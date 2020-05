Kuppikakku maistuu keskenäänkin – asianmukaiset juhlaherkut tekevät juhlatunnelman, vaikka juhlimassa olisi vain ihan oma porukka

Kevään ja kesän juhlat rajautuvat pitkälti perhepiiriin. Asianmukaiset juhlaherkut tekevät kuitenkin juhlatunnelman, vaikka äitiä tai tuoretta ylioppilasta olisi juhlimassa vain ihan oma porukka.

Vaajakoskella sijaitsevan Minna Bakesin yrittäjä Minna Keto kertoo, että äitienpäiväksi halutaan useimmiten ennemmin kauniisti juuri äitien juhlapäivää varten koristeltuja kuppikakkuja kuin monen hengen kakkuja.

– Kakkumme ovat aika isoja ja varsinkin kun äitienpäivää vietetään tänä vuonna vähän pienemmällä porukalla, kuppikakut ja macaron-leivokset ovat suositumpia. Äitienpäivänä halutaan esimerkiksi luomuvanilja-ruusukekuppikakkuja, joissa on vaaleanpunainen vaniljakuorrute tai mansikkakuppikakkuja. Vaaleat kuppikakut ja marjat ovat ylipäätään, Keto kertoo.

Toki myös kakkuja saa tilattua äitienpäiväksi. Kedon mukaan äitienpäivän alla Minna Bakesin valikoimiin tulevat marjakakut. Myös red velvet -kakku on kestosuosikki.

– Marjakakutkin ovat luonnollisesti meidän tyyllillämme tehtyjä tuorejuustokakkuja, Keto sanoo.

Ylioppilaskakku voi olla ihan sankarin maun mukainen, mutta se koristellaan kultavalutuksilla ja esimerkiksi kultaisella lyyralla.

Äitienpäivän jälkeen lähestyvät yioppilaiden valmistujaiset, vaikka isoja pirskeitä ei valmistuville järjestetä ainakaan alkukesästä. Minna Keto sanoo, että moni juhlii kahteen otteeseen: valmistujaispäivänä oman perheen kesken ja syksymmällä isommin. Se on näkynyt leipomossa kakkujen pienenemisenä. Tilauksia on kuitenkin tullut.

– Ylioppilasjuhlia varten on tullut joitakin varauksia, erityisesti noista pienimmistä kakuistamme, eli kymmenen hengen kakuista ja myös voileipäkakkuja on tilattu. Monesti nuorella on jo joku oma suosikkimaku ja se koristellaan sitten yo-juhliin sopivaksi, esimerkiksi valutuksin ja kultaisilla lyyrilla. Mustavalkoiset yo-macaronit ovat myös olleet kysyttyjä, Minna sanoo.

Loppukesän kuvioista ei Kedolla ole tietoa. Hän kertoo, että koronan vuoksi mennään viikko kerrallaan ja yrityksen päätuote, eli kakkutilaukset juhliin ovat vähentyneet rajusti. Kuitenkin hän näkee tilanteen varovaisen positiivisesti, koska take away -kakkuja ja leivoksia on noudettu kiitettävään tahtiin.

– Kun juhlakakkutilaukset vähenivät, kehitimme tilalle muita tuotteita, kuten kotiin noudettavia kakkubokseja. Olen siitä tosi onnellinen, että ihmiset hakevat meiltä täältä herkkuja kotiin syötäviksi. Pystyin ottamaan lomautetut työntekijät puolikkaalla työajalla jo takaisin töihin. Viikko kerrallaan kuitenkin mennään, loppukesästä ei ole vielä mitään hajua. Tilanne näkyy meillä myös niin, että tukusta alkavat loppua raaka-aineet, esimerkiksi kananmunia on pitänyt tukun sijaan hakea kaupasta Keto toteaa.