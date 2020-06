Kultaniitty puhkeaa kukkaan

Jyväskylän Kultaniityn ensimmäiset Loistokodit Lohikoskella puhkeavat kukkaan kilvan lähimetsän kielojen ja pihlajien kanssa. Sekä kodit että kukat kertovat kesän lähestyvän huipennustaan.

Kultaniityn luhtitalon seitsemän asunnon asukkaat ehtivät nauttimaan kesästä omassa kodissa Lohikosken parhaalla vapaana olleella tontilla, johon aurinko paistaa koko päivän.

Täällä luonto alkaa kirjaimellisesti kotiportailta; Palokkajärvi pilkahtelee koivikon läpi ja suosittu kuntopolku sivuaa tontin itärajaa – sitä pitkin voi turvallisesti oikaista lehtometsän poikki urheilukentälle, kouluun tai lähikauppaan. Kultaniityssä kaikki tärkeät palvelut ovat parin kilometrin säteellä.

Loistokodin urakoitsija Jari Niskavaaralle on tärkeää paitsi itse rakentamisen laatu myös se, että piha valmistuu samaan aikaan asuntojen kanssa. Näin asukkaat pääsevät nauttimaan uudesta kodistaan täysin siemauksin muuttopäivästä alkaen.

Auringon kiivetessä lakipistettään kohti yrittäjä tulkitsee Kalliotaivaan laatimaa pihasuunnitelmaa ja kanniskelee puiden tai pensaiden taimia paikoilleen istuttajia varten. Urakoitsijan ohjeita saavat myös istutustyössä ahertavat toisen polven rakentajat Tuomas ja Veera Niskavaara.

Taimia on paljon ja silloin tällöin suunnitelmat ja puutarhan lähettämät taimiruukut meinaavat mennä sekaisin ja taimet vaihtavat vielä paikkaa – ryhmään onkin piirretty vain neljä musta-aroniaa, ei seitsemää. Ja tilalle viisi happomarjaa.

– Tähän nurkkaan tulee pihlaja ja tontin toiseen etunurkkaan pihta. Tuohon väliin yhdeksän aroniaa, mutta eihän siihen mahdu kuin… korkeintaan seitsemän, jos 70 sentin välit pitää jättää, Jari laskee.

Suunnittelija on piirtänyt ja puutarha lähettänyt runsaasti istutettavaa. Tämän talon tontti ei jää autioksi, vaikka parhaaseen loistoonsa pihan pensaat ehtivätkin vasta parin, kolmen kesän päästä.

– Näiden kotien asukkaita ei rasita nurmikonleikkuu. Sen, mikä istutuksilta jää vapaaksi, peittää kiviaines. Helppo piha, rakentaja työn lomassa valistaa.

Mutta tuo asiahan ei yllätä; Kalliotaivaan Harri Pohjalainen on huikea kivimies ja loihtii suunnitelmissaan esiin kiviaineksen parhaat ominaisuudet. Pian Kultaniityssä voi käydä vaikka vain ihastelemassa taidokasta luonnonkiven leikkiä pihamateriaalina.

Kultaniityn ensimmäisessä vaiheessa Lahjaharjuntien ja Niittytien risteykseen valmistuvassa Luhtitalossa (A-talo) on seitsemän asuntoa; viisi reilunkokoista kaksiota ja kaksi kolmiota. Osa asunnoista on jo myyty, mutta vielä löytyisi pian muuttovalmis koti nopealle ostajalle.

Kaikki asunnot ovat tunnustettua Loistokoti-laatua, jossa materiaalien tai tekniikan tasosta ei ole tingitty. Asuntoihin on valittu nykyaikaiset, korkealaatuiset tuotteet vinyylilaattalattioista integroituihin Gram-kodinkoneisiin. Kiintokalusteet on toimittanut suosituin kotimainen valmistaja, Puustelli.

Kaikkiin, myös toisen kerroksen asuntoihin on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa. Jokaisella asunnolla on tietenkin oma sauna sekä väljä, lasitettu terassi tai parveke ilta-auringon ja Palokkajärven suuntaan. Autokatokseen on varattu suojaisa paikka jokaisen asunnon ajopelille.

Luhtitalon jatkoksi Niittytien varteen rakennetaan kaksi rivitaloa, joiden pohjatyöt ovat jo käynnistymässä.

B-taloon tulee kaksi väljää kolmiota ja yksi neljän huoneen perheasunto, ylimpään eli C-taloon kolme kolmiota ja yksi isompi nelikkö.

Yksitasoiset rivitalot valmistuvat samaan aikaan kesäksi 2021. Asukkailla on vielä erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman, tulevan kotinsa materiaaleihin.

Asunto Oy Jyväskylän Kultaniitty rakentuu osoitteeseen Niittytie 1, Lohikosken pientalovaltaiselle alueelle. Yhtiön oma, 3500 neliön tontti rajoittuu Lahjaharjuntiehen, Niittytiehen ja puistoalueeseen.

Niittytie 1:n asumishistoria ulottuu vuoteen 1928. Paikalle nousi tuolloin 2-kerroksinen omakotitalo, joka nyt yli 90 vuotta myöhemmin on purettu nykyaikaisen rakentamisen tieltä. Pisimpään talossa asui seppä Ruusalan perhe, joka muutti siihen 30-luvun alussa. Ruusalat asuivat osoitteessa usean sukupolven ajan, vuosituhannen vaihteeseen saakka. Ensimmäinen Ruusalan pariskunta oli töissä Tourulan tehtaalla, joka sota-aikana valmisti aseita ja rauhan tultua Valmet-traktoreita.

Kultaniityn uudet asunnot toteutuvat parhaiden ammattilaisten voimin: suunnittelu Arkkitehtipalvelu Oy, sisustussuunnittelu Marika Kurki, pihasuunnittelu Kalliotaivas, Maansiirto V. Selkee, Herrasen Putki, Sähkö-Nikkarit sekä Puustelli ja Gram.

Urakoitsija Jari Niskavaara on rakentanut Jyväskylän seutua jo kolme vuosikymmentä ja Loistokotejakin yli 15 vuotta, viimeksi ennen Kultaniittyä Palokan Kotipolulla.

OP Koti esittelee Kultaniityn

luhtitaloasuntoja ja rivitalojen

suunnitelmia osoitteessa Niittytie 1

sunnuntaina 14.6. klo 12.00 – 12.45.

Grilli kuumana.