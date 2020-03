Kotijoukkue kasvaa osaavilla tiimipelaajilla

Kotijoukkue on keskisuuri, nopeasti kasvava, pankkeihin sitoutumaton asunnonvälitysketju. Yritys toimii tällä hetkellä 15 paikkakunnalla yli sadan välittäjän voimin. Omia toimistoja yhtiöllä on Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella ja Turussa, muilla paikkakunnilla toiminnasta vastaa franchising-yrittäjä. Kasvun myötä uusia toimistoja ja pelaajia Kotijoukkueeseen ilmestyy kaiken aikaa. Myös Jyväskylän toimisto kasvaa, viimeisimpänä joukkueen vahvuuteen on juuri liittynyt vuokravälittäjä.

– Kasvu ja henkilökunnan lisääminen eivät ole itseisarvoja, mutta oikeanlaiset tiimipelaajat hyväksymme joukkueeseen. Tässäkin tapauksessa laatu korvaa määrän. Näissä tiloissa emme voi rajattomasti kasvaa, mutta isompien toimitilojen löytäminen taitaa olla vähäisimpiä kasvun esteitä, myyntijohtaja Jarno Mononen pohtii mittaillen katseellaan Yliopistonkadun toimiston seiniä.

Mononen korostaa, että Kotijoukkue on täyden palvelun välitystoimisto; se pystyy ja haluaa tarjota asiakkailleen kaiken asunnon myyntiin, ostoon tai vuokraukseen liittyvän palvelun ja osaamisen.

Tällä hetkellä Jyväskylässä asiakkaita palvelevat myyntijohtaja Jarno Mononen, myyntipäällikkö Asko Vapola, kiinteistönvälittäjä Suvi Lahnalampi, myyntineuvottelija Päivi Suvanto-Salmi ja vuokravälittäjä Mari Pouhula.

– Mikään asumiseen liittyvä ei ole tälle tiimille vierasta. Otamme välitykseen niin kiinteistöjä kuin osakehuoneistojakin Jyväskylän seudulta ja lähiympäristöstä. Kauempaa maaseudulta myydään lähinnä vapaa-ajan kiinteistöjä, tapauskohtaisesti harkiten toki muunkin tyyppisiä asuntoja.

Jarno Mononen lainaa koko ketjun teemaa: asuntokaupassa alku on todella ratkaiseva. Oikea hinnanmäärittely on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Pyyntihinta ja se hinta, jolla kauppa syntyy ovat hyvin lähellä toisiaan.

– Hinnoitteluvirhe alussa voi pilata hyvänkin kohteen koko myyntiprosessin.

Kotijoukkue -ketju on perustettu kymmenisen vuotta sitten, Jyväskylässä toiminta on nykyisessä muodossaan aloitettu vuonna 2018. Viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, joka toimii jatkossa mittarina onnistumista arvioitaessa.

– Olemme hyvällä kasvu-uralla ja uskomme kasvun jatkuvan paitsi tänä vuonna, myös koko tällä vuosikymmenellä, Mononen toteaa.

Hän luottaa Kotijoukkueen palvelukokonaisuuteen, johon liittyvät entistä tiiviimmin myös vuokra-asumispalvelut ja uudiskohteiden välitys. Panostaminen vuokravälitykseen on vuoden tärkeä painopistealue koko ketjussa.

– Sekä vuokra-asunnoissa että uudiskohteiden myynnissä saamme hyvää taustatukea omistajaltamme FinCapilta, joka on erikoistunut kiinteistösijoittamiseen ja kiinteistöjen kehittämiseen.

– Olemme ketjuna usein jo suunnitteluvaiheessa mukana uudiskohteissa, joissa omistajamme toimii sijoittajana, Asko Vapola kertoo. – Vuokranantajille pystymme tarjoamaan täyden palvelun, jolloin sijoittaja voi asua muuallakin kuin toimistomme läheisyydessä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on paljon sijoittajia, jotka ovat ostaneet vuokra-asuntoja Jyväskylästä.

