Kattoikkunaa ei kannata pelätä

Velux-kattoikkuna on jo yli 75 vuotta vanha, alkujaan tanskalainen, nykyisin maailmanlaajuinen keksintö, joka on tuonut paljon valoa pimeisiin tiloihin.

Lähin Velux -maahantuojan valtuuttama kattoikkuna-asentaja löytyy Tampereelta. Tampereen Rakennetekniikka Oy on rakennusliike, joka muun muassa teollisuushallien rakennusprojektien ohessa asentaa kattoikkunoita omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin.

– Kattoikkuna mahdollistaa lisävalon saamisen erityisesti puolitoistakerroksisiin omakotitaloihin, tiloihin, joihin on muulla tavoin hankala saada luonnonvaloa, toteaa asentaja Antti Käkelä.

Hän luettelee esimerkiksi pimeät portaikot, WC- ja pesutilat, pienet, yläkerran makuuhuoneet, ullakkotilat.

Kattoikkuna on huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin kattolyhdyn rakentaminen. Kattoikkuna ei myöskään yleensä vaadi rakennuslupaa kattolyhdystä poiketen.

– Nykyisin rakennetaan paljon yksikerroksisia ja kaksikerroksisia taloja, jolloin luonnonvaloa saadaan normaaleista ikkunoista, jolloin kattoikkunaa ei välttämättä tarvita. Olen asentanut neljäntoista toimintavuoteni aikana näitä kattoikkunoita lähes tuhat kappaletta.

Aina huonetilaa rakennettaessa on tärkeää huolehtia tilan riittävästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta.

Vaikka kattoikkuna kuulostaa ihanteelliselta vaihtoehdolta, täysin huoletonta sen kanssa ei ole. Kattoikkunan asentaminen on tarkkaa työtä eikä onnistu keltä tahansa rakentajalta.

– Kattoikkunan asentaminen vaatii rakennusfysiikan ja tietysti myös rakennustekniikan ymmärtämistä. Asennuksen opaskirja on paksu, mutta en kyllä suosittele kenellekään kattoikkunan itse asennusta, Käkelä toteaa.

Hän muistuttaa, että kattoikkunan kokonaiskustannuksissa kattoikkunan oikein asentamisen kustannus on pieni. Veluxin valtuuttamat asentajat antavat myös aina työllensä takuun.

No, mitä ongelmia kattoikkunat sitten saattavat aiheuttaa?

– Jos ikkuna on jo alkujaan asennettu väärin, tulee auttamatta ongelmia. Ikkunan höyrysulut ja lämmöneristys saattavat väärän asennuksen myötä olla puutteelliset tai jopa puuttua kokonaan. Seurauksena on tällöin kosteuden tiivistyminen kattoikkunaa ympäröiviin rakenteisiin.

Käkelän mukaan myös karmin ristimitan on oltava kohdallaan. Jos siinä on epätarkkuutta, se aiheuttaa vuoto-ongelmia. Tämäkin on väärän asennuksen syytä, samoin pellitys voi olla väärin asennettu tai se on rikkoutunut.

Kattoikkunalla on oma elinkaari, vanhoilla kaksilasisilla se on 20–30 vuotta, uusilla kolmilasisilla 30–50 vuotta.

– Vanha ikkuna saattaa menettää lämmöneristyskykyään kun lasielementin eristekaasu häviää ajan kuluessa.

Jotta kattoikkuna palvelisi asukkaita kunniallisesti, on ikkunaa syytä hoitaa ja huoltaa säännöllisesti, etenkin puukarmisia ikkunoita.

Antti Käkelän mukaan ikkunaa pitäisi avata edes muutaman kerran vuodessa, jolloin ikkunan tiivisteet pysyvät kunnossa. Avaamista pitää kuitenkin välttää talviaikaan.

– Tiivisteitä kannattaa myös silloin tällöin pyyhkiä silikonilla. Toki tarpeen tullen tiivisteet voi myös vaihtaa.

Saranoita ja muita liikkuvia osia tulee rasvata aika ajoin. Jos ikkunassa on erillinen ilmansuodatin, se tulee puhdistaa säännöllisesti.

Jos ikkunassa on puiset karmit, Käkelä kehottaa hiomaan ja lakkaamaan tai maalaamaan puuta tarpeen mukaan.

Myös kattoikkunan ulkopuolta tulee hoitaa yhtä huolella. Ikkunan ympärillä on vedenpoistokanava, joka on puhdistettava tarkkaan vuosittain, mieluummin parikin kertaa.

– Kanavaan ajautuu pakostakin kaikenlaista roskaa kuten vesiränneihinkin. Männynneulaset ovat pahimpia, sillä ne eivät maadu ollenkaan.

Kattoikkunan vedenpoistoreitit tulisi pitää lumesta ja jäästä vapaana. Ikkunan päälle kasautuva lumi aiheuttaa sulaessaan merkittävän kosteusrasituksen ikkunalle ja ikkunan tiivisteille, mikäli vesi ei pääse poistumaan kattoa pitkin.

– Kattoikkunan ympärys tulisi pitää lumesta vapana. mutta käytännössähän tämä on mahdotonta tai ainakin erittäin hankalaa.