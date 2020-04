Kunnossapitoa poikkeusaikoinakin

Piha-aita kaipaisi leikkausta, tai piha kaipaisi kokonaan uutta aitaa. Katto pitäisi huoltaa ja rännitkin olisi hyvä putsata. Ihmiset viettävät poikkeustilanteessa enemmän aikaa kotona ja se näkyy myös kunnossapitopalveluita tarjoavan Helping Handsin kalenterissa.

Yrittäjä Markus Jormakka kertoo, että tällä hetkellä sisätöihin ei tilauksia tule ehkä yhtä paljon kuin yleensä, mutta pihoilla hommia riittää.

– Toki jokakeväinen pihatöiden sesonkiaika on alkanut tänä vuonna aiemmin muutenkin. Moni puhelu alkaa sillä, että ”tuli mieleen, että tuon terassin voisi laittaa uusiksi”, on ehditty kotona ollessa pohtia asiaa, hän sanoo.

Poikkeustilanne näkyy töissä myös lisääntyneenä varovaisuutena. Yrittäjä kertoo, että Helping Handsin työntekijät kiinnittävät erityistä huomiota hygieniaan ja turvaväleihin.

– Olemme erittäin varovaisia. Vaimoni on sairaanhoitaja, joten kotioloista tulee ammattimainen näkemys asiaan. Joka autostamme löytyy käsidesi ja asiakkaita ei tällaisena aikana kätellä, vaikka jotkut katsovatkin vähän ihmeissään sitä, Jormakka toteaa.

Kiinteistöissä riittää tekemistä aina: on monenmoista huollettavaa, pensasaidan leikkuuta, rännien putsausta ja remppaa. Monelle mieluinen on huolenpitosopimus helpinghands.fi/kartoita-tarpeesi/ , johon voi valita tarvitsemansa palvelut, jotka Helping Hands käy tekemässä tarvittavana ajankohtana.

– Joka syksy rännit täytyy putsata ja joka syksy jollain tulee itku, kun se on unohtunut ja rännit ovat jäässä. Huolenpitosopimuksella me pidämme huolta rännien putsauksesta ja muista kiinteistön kaipaamista ylläpitotehtävistä, eikä sitä tarvitse itse edes muistaa. Sopimukseen voi valita sellaiset hommat kuin itse haluaa ja sen voi lopettaa koska haluaa, ettei sen kanssa tarvitse olla sitten naimisissa seitsemäätoista vuotta, Jormakka toteaa.

Huolenpitosopimus voi käydä taloudellisesti kevyemmäksi kuin tilata työ kertamaksulla.

– Vaikka pensasaidan leikkaus voi olla pienillä tuloilla haastavaa maksaa kerralla. Sen voi myös ottaa huolenpitosopimuksella ja maksaa summaa kerran kuussa pois ilman korkoja. Tarjoamme myös poissaolosopimusta esimerkiksi pitkillä ulkomaankomennuksilla oleville ja lomailijoille. Käymme katsomassa, että kotona on kaikki kunnossa, teemme lumityöt talvella, tarkistamme lämmityksen, ajellaan nurmikot ja sellaista.

Helping Handsin asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset sekä taloyhtiöt. Kuluttaja-asiakkaat ovat kappalemääräisesti isoin asiakasryhmä, liikevaihdollisesti noin 30 prosenttia asiakaskunnasta. Kunnossapitotöitä suoritetaan laidasta laitaan. Ideana on, että kun asiakas soittaa ja kertoo tarpeensa, hän saa kaikki palvelut samasta numerosta: esimerkiksi putkimies, sähkömies ja pihan kunnossapito hoituvat yhdellä laskulla ja yhdellä soitolla. Helping Hands Oy:n yhteistyöverkostoa hyödyntämällä homma hoituu, jos omasta firmasta ei löydy tekijää.

Kotitaloudessa tilaaja on usein perheen vaimo.

– Monesti se on semmoinen homma, että mies on sanonut, että kyllä minä teen ja työ on ollut kolme vuotta tekemättä. Moni itse tekijäkin tajuaa, että joskus on tarve ammattilaiselle. On asuttu talossa vaikka 50 vuotta ja tehty kaikki itse. Jossain kohtaa tulee todellisuus vastaan, että ei enää pysty tai jaksa. Usein sellaiset hommat ovat katolla tai fyysisesti raskaita.

Myös pensasaidan leikkaus on raskasta puuhaa vaikkapa rintamamiestalossa, joissa kiertää orapihlaja-aita tontin ympäri.

– Isäntä kun on ikuisesti tehnyt homman itse, se on ollut koko korttelin tapahtuma. Naapurin Penan kanssa on leikattu, otettu välillä kahvia, välillä vähän simaa ja siinä on mennyt viikonloppu. Meidän työntekijöistä kaksi kaveria menee paikan päälle, tekee ammattimaisilla välineillä ja kuudessa tunnissa aita on leikattu, leikkuujäte korjattu ja viety kaatopaikalle, Jormakka sanoo.

– Meille tulee jatkuvasti puheluita myös taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajilta ja isännöitsijöiltä. Monilla huoltoyhtiöillä ei ole resursseja suorittaa huoltokorjauksia, joten meidät tilataan tekemään ne, hän kertoo.

Yrittäjä muistuttaa, että monelta isommalta remontilta säästyisi huolellisella, asianmukaisella ja säännöllisellä huollolla. Esimerkiksi katon käyttöikä pitenee jopa kymmeniä vuosia huoltokorjauksella.

– Tuolla on paljon vanhoja taloja, joissa on konesaumakatto, joka kestää parhaimmillaan useita sukupolvia, kun sitä pesee ja maalaa säännöllisesti. Myös huopa- tai tiilikatot ovat kestäviä, kun niitä huoltaa kunnolla. Apua saa soittamalla tai suoraan nettisvun yhteydenottolomakkeen kautta.

Jonkin verran hommia tehdään yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa, mutta Jormakka ihmettelee, miksei myyntikohteita raikasteta enemmän pienillä remonteilla.

– Se voi lyhentää myyntiaikoja ja vaikuttaa hintaan, kun vähän fiksaa asioita. Erään perikunnan talo ja tontti olivat huonossa kunnossa. Talolla oli rantatontti, mutta sitä ei enää näkynyt. Raivasimme rannan näkyviin, kellastuneet puupinnat ja punatiilitakka maalattiin vaaleiksi ja keittiön kaappien ovet vaihdettiin. Koko remontti maksoi alle kolmekymmentä tonnia ja myyntihinta nousi viisikymmentä tuhatta.

Yrityksen periaatteena on, että poikkeusaikanakin pitää pystyä kehittymään. Kalustoa päivitetään jatkuvasti.

– Uutena juttuna meille tulee muutaman viikon sisällä nostokoriauto, jolla pääsee kahdeksaantoista metriin tekemään ihan mitä vaan, esimerkiksi karsimaan puista oksia tai korjaamaan hankalia kattoja. Kesällä saamme käyttöön pesuyksikköauton, joka ei tarvitse ylimääräistä sähköä tai vettä. Katon tai vaikka veneen pesu onnistuu siellä mihin vain autolla pääsee, Jormakka kertoo.