– Opiskelijakaupunkina Jyväskylä on haluttu sijoituskohde, Mononen täydentää.

Kotijoukkueella ei omistuspohjan kautta ole sidonnaisuuksia mihinkään yksittäiseen pankkiryhmittymään.

– Sitoutumattomana voimme tehdä yhteistyötä kaikkien pankkien kanssa. Kokeneella tiimillämme on laaja kontaktiverkosto rahoitussektorille ja voimme auttaa asiakkaitamme myös heidän rahoituspulmissaan, Mononen vakuuttaa.

Välittäjät arvioivat, että pankkien rahoituslinja on tiukka, mutta asiallinen. Vakuusvaatimukset ovat muuttuneet, mutta toisaalta myös vakuustuotteita on kehitetty.

– Se on vain hyvä, että pankit varmistavat asiakkaan maksukyvyn, eikä kahden asunnon loukkujakaan päästetä syntymään, Vapola pohtii.

Asuntokaupan vuosi Kotijoukkueessa on alkanut vilkkaasti ja myytävästä on jopa puutetta. Esimerkiksi omakotitaloille olisi nyt kysyntää.

Kiinteistönvälittäjä Suvi Lahnalampi vahvistaa, että omakotitalon ostajia on ollut liikkeellä läpi talven. Monet myyjät kuvittelevat, että talvi olisi hiljaista kauppa-aikaa ja venyttävät oman talonsa myyntiä kevät/kesä -kuukausille. Se on usein turhaa.

– Erityisesti hyväkuntoiset 2000-luvun talot menevät nyt hyvin kaupaksi. Omia suosikkejani ovat kuitenkin iäkkäämmät kohteet – vanhat omakotitalot ovat upeita, Lahnalampi pohtii.

Välittäjät harmittelevat vähän sitä, että hyvät, mutta jonkinlaista remonttia kaipaavat kohteet eivät aina kelpaa ostajille. Nyt etsitään uudehkoa ja hyväkuntoista kotia.

– Ihmiset eivät uskalla ostaa remontoitavaa asuntoa, kun eivät oikein ymmärrä, mitä remontointi todella maksaa ja mitä pystyy tai osaa itse tehdä. Remontti voi tulla kalliiksi, ellei itse osaa tehdä mitään, mutta omalla työllä voi säästää paljonkin, Vapola pohtii.

Jos Lahnalammen erikoisalaa ovat omakotitalot ja kiinteistöt, joukkueeseen viimeksi tullutta myyntineuvottelijaa, Päivi Suvanto-Salmea kollegat kehaisevat aktiiviseksi ostotoimeksiantojen hankkijaksi ja toteuttajaksi.

Vajaa vuosi sitten alalle tullut Suvanto-Salmi on myös ahkera opiskelija. KED-tutkinto valmistuu keväällä, samalla hän valmistautuu LKV-tutkinnon suorittamiseen ja Kiinteistöalan ammattitutkintokin (KiAT) on työn alla.

– Välittäjänä olen uusi, mutta myynti- ja palvelutyöstä on 30 vuoden kokemus ja sitähän tämäkin on. Hyvin olen alalla viihtynyt, Suvanto-Salmi huomauttaa.

Mononen ja Vapola korostavat Kotijoukkueen kouluttamisaktiivisuutta.

– Teemme ketjuna tiivistä yhteistyötä Kiinteistönvälitysalan koulutuskeskuksen kanssa ja haluamme tarjota henkilöstöllemme kattavasti mahdollisuuksia kouluttautumiseen, mikä antaa eväitä ja tukea myös alanvaihtajille.

Jarno Mononen korostaa, että asuntokaupalla menee hyvin, vaikka iltapäivälehdet joskus haluavat kertoa muuta. Asuntoja tarvitaan aina.

Katso lisää: kotijoukkue.fi