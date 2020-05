Koura apuna pihan laitossa

Kotipuutarhassa ja pihoilla riittää puuhaa kesän korvalla. Isommissa pihaprojekteissa maa-ainesta, kuten multaa, soraa tai kuoriketta voi tarvita runsaastikin. Raahaamiselta ja kottikärryhommilta säästyy, kun maa-ainekset voidaan toimittaa suoraan paikalle, jossa niitä kaivataan.

H. Ojanperä Ky:n Koura-autoilla Palokassa on kiireinen sesonki. Koura-autot toimittavat pihoille erilaisia maa-aineksia, kuten multaa, soraa tai kuoriketta irtotoimituksena sekä 640 litran suursäkeissä. Säkeistä löytyy 12 eri maa-ainesta ja neljään eri kokoluokkaan lajiteltua luonnonkiveä. Poikkeustilan aikana maa-ainekset saadaan toimitettua asiakkaan pihaan irtotuotteena tai suursäkeissä ilman lähikontaktia.

Harri ja Ilkka Ojanperä sekä Jari Kananen. Kuva: Helena Hirvonen

Maa-ainesta ei kipata pihaan, vaan kuorikkeet, multa tai muu pihamateriaali nostetaan yhdeksään metriin yltävällä kuution kouralla suoraan paikalle, jossa sitä tarvitaan. Koura on kätevä esimerkiksi, jos tuotteita tarvitsee nostaa rinteisiin. Maa-aines voidaan levittää myös kohteeseen, jolloin pihanlaittaja tarvitsee vain lapion ja haran avukseen. Kouralla saadaan myös pihasta kaavittua tarvittaessa maa-ainesta pois ja laitettua uutta mursketta tilalle, eli yksi auto hoitaa molemmat työt.

– Tällä hetkellä eniten tilataan multaa ja kuoriketta. Tuotteet voidaan toimittaa irtona tai 640 litran suursäkeissä. Yhteiskuljetuksella toimitamme pienimmillään kaksi kuutiota multaa tai kuoriketta. Myös murskeiden toimitukset ovat lisääntyneet, kun asiakkaat ovat hoksanneet, että kouralla pystytään poistamaan vanha murske ja laittamaan tilalle uusi, Ilkka Ojanperä kertoo.

Koura-auto kuljetti ja koura levitti tähän pihaan 32 kuutiota, eli 5376 lapiollista puutarhamultaa muutamassa tunnissa. Kuva: Helena Hirvonen

Ilkka Ojanperä sanoo, että toinen kevätsesongin suosittu homma on risujen nouto. Myös irrallaan olevat kannot saadaan noudettua.

– Tällä hetkellä moni leikkaa pensaita tai puita ja me haemme risut pois. Risujen noutoja on keskitetty maanantaipäiville, keskiviikkoisin kuljetetaan suursäkkejä ja perjantaisin multaa ja mäntykuoriketta yhteiskuljetuksella, hän sanoo.

– Jos kuitenkin maa-aineksille tulee tarve vaikkapa sunnuntaina, voi Palokassa sijaitsevalta 24/7 itsepalveluna toimivalta koura-autovarikolta käydä hakemassa omalla peräkärryllä maa-aineksia, Harri Ojanperä lisää.

Piha-aidat, kuten kuvassa näkyvä orapihlaja-aita tai tarpeettomat pensaat saadaan tienvarresta revittyä pois kouran avulla. Kuva: Helena Hirvonen

Puskat pois pihalta. Kouran nostoulottuvuuden puitteissa koura-autolla saa myös revittyä vanhoja pensaita tai pensasaitoja, kuten esimerkiksi orapihlaja-aidan pois tontilta.

– Pensaiden hävittämisiä on kyselty vähän enemmän tänä keväänä. Esimerkiksi kurtturuusua pitäisi hävittää, koska se on vieraslaji ja orapihlaja-aita on ikävä käsiteltävä. Niitä olemmekin käyneet repimässä pois monilta pihoilta. Parhaiten saamme pois tien vieressä olevat pensasaidat. Yleensä ihmiset tilaavat multaa samalle toimitukselle, niin me voimme täyttää samalla pensaiden jättämät kolot, Ojanperä sanoo.

Puiden kaadot ja kannonjyrsinnät onnistuvat yhteistyössä paikallisten metsureiden kanssa. Koura-auton konttiin mahtuu viitisenkymmentä normaaliperäkärryn kokoista risukuormaa. Perävaunun kanssa pieniä peräkärryllisiä mahtuu 140.

– Esimerkiksi rakentamattomalta tontilta saadaan metsureiden kanssa yhteistyössä tarpeettomat puut kaadettua ja kuljetettua pois, Ojanperä opastaa.

Pohjola Rakennus Oy Suomen urakoimaan asunto-osakeyhtiökohteeseen tehtiin maksaruohokatot kahteen rakennukseen. Koura-autot toimittivat katoille mullat maksaruohon asennusalustaksi. Pohjola Rakennus Oy Suomen kyseisen työmaan vastaava mestari Antti Savolainen kertoo, että tämä helpotti projektia ja säästi lapiointityötunteja. – Usein se työtunteja säästävin ratkaisu on myös kustannustehokkain, hän sanoo. Kuva: Helena Hirvonen

Ilkka Ojanperän mukaan poikkeustilanne on vaikuttanut koura-autojen arkeen lähinnä niin, että hygieniasta ollaan paljon tarkempia.

– Esimerkiksi itsepalvelupihassa Palokassa olemme pyytäneet, että asiakkaat ottavat omat hanskat mukaan ja käsidesiä on myös saatavilla. Tilausmäärissä poikkeustilanne ei toistaiseksi ole suuremmin näkynyt. Kevät tuli tänä vuonna suht aikaisin ja ihmiset ovat aloittaneet pihatyöt normaalia aiemmin. Lomautukset toki vaikuttavat ihmisten innokkuuteen ja ostovoimaan, mutta ne, joilla on aikaa ja mahdollisuuksia tehdä, laittavat pihoja nyt kuntoon, hän sanoo.