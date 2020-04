Huom! Hulluna välittämiseen!

Huom! -välitysliikkeen kaikki välittäjät ovat yksityisyrittäjiä tai yrityksen osakkaita. Huom! -brändin omistaa Realia Group, mutta välitysyritykset ovat paikallisia toimijoita, jotka tuntevat ympäristönsä ja sen asukkaiden tarpeet.

– Olemme täällä asiakkaita varten ja sloganimme ”Hulluna välittämiseen” pitää siksi kirjoittaa isolla, korostaa jyväskyläläinen Huom! -yrittäjä Janne Neuvonen.

– Tarjoamme yksilöllistä luotettavaa asiantuntijapalvelua kaikille alusta loppuun. Tehtävämme on osata tämä laji ja sen koukerot. Olemme samassa veneessä sekä myyjien että ostajien kanssa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä molemmille osapuolille. Kaikki tutkimukset välittäjäkentästä viime vuosilta tukevat tätä.

Neuvonen kertoo, että Huom! -välitysliikkeen vahvuuksia ovat monipuolisuus ja ammattitaito.

– Välitämme kaikenlaisia kiinteistöjä ja koteja. Teemme taustalla runsaasti sekä maksutonta että maksullista konsultointia asiakkaiden erilaisissa elämän erityistilanteissa. Muiden välittäjien tavoin joudumme näinä aikoina arvioimaan tarkasti varsinkin kauempana olevien kohteiden myyntiä. Kun myyntikohteessa on jokin erityisvaltti, toimeksiannot johtavat useimmiten kauppaan oikein markkinoituna.

Janne Neuvonen toivoo, että asuntokaupan hyvin alkanut nousukiito kestäisi koronamyrskyn.

– Viime vuoden heinäkuussa alkanut noususuhdanne Jyväskylässä kesti talven yli näihin päiviin asti ja toivomme, että vaikeista ajoista huolimatta ihmiset toteuttaisivat kotiunelmiaan ja -toiveitaan. Kaikenlaisille asunnoille on ollut ja on edelleen kysyntää. Kesää kohden mennessä omakotitalojen ja mökkien sesonki on parhaimmillaan.

Digitalisoituminen ja markkinoinnin muutokset ovat myllänneet asuntokauppaa jo vuosien ajan – viimeistään nyt on pakko kehittää digitaalista kaupankäyntiä.

– Markkinointi alalla muuttuu ja digitaalisuus lisääntyy koko ajan. Olemme ottamassa jälleen uusia, tehokkaampia keinoja käyttöön. Huom! huomioi kohteen ja asiakkaan tarpeet, sekä tekee kaikkensa, jotta asiakkaat saavuttaisivat tavoitteensa, Neuvonen vakuuttaa.

– Se koskee myös esittelyitä. Teemme nyt vain yksityis- ja videoesittelyjä, riippuen tilanteesta ja toiveista. Uskon, että koronaviruksen jälkeen ihmiset haluavat taas päästä katsomaan asuntoja ja luottavat henkilökohtaiseen palveluun, sitä ei voita mikään. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja sen avulla pystymme tekemään työmme entistä joustavammin ja paremmin.

Neuvonen vakuuttaa, että Huom! -välittäjät suhtautuvat koronatilanteeseen tarvittavalla vakavuudella.

– Huom! -ketju on julkaissut välittäjilleen poikkeusajan toimintaohjeet. Toivomme, että iäkkäitä henkilöitä edustaisi tarvittaessa joku luotettava, terve henkilö asiakaskäynnillä ja että he poistuvat asunnosta esittelyn, tutustumisen tai valokuvauksen ajaksi. Kaikkia pintojen koskettelua vältetään ja neuvottelut hoidetaan puhelimitse tai videopuheluna. Pystymme helppokäyttöisillä sähköisillä työkaluilla hoitamaan koko myyntiprosessin digitaalisesti tapaamatta asiakkaita fyysisesti. Asiakas tarvitsee vain tunnistautumiseen sopivat tunnukset ja tietokoneen nettiyhteyden.

Korona ei vielä ole näkynyt kaupankäynnissä ja mahdollinen hiljeneminen tulee viivellä.

– Toivon että eristysvaihe ei jatku pitkään, eikä taloudellinen epävarmuus syvene liikaa. Näin kaupankäynti vilkastuisi heti epidemian jälkeen, kun elämäkin jatkuu. Kaikissa kriiseissä tehdään aina myös asunto- ja kiinteistökauppaa, kaupan käynnin säännöt vain mukautuvat olosuhteisiin.

Janne Neuvonen rohkaisee asiakkaita aktiivisuuteen.

– Kiinteistönvälittäjät ovat rotuna sitkeitä ja uskovat tulevaisuuteen, työ vaatii sitä ja sen on historia opettanut. Kaikissa olosuhteissa teemme kauppaa. Suosittelen laittamaan asunnot myyntiin normaalisti, jos henkilökohtainen tilanne sen sallii. Katsojamäärät myynti-ilmoituksissa ovat voimakkaassa nousussa, ihmisillä on nyt aikaa.

Jyväskylän Huom! -tiimi

Saija Rokka:

Päädyin välittäjäksi Neuvosen Jannen ansiosta. Hän myi minulle asunnon ja siitä uusi ura alkoi.

Aikaisemmin toimin 12 vuotta yrittäjänä kenkäalalla, pidin kolmea kenkäliikettä. Eri aloja olen kokeillut, mutta veri vetää asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen. Urakehitys Huom!:lla toteutuu koulutuksin työn ohella, joka päivä on erilainen - koko ajan pitää kehittää itseään ja seurata alan kehitystä.

Petteri Rasinaho:

Koen tekeväni työtä, joka ei tunnu työltä. Tämä oli helppo valinta, kun jokainen omakin penni ollut vuosia kiinni asunnoissa. Rakastan asuntoja ja tiesin niistä jo lähes kaiken valmiiksi. Urakehitys on toteutunut suunnitellusti.

Jukka-Pekka Friman:

Olen arvostanut välittäjän työtä opiskeluvuosista alkaen. 90-luvun lopulla kouluttauduin Markkinointi-instituutissa ja hankin kiinteistönvälittäjän virallisen pätevyyden. Työssä kiehtoi sen vaihtelevuus, itsenäisyys ja tavoitteellisuus sekä etenemismahdollisuus uralla. Reilun 20 vuoden uralla on ollut vahvoja nousukausia ja hiljaisempiakin jaksoja, jolloin olen oppinut, että asunnoille on joka tilanteessa kysyntää ja määrätietoinen työ tuo tuloksia. Haluttuani lisää haastetta päädyin yrittäjäksi. Alalla on tapahtunut paljon, niin lainsäädännössä kuin toimintatavoissa.

Janne Neuvonen:

Olen toisen polven välittäjä ja yrittäjäperheen vesa. Isäni teki menestyksellä välitystyötä Mikkelissä 70-luvulla ennen pankkiuraansa. Vuonna 2004 näin lehdessä ilmoituksen, jossa tarjottiin maksullista välitysalan koulutusta. Olin miettinyt mitä tekisin isona, joten keskusteltuani isän kanssa osallistuin siihen. Monipuolinen työhistoriani tuki hyvin uutta uraani ja sillä tiellä olen. Aloitin Lahdessa 2004 ja tulin Jyväskylään välitysalan johtotehtävään 2008 alussa. Sittemmin tie on tuonut yrittäjäksi Huom!:lle. Matka jatkuu...