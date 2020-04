Keittiö on kodin avara sydän

Keittiöstä on tullut oleskelutila, jossa vietetään aikaa perheen ja ystävien kesken.

– Enää ei olla keittiössä yksin piilossa laittamassa ruokaa ja vieraat olohuoneessa, vaan keittiöstä ja olohuoneesta halutaan yksi, suuri, avara tila. Erilaiset niemekkeet ja saarekkeet ovat hyvin suosittuja, eikä arkena välttämättä tarvita erillistä ruokapöytää, vaan ruokaillaan niemekkeen tai saarekkeen ympärillä. Remonttikohteissa puretaan paljon keittiön ja olohuoneen välisiä seiniä. Seinää purkaessa täytyy olla tarkkana, se voi olla esimerkiksi kantava seinä, Noblessa-keittiöiden Marja Kolari kertoo.

Keittiöstä halutaan paitsi tilava, esteetön, visuaalisesti kaunis ja kodikas, myös ergonominen. Ergonomiaan kiinnitetään huomiota entistä enemmän ja esimerkiksi käyttäjän pituus tai ikä vaikuttaa valittavan keittiön mittasuhteisiin ja muihin ratkaisuihin.

– Meillä selvitetään aina asiakkaan, perheessä keittiön pääkäyttäjän mitta. Sen mukaan valitsemme keittiön alarunkojen korkeuden joita löytyy useampia. Myös sokkelikorkeudella voidaan vaikuttaa työtasojen korkeuteen.

Kolarin mukaan ergonomisessa keittiössä tärkeää on myös kodinkoneiden sijoittelu. Käyttäjän ikä tulee ottaa huomioon keittiön suunnittelussa.

– Esimerkiksi ikääntyneemmille on erilaisia kaappiratkaisuja, joissa hyllyt on alaslaskettavissa mekaanisten hyllyjen ansiosta Kolari opastaa.

Vaikka kodinhoitohuone on kodin huoltotila, se voi olla silti viihtyisä. Kodinhoitohuone on muutakin kuin paikka pyykinpesulle, sinne halutaan säilytystilaa esimerkiksi liinavaatteille.

Keittiön kaapinovissa suosittu materiaali on nyt matta. Mattapintoja löytyy Kolarin mukaan erilaisia. Esimerkiksi lapsiperheeseen sopivat kaapinovet ovat sellaiset, joihin ei jää helposti kädenjälkiä. Eriväriset maalatut pinnat, myös puukuosipinnat ovat suosittuja.

– Mattapintaiset ovat olleet suosittuja jo pari vuotta, toki kiiltäväpintaisilla kaapistoilla on oma käyttäjäkuntansa. Osa mattapintaisista materiaaleista on sellaisia, joissa kädenjäljet näkyvät helpommin, kun taas toisessa ne ei näy lainkaan. Uutena ovipinta on tullut Easytouch, jossa on nanopinta, eli ovimateriaaleissa on käytetty nanoteknologiaa. Easytouch pintaan ei jää käytönjäljet näkyviin, Kolari kertoo.

Tasoissa suosittuja ja edullisia materiaalivaihtoehtoja ovat laminaatit, joko normaalilaminaatti tai ekstralaminaatti, jolloin liesi ja altaat voidaan huultaa samaan tasoon työtasonpinnan kanssa. Kolarin mukaan jonkin verran tasoissa käytetään kivipintoja, kuten marmoria, graniittia ja kvartsia.

– Suosittelen erityisen asiakkaillemme mielellään dektonpintaa, koska se on käytössä markkinoiden kestävin pintamateriaali, Kolari sanoo.

Erilaiset niemekkeet ja saarekkeet ovat suosittuja ja keittiöltä halutaan avaruutta. Skandinaavisen vaalea keittiö puupinnoilla on klassinen ja ajaton valinta.

Kotona vietetty aika on moninkertaistunut ja se näkyy Noblessa-keittiöiden yrittäjän Marja Kolarin mukaan myös haluna tehdä kodista viihtyisä.

– Nyt ei lähdetä kymppitonnin etelänlomalle, vaan käytetään se kymppitonni keittiöremonttiin, Kolari kuittaa.

Noblessa-keittiöt palvelevat normaalisti koronavirusaikaankin, mutta turvallisuutta ja hygieniaa noudattaen. Marja Kolari kertoo, että tarvetta siirtää keittiöasennuksia ei ole, kun asiakkaat ja asentajat ovat täysin terveitä.

– Myymälämme ovat auki ihan normaalisti ja yleensä asiakkaat haluavatkin käydä katsomassa paikan päällä mallistoja. Pidämme huolta turvaväleistä ja siitä, että kerralla liikkeessä ei ole paljoa asiakkaita, hän sanoo.

Moderni kodinhoitohuone on muutakin kuin pyykinpesua varten. Kodinhoitohuoneeseen halutaan myös säilytystiloja ja vaikka kyseessä on huoltotila eikä niinkään oleskeluhuone, sen halutaan olevan viihtyisä. Uudiskohteissa kodinhoitohuoneet eivät enää välttämättä sijaitse lähellä saunaa ja pesuhuonetta, vaan ennemmin kodin yhden sisäänkäynnin lähettyvillä.

– Moni haluaa säilyttää kodinhoitohuoneessa liinavaatteita - yksi silittää, toinen tykkää mankeloida. Tarpeet katsotaan käyttäjän mukaan. Moni haluaa, että lapset voivat ulkoa tullessaan jättää ulkovaatteet kodinhoitohuoneeseen, Kolari toteaa.