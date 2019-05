Ilmalämpöpumppu voi myös viilentää

Ennätyskuuma viime kesä jätti jälkensä - monikaan ei halua kokea hikisiä öitä uudestaan. Energia-alan yrittäjän Matthias Friedin mukaan kesäksi ehtii vielä saada viilennystä kotiinsa kun tarttuu toimeen heti.

– Saman tien tilattu kone ehtii käyttöön heinäkuun alkuviikoille, eli kaikkein kovimmille helteille, Fried toteaa.

Jäähdytyslaitteita on viime aikoina hankittu kaikkein eniten juuri kerrostaloasuntoihin. Osa rakennusliikkeistä asennuttaa jäähdytyslaitteet automaattisesti uusiin asuntoihin, mutta laitteet kiinnostavat kovasti myös yksityisomistajia. Markkinoilla on monenlaisia koneita ja osa niistä on hyvin siroja ja pienikokoisia.

– Laadukkaan koneen alle 100-neliöiseen asuntoon saa asennettuna 1500-2000 eurolla. Suurempitöiset asennukset, esimerkiksi timanttiporaukset vaikuttavat hintaan.

Työn osuudesta saa kotitalousvähennyksen.

– Usein työn osuus hinnasta on noin 500 euroa, Fried opastaa.

Myös perinteinen, lämmitykseen tarkoitettu ilmalämpöpumppu jäähdyttää helteillä, mutta sellaista hankkiessa on hyvä muistaa, että lämmitysominaisuutta ei kaukolämpöön kytketyssä kerrostaloasunnossa saa käyttää ollenkaan.

Ammattilainen auttaa sopivan laitteen löytämisessä. Friedin mukaan moni asiakas on valinnut haluamansa koneen jo etukäteen, vaikka se ei välttämättä olisi tämän asuntoon kaikkein optimaalisin.

– Joskus tulee soittoja, että halutaan juuri tietty ilmalämpöpumppu, vaikka siinä olisi puolet sellaisia ominaisuuksia, joita ei kerrostalossa saa edes käyttää ja sopivamman saisi paljon halvemmalla, Fried sanoo.

Friedin mukaan moni tekee virheen jäähdytyslaitteen käytössä halutessaan säästää sähköä. Jäähdytyksestä ei ole juuri hyötyä, jos se laitetaan päälle vasta, kun asunnossa on jo kuuma.

– Jos jäähdytin käynnistetään pari tuntia ennen nukkumaanmenoa ja laitetaan sitten kiinni, asunnossa on hetken mukavan viileää, mutta tilanne on kohta taas sama, hän sanoo

Fried kertoo, että kone on järkevää laittaa päälle jo esimerkiksi toukokuussa ja asettaa siihen lämpötilapyynti vaikkapa kahteenkymmeneenkolmeen asteeseen.

– Laite poistaa asunnosta ylimääräisen kosteuden, joka saa aikaan tunkkaisen kuuman olotilan. Kone saa olla päällä koko ajan ja kun haluttu lämpötila on saavutettu, kone ylläpitää lämpöä ja vie vain vähän sähköä. Muutaman tunnin käytöllä laite ehtii viilentää vain ilman, mutta ympäröivät rakenteet varastoivat kuumuutta ja vapauttavat sitä ilmaan kun kone laitetaan pois päältä, hän opastaa.

Pelkkä jäähdytyslaite tulee sähkönkulutuksellisesti maksamaan käyttäjälleen noin kolmesta viiteen euroa kuukaudessa. Rivi- tai omakotitalokohteessa, jossa on suora sähkölämmitys, ilmalämpöpumpun talviaikaan saatavat lämmityshyödyt ovat rahallisesti moninkertaiset kesäajan viilennyskustannuksin verrattuna. Friedin mukaan nykyaikaiset ilmalämpöpumput ovat hyvin energiatehokkaita ja niiden avulla voi säästää muiden kodinkoneiden sähkökustannuksissa.

– Niiden hyötysuhde on yhden suhde neljään: kun laitat siihen euron, se antaa neljän euron edestä viileää ilmaa takaisin. Kun asunnossa on kuuma, esimerkiksi jää- ja viileäkaaappi sekä pakastin käyvät kovemmilla tehoilla ja lämmittävät asuntoa entisestään, Fried sanoo.

Jäähdytykseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun asennus poikkeaa jonkin verran lämmitykseen tarkoitetusta laitteesta. Ulkoyksikkö asennetaan parvekkeelle kaiteen alapuolelle, noin kahden sentin korkeuteen lattiatasosta. Sisäyksikölle hyvä paikka on esimerkiksi parvekkeen oven yläpuolella.

– Sisäyksikköä asentaessa on hyvä ottaa huomioon, että se ei puhalla kylmää suoraan lempisohvalle tai -nojatuoliin.

Ennen ilmalämpöpumpun asennusta tai edes koneen tilaamista täytyy olla taloyhtiön hallituksen lupa laitteen asennukseen. Luvan myöntää aina taloyhtiön hallitus, usein isännöitsijätoimiston kautta.

– Lisäksi kaupungilla on omia sääntöjä asennuksen suhteen ja joskus täytyy tehdä ennakkoon asennustapaselvityksiä, Fried kertoo.

Ilmalämpöpumpun valinnassa kannattaa ottaa huomioon muutamia seikkoja. Myös säännöllinen huolto ja asianmukainen käyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä. Laadukkaan, oikein käytetyn laitteen käyttöikä on 15-20 vuotta.

– Sisä- ja ulkoyksiköiden täytyy olla hiljaisia, ulkoyksikkö maksimissaan 50 dB metrin päästä mitattuna. Laitteessa tulee olla pitkä takuuaika. Suodattimet on hyvä puhdistaa kerran kuussa. Pitää muistaa, että ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä ulkoyksikköön, eli lasitettua parveketta pitää tuulettaa reilusti, muuten siitä tulee sauna, Fried kiteyttää.