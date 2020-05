Korona tuo muutoksia koteihin

Korona on tuonut asumiseen ja asuntokauppaan myös myönteistä: kodin merkitys on korostunut ja rakentajat odottavat, että asunnolle asetetaan tulevaisuudessa uusia vaatimuksia etätyön yleistyessä pysyvästi. Tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, että työhuone halutaan yhä useampaan kotiin.

Kysyimme:

1. Miten uudiskohdekauppa on jatkunut poikkeustilanteessa vilkkaan alkutalven jälkeen?

2. Mitä nyt on myynnissä ja mihin kohteita alkamassa vielä tänä vuonna?

3. Millaisia uusia juttuja uudiskohteiden markkinointiin ja esittelyihin on tilanteessa sovellettu?

4. Miten nopeasti tilanne normalisoituu, jos poikkeustiloja päästään purkamaan esimerkiksi kesäkuun alkuun mennessä? Onko loppuvuodelle odotettavissa jopa ryntäystä?

5. Onko tilanteessa nähtävissä myös jotakin hyvää?

REETTA NUMMELIN,

Garantia Rakennus

1. Poikkeustilanne ei ole vaikuttanut kohteiden myyntiin. Asuntoja on varattu mukavasti ja kysyntää on riittänyt tasaisesti koko kevään ajan.

2. Toiminta jatkuu entiseen malliin, eikä tiedossa ole muutoksia. Meillä on myynnissä muutama valmis asunto Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadulla ja ennakkomarkkinoinnissa useita erilaisia rivitalokohteita Muuramessa ja Jyväskylässä. Seuraavaksi aloitamme rivitalokohteen Muurameen As Oy Muuramen Pihlahovin ja myös Asunto Oy Jyväskylän Honkarinne Vaajakosken Hupeliin on tämän vuoden ohjelmassa.

3. Tällä hetkellä täytyy panostaa enemmän some- ja nettimarkkinointiin sekä laadukkaisiin kuviin kohteista. Uskon, että tämä linja säilyy tulevaisuudessakin markkinoinnissamme.

4. Tilanne ei ole vaikuttanut suuresti uudiskohdemarkkinoihin, joten tuskin myöskään asuntokaupoille on odotettavissa mitään suurempaa ryntäystä. Etätyön lisääntyminen ja sen mahdollinen suurempi rooli tulevaisuudessakin saattaa lisätä asuntokysyntää, kun tarvitaan enemmän työtilaa kotiin ja kotona ollaan aikaisempaa enemmän. Mitä nopeammin tilanne normalisoituu, sitä vähemmän se ehtii vaikuttaa asuntomarkkinoihin.

5. Kotia arvostetaan enemmän ja siltä ehkä vaaditaankin enemmän, jotta siellä viihdytään ja sieltä käsin voi tehdä töitä. Tämä saattaa tuoda lisää kysyntää asuntomarkkinoille.

PIIA SURVO,

Lapti

1. Alun hämmennyksen jälkeen asiakkaat ovat olleet rauhallisella mielellä. Jotkut ovat ottaneet aikalisän, mutta kun asunnon tarve on ollut ajankohtainen, niin varauksia ja kauppoja myös tehdään sen mukaan.

2. Työmaamme jatkuvat turvallisuus huomioon ottaen ja valmistuvat aikataulussa. Aallonportin korttelissamme yliopiston kupeessa on neljä valmista taloa ja kolme rakenteilla olevaa, jotka valmistuvat syksyyn mennessä. Haukkalassa rakennamme Sompa-nimistä kerrostaloa huikeiden liikuntamaastojen ympäröimänä. Kaksi rivitalokohdetta on juuri saatu ennakkomarkkinointiin Ristonmaalla ja Vaajakosken keskustan tuntumassa.

3. Kohteidemme nettisivut ovat hyvin kattavat ja pyrimme lisäämään mm. videoesittelyitä yksityisnäyttöjen lisäksi. Etätapaamiset nettiyhteyden välityksellä lisääntyvät varmasti myös normaalitilanteeseen palatessa.

4. Uskon, että myös he, jotka ovat ottaneet aikalisän, lähtevät toteuttamaan asuntosuunnitelmiaan tilanteen normalisoitua. Asumisen tarve on olemassa kaikesta huolimatta. Toivon, että kaikilla aloilla nähdään huikea loppuvuosi.

5. Koti on varmasti monelle se tärkein turvapaikka. Kotona vietetty aika voi avata silmiä ja nyt voi olla hyvä aika myös haaveilla uudesta kodista. Voikaa hyvin ja tervetuloa asuntokaupoille!

SANNA HOTANEN,

Kiinteistömaailma, Tourula

1. Kiinnostusta myös uudiskohteisiin edelleen on.

2. Väinölänrannassa on tarjolla Päijänteelle avautuvia näköalahuoneistoja syksyllä valmistuvasta kerrostalosta Sepänpajasta. Ennakkomarkkinoinnissa on omarantaisten rivitalojen toinen vaihe, ensimmäinen on jo kokonaan myyty.

Kangasrinteen alue rakentuu parin kilometrin päähän Seppälän palveluista ja neljän kilometrin päähän keskustasta. As. Oy Sudenmarjan rakentaminen alkaa kesällä. Tarjolla on myös pientalotontteja, joille rakentamaan pääsee syksyllä. Hiihtoladut lähtevät vierestä ja päänäkymä avautuu lounaaseen pallokenttien yli, joten aurinkoa ja valoa riittää. Alueelle on suunnitteilla mm. päiväkoti sekä yhteissaunatilat asukkaiden käyttöön.

