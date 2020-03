Lainaluukuilla on taas vilskettä

Asuntolainojen kysyntä on ollut vuoden alkukuukausina ja viime vuoden lopulla selvästi aikaisempaa vilkkaampaa. Rahoittajat näkevät kysynnän kasvun taustalla yleisen taloustilanteen vakauden ja matalat lainakorot. Korkotason uskotaan pysyvän alhaalla vielä pitkään.

Puhe siitä, että lainansaanti olisi tiukentunut johtuu osittain myös asiakkaista itsestään. Markkinoilla on harkitsevien, todellisten laina-asiakkaiden lisäksi myös unelmoijia, jotka käyvät testaamassa luottokelpoisuuttaan.

Rahoittajat korostavat turvallisuutta sekä asunnon hankinnassa että rahoituksessa. Yllätyksiin on syytä varautua. Tiukentunut kontrolli ja maksukyvyn varmistus koituu ajan mittaan asiakkaan eduksi – rahaa jää asumiskulujen jälkeen myös elämiseen.

Kysyimme kolmelta pankinjohtajalta:

1. Miten asuntolainakanta on kehittynyt ja millaisia odotuksia tulevaisuudelle?

2. Millaisia asuntoja rahoitetaan ja mitä vakuuksia lainanottaja tarvitsee?

3. Miten rahoituspolitiikan rajoitukset ovat vaikuttaneet kysyntään, ovatko ne

karkottaneet ensiasunnon ostajia?

4. Pidemmän aikajakson odotukset, lähteekö esimerkiksi korkotaso nousuun tänä

tai ensi vuonna?

5. Vapaamuotoinen vastaus: mitä haluaisit sanoa asuntolainan hakijoille?

Pasi Eronen, Keski-Suomen Osuuspankki

1. Asuntolainakanta on kehittynyt markkinakasvua vastaavasti ja jatkanee samaa tahtia. Lainahakemukset ovat lisääntyneet alkuvuodesta 2020 huomattavasti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Markkinoilla on myös asuntounelmoijia, jotka kokeilevat, saavatko lainaa ja kuinka paljon. OP:n näppärä digiluottohakemus tekee ”kokeilut” helpoksi.

2. Asiakkaat hankkivat kaikenlaisia asuntoja yksiöistä omakotitaloihin, joiden osto on vilkastunut. Oman kodin rakentajiakin on taas. Myös sijoittajat ovat liikkeellä. Vakuudet eivät ole ydinkysymys, vaan hakijan maksukyky. Vakuudet määräytyvät lainakaton vaateiden mukaan eli rahoitus voi olla ensiasunnon ostajilla 95%, muilla 85%. Loppu tulee olla omarahoitusta tai kattaa reaalivakuuksilla.

3. Rajoituksilla ei ole isoa vaikutusta, lainanhakijan maksukyky ratkaisee lainansaannin. Maksukykyinen hakija saa kyllä omarahoituksen ja/tai vakuudet kasaan. Ensiasunnon ostajien määrä laski finanssikriisin jälkeen eli jo ennen rajoituksia. Määrä on noussut rajoitusten aikana takaisin entisiin mittoihin. ASP-säästäjien kasvu on ollut viime vuodet erittäin kovaa ja ensiasunnon ostajia on tulossa säästämisen kautta lisää.

4. Ennusteiden mukaan koronnousua ei ole lähivuosina nähtävissä, ellei joku kriisi sitä aiheuta. Asuntolaina otetaan keskimäärin 20 vuodeksi. 10 vuotta sitten korot olivat 5% tasolla, seuraavan 10 vuoden aikana ne voivat hyvinkin nousta samalle tasolle. Koronnousulta kannattaa suojautua ja se on syytä tehdä pitkällä sopimuksella esimerkiksi 15 vuodelle.

5. Muuttaisin yleistä ohjetta asunnonostajille: ennen ”sijainti-sijainti-sijainti” kuuluisikin nyt ”sijainti-kunto-turvallisuus”. Kuntien välillä ja kunnan sisälläkin on isoja alueellisia eroja asuntomarkkinan toimivuudessa ja asuntojen arvon kehityksessä. Polarisaatio kiihtyy edelleen. Kannattaa hankkia koti alueelta, jolta muutkin haluavat ostaa hyvään hintaan ja sen kuntoinen kohde, joka olisi useiden muidenkin unelmakoti. Asunnon hinta kannattaa mitoittaa turvallisesti vastaamaan omaa maksukykyä riittävällä pelivaralla. Turvaa lainan takaisinmaksu työttömyyden, sairauden ja kuoleman varalta! Turvaa laina koronnousulta!

