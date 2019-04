Mökkikauppa herää ilmojen lämmetessä

Nyt on syytä herätä ja aktivoitua, jos aikoo ostaa tai myydä vapaa-ajan asuntoa tulevan ja myöhempienkin kesien tarpeisiin. Ilmojen lämmetessä mökkitarjonta lisääntyy, eniten kysyntää on noin 100 000 euron hintaluokan mökeistä.

Talviasuttavien, hyvin varusteltujen ”kakkoskotien” kysyntä on lisääntynyt. Kiinteistönvälittäjät uskovat, että myös vaatimattomat, ikääntyneet perikuntien mökit menevät kaupaksi, kunhan huinnoitellaan ne maltillisesti. Osa varoista pitää säästää tuleviin remontteihin.

Kesän säät vaikuttavat mökkikauppaan. Esimerkiksi viime kesä oli hyvä kauppakesä. Vuosittain Keski-Suomessa tehdään keskimäärin 200-250 mökkikauppaa.

Kysyimme kolmelta kiinteistönvälittäjältä loma-asuntokaupan tilanteesta:

1. Onko nyt oikea aika lähteä etsimään kesäksi vapaa-ajanasuntoa vai vieläkö kannattaa odottaa?

2. Miten mökkimarkkina on viime vuosina kehittynyt?

3. Millaisia mökkejä on tarjolla ja mitä kysytään: kohtaako kysyntä tarjonnan?

4. Pidemmän ajan trendit, vieläkö pelkkä linnunlaulu riittää?

5. Miten käy heikompikuntoisten ”perikuntamökkien”.

SANNA HOTANEN,

yrittäjä, Kiinteistömaailma

1. Nyt on hyvä aika aloittaa mökin etsintä ja uusia kohteita tulee jatkuvasti myyntiin. Kannattaa olla välittäjään yhteydessä ja kertoa millaista on etsimässä, autamme mielellämme.

2. Tarjolla on ollut laidasta laitaan kohteita, laadukasta ”kakkoskodiksi” kelpaavaa että perinteisempää kantovedellä. Parhaiten on käynyt kaupaksi maksimissaan 100 000 euron hintaluokan kohteet. Se millainen kesä tulee, vaikuttaa mökkikauppaan. Viime kesä oli hyvä ja se näkyi Keski-Suomessa kauppamäärän kasvuna. Jos sataa koko ajan, niin into mökin ostoon on alhaisempi. Mukavuuksilla varustettujen, talviasuttavien kohteiden kysyntä on lisääntynyt.

3. Eniten kiinnostaa hyväkuntoiset kohteet järkevällä etäisyydellä ja tieyhteydellä. Sähköt, oma rauha, oma ranta ja helppohoitoisuus (ei suuria nurmialueita) ovat tärkeitä tekijöitä. Isojen vesistöjen, kuten Päijänne, äärellä olevat kiinnostavat aina. Sijainti, vesistö, ilmansuunta ja kunto (rakennusten ja ympäristön) on pitkälti päätökseen vaikuttavia tekijöitä – arvostukset toki vaihtelevat. Ilmansuunta on tärkeä, halutaan että aurinko paistaa (silloin kun paistaa) eli etelään ja länteen avautuvat ovat suosittuja. Hyvä tieyhteys on erittäin tärkeä.

4. Osalle riittää edelleen luonto ja linnunlaulu, osa etsii ns. kakkoskotia kaikilla mukavuuksilla. Tasokkaampien, mukavuuksilla varustettujen vapaa-ajan asuntojen kysyntä on kasvanut.

5. Kaikentyyppisille, myös perikuntamökeille löytyy ostaja, tärkeää on oikea hinnoittelu.

Nyt on erinomainen aika aktivoitua olipa sitten myymässä tai ostamassa mökkiä.

JANNE SÄRKKÄ,

toimitusjohtaja, Keski-Suomen

OP-Kiinteistökeskus

1. Oman mökin etsintä kannattaa aloittaa heti, kun ostamisen tarve on konkreettinen. Kesän aikana tulee mökkejä myyntiin runsaasti lisää, mutta juuri se oikea voi löytyä vaikka jo nyt keväällä.

2. Viime vuosien mökkimarkkina on pudonnut jonkin verran parhaista 2000-luvun vuosista. Vuosi 2018 oli kuitenkin erinomainen kauppavuosi ja Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus teki 49 % enemmän mökkikauppaa kuin edellisenä vuonna 2017.

3. Tarjonta on vielä rajallista, mutta tänäkin kesänä tullaan tekemään eniten kauppaa 80.000 – 100.000 euron hintaisista mökeistä.

4. Suomalaisten tarpeet ovat melko perinteiset. Oma rauha, sauna ja järvi puhuttelevat edelleen mökin ostajaa. Sijainti korostuu entistä enemmän eli mökille halutaan päästä nykyään aikaisempaa nopeammin, jopa siis arki-iltoina.

5. Korjausvelkaiset mökit myydään entistä edullisemman hinnan avulla. Useat perikuntien omistamat mökit sijaitsevat kuitenkin hyvien vesien äärellä ja niille on aina kysyntää.

6. Loma- tai viikko-osakekauppa on pienessä roolissa Keski-Suomen alueella kokonaismarkkinaan nähden.

TUIJA SAVOLAINEN,

myyntijohtaja, SKV Äänekoski

1. Mökkejä on jo tarjolla, mutta varmaan noin kuukauden sisällä tulee lisää.

Jos ostajalla on tietty paikka ja taso jo mielessä niin kannattaa olla yhteydessä välittäjään ja kertoa, niin välittäjä voi ilmoittaa asiasta heti, kun sellaista tulee tarjolle. Parhaat paikat menevät ensin.

2. Mökkien markkinat ovat vaihdelleet ja viimeisten neljän vuoden aikana Keski-Suomessa on tehty 200-250 mökkikauppaa vuositasolla (poikkeusvuosi 2015, määrä 175 kpl). Mediaanihinta liikkuu n. 80–90.000 e. Edelleen mökkikauppoja tehdään vilkkaasti… paikka, kunto, puhtaus, ympäristö, tiestö, vesistö, naapuristo vaikuttaa kokonaisuuteen.

3. Uusia kohteita ei kovin paljon ole vielä tarjolla, mutta uskoisin että tarjonta ja kysyntä kevään/kesän mittaan kohtaavat.

4. Asiakkaat arvostavat edelleen rauhaa ja halutaan pois kiireisestä arjesta. Kalastus, saunominen, veneily ja yhdessä oleminen riittävät monille, mutta on myös otettava vastuu paikan ylläpidosta. Sähköt ja nettiyhteydet ovat tärkeitä. Entistä enemmän arvostetaan lähipalveluja.

5. Heikompikuntoisetkin menevät kaupaksi. Useimmiten mökki myydään juuri, kun sen käyttö on loppunut.