Keskusta löytyy vielä yksi uusi yksiö Yrjönkadulta. Sarvivuoressa mm perheille on tarjolla omakotimaisia erillistaloja as oy:ssä, maalämmöllä. Koulut ja palvelut lähellä, hyvät liikenneyhteydet.

Ritoniemessä muuttovalmiissa, yksitasoisessa rivitalossa on vielä kaksioita, kolmio ja 106 m2:n neliö sekä Palokasta yksi hyväpohjainen rivitaloneliö.

Laukaan palveluiden äärellä, valmiissa kerrostalossa on vielä jokunen huoneisto jäljellä.

Laajavuoren kupeeseen Korteniityntielle on tulossa eri kokoisia perheasuntoja.

3. Videoesittelyjen sekä yleisesti sähköistent palvelujen merkitys on kasvanut poikkeuksellisessa tilanteessa. Valmiina/rakenteilla olevissa kohteissa sekä tonteilla pidämme yksityisnäyttöjä ohjeet ja ihmisten terveys huomioiden. Aktiivinen työskentelytapamme on jatkunut poikkeustilanteessa pienin sovelluksin ja erinomaisia työkaluja hyödyntäen.

4. Kauppaa tehdään tälläkin hetkellä ja uskon, että loppuvuodesta tulee vilkas. Olemme tavoitettavissa normaalisti.

5. Kodin merkitys on entisestään kasvanut. Toiveet sille ovat tarkentuneet, kun aikaa kotona on vietetty/tullaan viettämään enemmän. Koti uudiskohteesta on hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Valikoimaa löytyy monenlaiseen tarpeeseen, autamme oikean kodin löytämisessä ja hoidamme ripeästi vanhan myynnin.

JANNE SÄRKKÄ,

OP Koti

1. Tammi-maaliskuussa kauppa on käynyt erinomaisesti, olemme tehneet selvästi enemmän kauppaa kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Huhtikuullekin on sovittu kauppoja, mutta määrä tulee olemaan alkuvuotta pienempi.

2. Myynnissämme on mm. kerrostalo- ja rivitalohuoneistoja Tikanrannassa, Reimari aivan kaupungin sydämessä ja uutta myös Haukkamäessä, Lohikoskella ja Mannisenmäessä.

3. Kun yleisesittelyjä ei voi järjestää, niin henkilökohtaisuus korostuu ja sähköiset palvelut tulevat nyt tutuiksi, varmasti myös pysyvästi.

4. Jos aikataulu olisi tämä ja talouden negatiiviset vaikutukset näin ollen myös ennakoitua rajallisemmat, niin uskon että kaupankäynti palautuu melko hyvälle tasolle loppusyksystä.

5. Koti ja kodin merkitys korostuvat nyt enemmän kuin koskaan. Kotona oleminen aktivoi ihmisiä arvioimaan omaa nykytilannettaan ja tunnistamaan asumiseen liittyviä lisätarpeita kuten sisustamisen, remontoinnin ja jopa kodin vaihtamisen kannalta. Kodissa on turvallista rauhoittua haasteellisina aikoina.

JOHANNA TULLA,

YIT

1. Poikkeustilanteeseen nähden kauppa on jatkunut hyvällä ja tasaisella tahdilla. Myös tulevat kohteet kiinnostavat ja suunnitteilla olevista kohteista kysellään mukavasti.

2. Tuotanto jatkuu suunnitelmien mukaan. Alkukesän ennakkomarkkinoinnin aloitukset on siirretty alkavaksi kesälomien jälkeen, kun tilanne on normalisoitumassa ja lomilta on pikkuhiljaa palattu arkeen. Lutakon Asunto Oy Jyväskylän Marleena tulee ennakkomarkkinointiin syksyllä ja mm. Äijälänrannan viimeinen tornitalo ja Asunto Oy Jyväskylän Taivaankansi etenevät alun perin ajatellun mukaisesti. Rakennuksilla työt jatkuvat normaalisti, mm. Kankaan Arvon talon rakentaminen on alkanut.

3. Valmiiden asuntojen videointeja sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevien asuntojen visualisointikuvia ja -videoita on lisätty nettisivuillemme, jotta asiakkaat pääsevät tutustumaan asuntoihin kotisohvalta käsin. Esittelyitä voi tehdä reaaliaikaisesti videoyhteyden kautta ja videoyhteydet jäänevätkin perinteisten esittelyiden rinnalle.

4. Tilanne normalisoituu ennemmin tai myöhemmin, se jää nähtäväksi. Me YIT:llä olemme luottavaisin mielin ja rakentaminen jatkuu, kodin merkitys korostuu ja uudisasuntokauppa pysyy tasaisena. Uusia aloituksia ja ennakkomarkkinointeja on tulossa tällekin vuodelle.

5. Tilanne mahdollisti asuntokaupassa ison digiloikan. Jo olemassa ollut sähköinen kaupankäynti, videoinnit sekä etäyhteydenotot harppasivat eteenpäin ja tulivat jäädäkseen. Voimme palvella asiakkaita elämän tärkeimmissä hankinnoissa monipuolisesti ja heille parhaiten sopivalla tavalla. Kodin merkitys on korostunut ja kotoilun lomassa mieleen tulee uusia sisustusideoita ja haaveilu uuden asunnon ostosta elää. Nyt on hyvä aika kartoittaa sopivia vaihtoehtoja ja tehdä päätös uuden kodin hankinnasta.

Pitäkää kotiunelmista kiinni – unelmilla kun on tapana toteutua.

Jutun kuvat ovat arkkitehtitoimiston havainnekuvia.