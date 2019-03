Kevään merkkejä asuntokaupassa

Kiinteistömaailma on järjestänyt Superviikonloppuja jo usean vuoden ajan kellojen siirtyessä kesäaikaan. Superviikonlopusta paljon tietoa toisaalla lehdessä.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus järjestää 7. kertaa Pihakampanjaa ”pihan ostajille”.

Monet välitysliikkeet järjestävät tempauksia muun muassa vauhdittaakseen omakotitalojen myyntiä, ok-taloja tulee aina keväisin myyntiin. Myös loma-asuntojen paras myyntisesonki on edessä.

Toimitusjohtaja Janne Särkkä kertoo Pihakampanjasta, että Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus tarjoaa veloituksetta Viherlandian Puutarhurin kotikäynnin asiakkaille, jotka ostavat pihan (omakotitalo, paritalo tai rivitalo) OP-Kiinteistökeskuksen kautta 1.4.–31.5. välisenä aikana. Tämän kevään Pihakampanja on järjestyksessään jo 7:s.

– Tämän kevään kampanjallamme on ehkä entistäkin raikkaampi ilme ja Viherlandia toteuttaa kotikäyntejä nyt aikaisempaa suuremmalla resurssilla eli kolmen puutarhurin voimin, Särkkä sanoo.

Pihakampanjassa kyse on ensisijaisesti asiakkaiden palvelusta.

– Koska Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus tarjoaa koko Suomenkin mittakaavassa asuntokaupan kattavimmat palvelut asunnon myyjille, niin haluamme palvella myös asunnon ostajia laadukkaasti. Tässä tapauksessa tarjoamme pihan ostajalle normaalia paremman asiakaskokemuksen ja konkreettista apua pihasuunnitteluun. Olemme saaneet kampanjan kautta lisää esimerkiksi omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen myyntitoimeksiantoja ja kampanja on tuonut meille myös lisää ostajia ja kauppaa.

Särkkä kertoo, että Viherlandia on vuosien ajan ollut tuttu ja turvallinen yhteistyökumppani.

– Kampanjassa on täysillä mukana myös oma reportterimme Heidi Lehto Sisustuskärpäsestä. Tämäkin palvelu ja kampanja on ideoitu ensin Jyväskylässä ja olemme tarjonneet kampanjaidean hyödynnettäväksi myös muutamille muille OPKK-kaupungeille.

Myyntijohtaja Juha Miettinen Kiinteistönvälitys Enberg LKV:stä kertoo, että talokauppa käy nykyisin aika tasaisesti läpi vuoden.

– Olemme tammi-maaliskuun aikana tehneet useita talokauppoja. Myös joulukuu oli kohtuullisen hyvä.

Miettinen myöntää, että päivien pidetessä ja kevään edetessä omakotitalojen tarjonta kasvaa entisestään.

– Omakotitalot ovat pääsääntöisesti perheasuntoja ja nyt aletaan etsiä uutta kotia, jotta tiedetään missä lapset jatkavat syksyllä koulua.

Miettinen arvioi, että kaikki talot Jyväskylän seudulla menevät kaupaksi, jos lähtöhinta on oikea.

– Paras kysyntä on uudehkoissa, muuttovalmiissa taloissa. Jyväskylään muuttaa asukkaita muilta paikkakunnilta ja he haluavat valmiin kokonaisuuden. Vanhoissa taloissa hinnan merkitys korostuu entisestään, hinnoittelussa on oltava rehellisiä.

Juha Miettinen ei näe lähitulevaisuuden markkinassa suuria muutoksen merkkejä. Koteja hankitaan tarpeen mukaan, kauppa jatkuu normaalina.

Mökkikaupan piristymiseen kevät ei ole vielä ehkä tarpeeksi pitkällä.

– Kysyntä on ollut vielä aika laimeaa. Jonkin verran on käyty arvioimassa mahdollisesti myyntiin tulevia kohteita, Miettinen arvioi ja uskoo kaupan vilkastuvan lähiviikkoina.