Minna Luhtala, Danske Bank

1. Alhainen korkotaso vilkastuttaa asuntolainojen kysyntää. Tämä on näkynyt viime vuoden lopulla sekä tämän vuoden alkukuukausina, kysyntä on kasvanut selkeästi. Odotamme kasvun jatkuvan kuluvana vuonna korkotasojen säilyessä matalana.

2. Rahoitus arvioidaan aina tapauskohtaisesti, esimerkiksi asunnon kunto sekä sijainti vaikuttavat sen vakuusarvostuksiin. Jos asuntoa ei voi arvottaa vakuutena riittävän kattavaksi, tarvitsee ostaja asunnon rahoitukseen muita vakuuksia. Näistä vaihtoehdoista keskustelemme mielellämme aina asiakkaan kanssa yhdessä.

3. Vastuullisena luotonantajana olemme huomioineet rahoituspolitiikan rajoitukset jo aikaisemmin ja ottaneet huomioon asiakkaan kokonaistalouden, kokonaisuuteen soveltuvan laina-ajan sekä asiakkaan vastuut suhteessa tuloihin ja käytettävissä oleviin vakuuksiin niin, että talous kokonaisuutena on hyvässä tasapainossa. Kysyntään itsessään emme ole nähneet vaikutuksia, vaikutus on näkynyt lähinnä keskustelujen aiheissa ja kiinnostuksena ratkaisuvaihtoehdoista.

4. Korot ovat säilyneet suhteellisen matalalla tasolla, emmekä näe merkittäviä nousuja lähitulevaisuudessa. Korkotasoa on vaikea ennustaa ja siksi tarjolla on suojaavia turvamekanismeja, joilla matalaa korkotasoa pystytään varmistamaan laina-ajalle pidemmälle kuin tälle ja ensi vuodelle. Nämä ovat vielä edullisia asiakkaalle. Korkomarginaali määräytyy aina asiakaskohtaisesti huomioiden rahoituksessa mukana olevat mahdolliset riskit.

5. Oman kodin ostaminen on taloudellisesti hyvä päätös ja matala korkotaso luo sille edellytykset. Tarjolla on ratkaisuvaihtoehtoja, joilla voi turvata omaa taloudellista mielenrauhaansa ja kodin omistamista myös tuleville vuosille. Meihin kannattaa olla yhteydessä ja etsiä yhdessä paras kokonaisuus omaan tilanteeseen.

Meillä on ratkaisukokonaisuuksia myös säästämiseen ja sijoittamiseen, kuten myös kattava päivittäispalveluvalikoima. Näistä keskustelemme mielellämme lisää asiakkaiden kanssa parhaan ratkaisun löytämiseksi silloinkin, kun rahoitustarvetta ei ole.

Markku Hakola, SP Optia

1. Kysyntä on ollut vilkasta ja kiinnostusta riittää edelleen. Uskomme suuntauksen jatkuvan samankaltaisena myös loppuvuoden osalta.

2. Perheasunnot ovat suosituimpia, myös sijoittajia on liikenteessä. Suosituimmat asunnot sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyydessä.

Ensisijaisena vakuutena asuntolainassa on ostettava asunto ja lähtökohtaisesti omarahoitusta tarvitaan. Lainaan voidaan tarvita lisävakuutta ja vakuutena voidaan käyttää vaikkapa lainanottajan vanhempien asuntoa, kesämökkiä tai rahatalletusta. Lisävakuudeksi on mahdollista hankkia myös pankin oma asuntolainatakaus. Lisävakuuksien tarve tarkistetaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

3. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia tarvittavista omarahoitusosuuksista ja vakuusvaateista. Ensiasunnon ostoa harkitaan aikaisempaa pidempään.

4. Hinta määräytyy käyttötarpeen ja asiakaskokonaisuuden mukaan. Korkotaso on edelleen hyvin matala ja riippuvainen myös asiakkaan valitsemasta korkosuojauksesta. Korkotason uskomme jatkuvan lähivuosina edelleen maltillisena.

5. Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle kokonaisvaltaisen näkemyksen elämäntilanteesta ja talousasioista nyt ja tulevaisuudessa. Meiltä saat edelleen henkilökohtaista palvelua! Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan sinulle paras ratkaisu!

Kuvat: Helena Hirvonen, kasvokuvat pankkien arkisto