskin matemaattisista ja loogisista kyvyistäkään on haittaa. Laajalla kokemuksella osaa hypätä asiakkaiden tilanteisiin ja kohdata ihmisiä. Asuntoja myydään usein vaikeissa tilanteissa, mm. kuoleman tai eron jälkeen, ja sosiaalinen silmä on tarpeen. Faktat voi oppia, mutta kykyä saada ihmiset luottamaan ja kaupat syntymään on vaikeampi omaksua. Rankkakin työ on kutsumusammatti, jossa pärjää tietyllä luonteella ja asenteella.

Luettele muutama kiinteistönvälittäjän tärkein ominaisuus. Miksi juuri nämä?

– Sosiaaliset taidot kuten edellä.

– Empatiakyky. Kotien vaihdoissa puhutaan monesti ihmisen suurimmasta omaisuudesta, jossa myös tunteet ovat mukana. Asunto ei osteta tai myydä vain järkisyistä, vaan kodin pitää tuntua omalta. Ihmisiä kohdataan kaikissa elämäntilanteissa - ilosta suruun.

– Päättäväisyys. Kyky saada ihmisiä tekemään päätöksiä ja kauppoja syntymään. Välittäjän on autettava esim. ensiasunnon ostajia päätökseen, samalla on myyjää johdateltava neuvotteluissa. Kun neuvottelutilanne on päällä, on osattava toimia taitavasti. Muuten tilanne voi raueta ja kaupat jäädä syntymättä.

Oma polku: Aloitin nuorena insinöörinä selluteollisuudessa Kaskisissa ja Raumalla. Lasten syntymän jälkeen siirryin julkissektorille hanke- ja kehityshommiin Hämeeseen. Pohjanmaalle muutto vei opettajaksi, jota työtä tein vuosia ja opiskelin pätevyyden Jyväskylässä. Kiinteistönvälittäjäksi ryhdyin läheisten suosituksesta. Olen aina seurannut asuntomarkkinoita ja ollut suvun asuntokaupoissa mukana. Omat muutot ja asumismuodot tukevat työtä. Välittäjän homma lähti lentoon edellisessä firmassa, mutta Bo LKV antoi parhaan potkun toimia tehokkaana välittäjänä. Olen unelmatyössä oikeassa paikassa, loistavan konseptin äärellä ja nautin asiakaskohtaamisista. Mikä parasta, saan tyytyväisiä asiakkaita välittämällä asuntoja tehokkaasti.

NINA RIIHIMÄKI

Välitysliikkeiden kilpailu asiakkaan kannalta?

Välitysliikkeiden kilpailu Jyväskylässä on tervettä; tiukkaa, mutta rehtiä. On etu asiakkaille päästä vertailemaan palveluvalikoimaa ja valitsemaan sopivimman vaihtoehdon! Palvelusisällössä ja laadussa on suuret erot. Kilpailutilanne toimii asiakkaan eduksi, kuten kaikessa asiakaspalvelussa.

Kilpailun merkitys välitysliikkeille?

Kilpailutilanne pistää välitysliikkeitä kehittämään toimintaa ja markkinointia.

Välittäjän ahkeruus ja yrittäjämäisyys on usein sisäsyntyistä, jota ruokkii rakkaus lajiin, eikä kilpailu liikkeiden välillä ole pahasta. Oma asenne ja tekeminen ratkaisevat. Työssä ollaan mukana 24/7.

Oma polku: Tulin alalle vahingossa, tykästyin työhön täysillä ja tässä ollaan! Ihailin tätiäni, joka toimi pitkään kiinteistönvälitysalalla, pärjäsi erinomaisesti ja sai arvostusta – roolimalli minulle. Itse pyrin tekemään kaikkeni ja antamaan asiakkaille parasta palvelua.

KATJA PYÖRÄLÄ

Miten odotat työsi ja toimintaympäristön muuttuvan lähivuosina?

Uskon, että yksityisesittelyt lisääntyvät ja yleisesittelyt vähenevät. Ihmiset kaipaavat enemmän henkilökohtaisuutta tässä vaiheessa asunnon vaihtoa, kun lähes kaikki muu menee enempi sähköiseen maailmaan.

Voisiko välittäjän tehtäväkenttää laajentaa – miten?

Mitä lisäpalveluita välittäjä voisi tarjota?

Kiinteistönvälittäjän tehtäväkenttä on jo laaja, enkä usko, että sitä voi paljon laajentaa, mutta välittäjän kontaktit ja yhteistyökumppaneiden palvelut ovat suuressa roolissa. Mitä helpommalla asiakas pääsee, sen onnistuneempi lopputulos on, mm. remontointi, siivous ja muuttopalvelut tukevat ajatusta.

Stailauspalvelut ja ammattivalokuvaus yleistyvät asunnon myynnissä. BO:lla nämä kuuluvat automaattisesti palveluun ja hintaan.

Oma polku: Aloitin Kiinteistömaailmalla 2008. 2010 suoritin LKV tutkinnon ja 2011 siirryin OPKK:lle avaamaan Palokan pistettä, missä viihdyin aina siihen saakka, kunnes Tuomas Mäkelä otti yhteyttä ja pyysi BO-tiimiin.

LIISA KULMALA

Mikä veti takaisin pankkimaailmasta kiinteistönvälittäjäksi?

