Bussiin mahtuu Viron romppeet

Keuruulainen tilausajoyritys Matka Mäkelä Oy on kuljettanut antiikin harrastajia Viroon Kurtnaan jo kymmenen vuotta. Kurtnan rompetapahtuma on kahdesti vuodessa, aina toukokuun ja lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Tänä keväänä se on 5.5.

Kuljettajana toimiva Jukka Mäkelä kertoo, että tapahtuman järjestää paikallinen moottoripyöräseura Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto, joka aikoinaan aloitti rompepäivät juuri heidän tarpeitaan varten.

– Matkalle lähtee bussillinen vanhojen moottoripyörien ja autojen harrastajia, osa vaimoineen. Osa vaimoista jää Tallinnaan ostoksille. Mukana on myös tavallisia antiikin ja vanhan tavaran keräilijöitä ja harrastajia.

Jukka Mäkelä harrastaa itsekin vanhoja ajoneuvoja.

– Kunnostelen ja rakentelen muun muassa firmamme paria vanhaa linja-autoa, toinen on vuoden 1962 Mercedes-Benz ja toinen vuoden 1973 Mercedes-Benz. Näihin saan osia Kurtnasta.

Mäkelä kertoo matkasta. Bussi lähtee aikaisin aamulla Keuruulta, poimii matkan aikana matkustajia monelta paikkakunnalta ja ajaa bussin Tallinnan laivaan. Tallinnassa yövytään hotellissa ja varhain sunnuntaiaamuna suunnataan Kurtnan rompeitten pariin. Iltapäivällä matkataan sama matka takaisin ja kotona ollaan yötä myöten.

– Mukaan kannattaa ottaa runsaasti rentoa mieltä, paljon euroja, ehkä sadetakki ja kumisaappaat. Ja ennen kaikkea pitää tinkiä joka ostoksesta.