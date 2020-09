Kun kaksiossa on tilaa hengittää

Säynätsalon keskustassa, Valtterintie 1:ssä sijaitsevassa kerrostaloyhtiössä olevan kaksion tuleva asukas saa nauttia tästä satumaisesta tunnelmasta ja luonnonläheisyydestä. Kotijoukkue LKV:n kiinteistönvälittäjä, LKV Suvi Lahnalampi on itse asustanut Säykissä seitsemän vuoden ajan, eli hänellä on käytännön kokemusta siitä, kuinka lähelle luontoa siellä asustellessaan pääsee. Myös Säynätsalon ainutlaatuinen kulttuuriympäristö Alvar Aallon suunnittelemine rakennuksineen on läsnä ja lähellä ja Säynätsalon palvelut löytyvät aivan vierestä.

– Kun ajelee maantiesiltaa pitkin Säykkiin, tuntuu, kuin saapuisi ihan eri maailmaan. Luonto on todellakin lähellä siellä. Takapihalta pääsee Alvar Aallon suunnittelemalle kunnantalolle nauttimaan ihanat leivoskahvit, Suvi Lahnalampi kertoo.

64-neliöinen kaksio on reilun kokoinen läpitalon asunto, eli sopiva esimerkiksi pariskunnalle tai miksei vaikka pienelle perheelle. Suvi Lahnalampi toteaa, että siinä, missä nykyään rakennetaan tehoneliöitä, tässä kaksiossa on tilaa elellä leveämmin. Varsinkin olohuone on reilun kokoinen, mikä helpottaa myös asunnon kalustamista.

– Lisänä olohuoneen levyinen lasitettu parveke tuo valoisuutta ja mukavaa lisätilaa asuntoon, hän kertoo.

Monesta kaksiosta puuttuu tarpeellista säilytystilaa. Tästä asunnosta löytyy erillinen vaatehuone. Siistikuntoisesta asunnosta on pidetty hyvin huolta. Kaksio on heti muuttovalmis ilman remontointia. Omistaja on jo siirtynyt viettämään leppoisia eläkepäiviä palvelutalossa, mutta ensimmäisen kerroksen asunto sopii myös iäkkäämmälle asukkaalle, vaikkei ole aivan maan tasalla. Lahnalammen mukaan myös taloyhtiö on hoitanut asiansa mallikkaasti, joten asukkaalla on turvallinen olo muuttaa.

– Tämän yhtiön huoneistot ovat alusta saakka olleet omistusasuntoja, joissa asuu pitkäaikaisiakin asukkaita. Taloyhtiön talousasiat on myös hoidettu kunnolla, hän toteaa.

Asunto on ihanteellinen kohde myös sijoittajalle. Vaikka Säynätsalon hintataso on hyvin edullinen, vuokratasot eivät ole yhtä matalat, joten vuokratuottoa voi saada hyvinkin.

– Siiistikuntoisiin asuntoihin on melko helppo saada fiksuja vuokralaisia. Säynätsalossa myös vuokralaisten vaihtuvuus on pienempää kuin Jyväskylän keskusta-alueella, joten asuntoon on mahdollista saada pitkäaikainen vuokralainen, Lahnalampi sanoo.

Etuovi-kohde: 20050771

Vh: 45 000 e.