Kuntotarkastajalle kaikki tieto kohteesta

Valtakunnallisen Raksystems Insinööritoimisto Oy:n johtava asiantuntija Matti Kaijomaa napauttaa sanoa heti, että kattoikkuna on aina riski rakenteille.

– Meillä on käytössä tietokortti, jossa on kerrottu kattoikkunoihin liittyvästä riskistä ja kuinka ne tulisi tarkastaa. Kuntotarkastuksessa kattoikkunoihin tulisi niiden riskialttiuden vuoksi kiinnittää erityinen huomio ja tarvittaessa rakennetta tulisi avata. Olennaista on pyrkiä selvittämään, onko riski toteutunut.

Tietokortin mukaan kattoikkunoita ympäröivien rakenteiden selvittäminen ja tutkiminen sekä niihin mahdollisesti liittyvien riskien realisoitumisen toteaminen edellyttää aina rakenteen avausta ja tarkastamista riittävässä laajuudessa. Rakenteen avausten määrä ja paikat määritellään aina tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mukaan sisällyttää erilliset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen yhteydessä.

Kaijomaa pitää erityisen tärkeänä kattoikkunoiden perusteellista tarkastamista. Raksystemsin kuntotarkastaja toteaa, että he tarkastavat kattoikkunallisia taloja säännöllisen usein ja melko usein niissä on jotain huomautettavaa.

Kuntotarkastaja voi KH-kortin mukaan luottaa hänelle annettuihin tietoihin, muun muassa kohteessa tehdyistä korjauksista.

Kuntotarkastajan vastuukysymykseen Kaijomaa vastaa, että kuntotarkastaja joutuu luottamaan kuntoraportin tilaajan eli yleensä myyjän antamiin tietoihin mahdollisista vioista.

– Jos tulee ilmi, että kuntotarkastajalle on valehdeltu tai on jätetty kertomatta asiaan vaikuttavia, tärkeitä tietoja, vastuu siirtyy automaattisesti sille, joka tiedon on antanut.

Jos kuntotarkastaja huomaa tarkastuksen yhteydessä jonkin vaurion tai vian, joka myyjän mukaan on korjattu, ei välttämättä riitä, että kuntotarkastusraporttiin vain kirjataan, että vika on ollut, mutta korjattu.

– Tällaisessa tilanteessa tarkastaja yleensä kyselee tarkentavilla kysymyksillä korjaustapaa ja korjauksessa tehtyjä havaintoja. Tätä varten korjaukset olisi aina hyvä dokumentoida riittävän tarkasti.