En voi sanoa, että päätös oli helppo. Visuaalisena ja asiakkaiden parasta ajattelevana ihmisenä tuumin, että jos rohkenen paluuseen niin se on sitten BO, joka siihen huutoon vastaa.

Työ on vaihtelevaa ja vapaata, pitkiäkin päiviä mutta parhaassa iskussa pysyy, kun asioita tapahtuu. Olen kiinnostunut ihmisistä, kodeista, ajanilmiöistä, tarinoista, jotka päättyvät hyvin, sitähän tämä työ hieman romantisoiden on.

Pankkitaustani tukee osaamista kiinteistönvälittäjänä, combo on toimiva.

Miten panostaminen asumisen laatuun näkyy asiakkaiden valinnoissa?

Ihmiset haluavat nautiskella, rentoutua kodeissaan. Koteihin ollaan valmiita panostamaan ja asuminen vie tuloista suurimman siivun. Laatua tuovat tilava keittiö, isot terassit, ulkoporealtaat, spa-henkiset saunatilat, lattialämmitys, hyvät säilytystilat pukeutumishuoneineen. Myös ekologisiin ratkaisuihin, terveellisyyteen, allergia- ja energia-asioihin kiinnitetään huomiota.

Sympaattiset rintamamiestalot, joista kyllä itse pidän eivät ole suuressa huudossa. Ihmiset ovat niin ”multitaskattuja” arjessaan, että haluavat kodilta uusien asuntojen vaivattomuutta. Remontit eivät niin paljoa kiinnosta. Ajat ja trendit muuttuvat, kaikenlaisia koteja tarvitaan.

Oma polku: Ensikosketus välittäjän työhön oli Huoneistokeskus vuonna 2004. Työstä tykkäsin, mutta nuorena, pienen lapsen äitinä ja reissutyöläisen puolisona epäsäännöllinen työ oli haastavaa. Päädyin takaisin pankkimaailmaan, josta sattuman kautta palasin alalle välittäjä/myyntisihteerin roolissa. Näin meni vuosia, tosin vielä täytyi käväistä rahoituspuolella varmistumassa, että kiinteistönvälittäjän työ on sitä ominta. Välittäjävuosia on jo kahdeksan.

SAARA ILMARINEN, visualisti

Mitä visualistin työ on ja mistä tulevat stailauksen materiaalit?

Visualistin työ Bo:lla on saada jokaisen myytävän kodin parhaat puolet esiin karsimalla ylimääräiset tavarat ja tuomalla tilalle kodin henkeen sopivia sisustustuotteita. Stailauksissa käytettävät piensisustusesineet, tekstiilit ja huonekalut hankitaan eri paikoista tyyliimme sopivasti.

Miten huomioit asiakkaan stailaus- ja kuvausvaiheessa?

Jokaiselle kodille mietitään yhdessä välittäjän kanssa sopivimmat kohderyhmät, joiden pohjalta asunnon stailaus ja kuvaus toteutetaan.

Millaista palautetta työstäsi saat?

Palaute on ollut positiivista niin kollegoilta kuin asiakkailtakin. Tapamme toimia on herättänyt huomiota, kotien stailauksiin ja lopullisiin kuviin asiakkaamme ovat olleet kovin tyytyväisiä.

Oma polku: Visuaalisuus on kulkenut aina matkassani joko valokuvauksena tai käsillä tekemisenä. Kun elämässä tuli tilanne, joka mahdollisti työuran muuttamisen, hakeuduin opiskelemaan visualistiksi. Pääsin töihin suomalaisen designin pariin, josta siirryin nykyiseen työpaikkaani. Omaksi iloksi tehty kuvaustyö sosiaaliseen mediaan toimi portfoliona, jonka kautta sain vakituisen työpaikan.

MIIA JUNTUNEN, valokuvaaja

Mikä on kuvan merkitys asuntokaupassa?

Koen, että kuvalla on nykyään erittäin suuri merkitys. Markkinointi ja myynti pohjaa paljon tänä päivänä visuaalisuuteen.

Miten teette yhteistyötä stailatessa?

Kuljemme stailaajan kanssa kohteissa keskustellen, mitä kannattaa kuvata. Yhdessä katsomme kuvakulmat, rajaukset ja näkymät kamerasta, jotta lopputulos olisi paras (ja myyvin) mahdollinen. Olen itsekin visualisti ja teen myös stailauksia. Välillä stailaan ja seuranani on toinen kuvaaja, joskus teen molemmat itsenäisesti.

Oma polku: Ei kannata vähätellä somen voimaa edes työmarkkinoilla.

HANNA LATVA-LUSA,

myyntisihteeri

Mitä myyntisihteeri tekee?

Myyntisihteerin työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Ikinä ei aamulla tiedä millainen päivä on tulossa, koska tilanteet elävät niin paljon. Tämä tekee työstä mielekästä, niin kuin myös työskentely huipputiimissä.

Työtehtäviä on laidasta laitaan, kaikkea muuta paitsi itse kaupantekoa. Toimin myynnin taustatukena eli valmistelen kohteita myyntikuntoon, kauppavalmisteluja, markkinointia (lehti, some ym.).

Kodin tarinan parissa työskentelen paljon, valmistellen videoita ja liittäen kaikki tarinan osat myytävälle kohteelle. Erilaiset tapahtumavalmistelut ja yleisesti toimiston asiat, jotta välittäjät voivat keskittyä asiakkaisiin.