Nyt puhuu kokemus

Kokeneet kiinteistönvälittäjät uskovat alan tulevaisuuteen. Korona-pandemia ravistelee alaa, mutta kevään notkahduksen jälkeen kauppa on piristynyt.

– Pahemmastakin on noustu, 90-luvun lama ja korkojen nousu kuritti koronaa pahemmin, konkarit muistavat.

Kokeneet välittäjät muistelevat uransa alkuaikoja kaiholla, mutta tuskin kukaan kaipaa lankapuhelimen, kynän ja paperin aikaan.

Haastattelimme viittä kiinteistönvälittäjää, joilla yhteistä kokemusta alalta on jopa 150 vuotta. Virkaiältään pisimpään alalla olleen Pirjo Puttosen vastauksissa on paljon historiatietoa, jonka toisto muiden kommenteissa on toimituksessa tiivistetty lyhyemmäksi.

Huippuhetkikseen jokainen haastateltu mainitsee onnistuneet asuntokaupat ja tyytyväiset asiakkaat.

Kysyimme:

1. Miten urasi on kehittynyt?

2. Kuinka pitkään aiot jatkaa?

3. Alan muutokset hyvä vai huono asia?

4. Miten päädyit alalle, lähtisitkö

uudelleen?

5. Koronan ja kriisiaikojen vaikutukset.

Entä huippuhetket?

6. Suositteletko nuorille?

PIRJO PUTTONEN

LKV, YKV

1. Marraskuussa tulee 39 vuotta alalla. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus 1981-83 välittäjä, Huoneistokeskus 83-96 myyntijohtaja, Asuntokeskus Puttonen Lkv 1996, yrittäjänä edelleen.

2. Mukavaa työtä ihmisten parissa. Jatkan toistaiseksi, jos terveyttä ja asiakkaita riittää.

3. Tietotekniikka tuli asuntokauppaan 2000-luvun alussa ja kohteet saatiin internetiin. Aiemmin lehti-ilmoituksissa ei ollut edes asunnon hintaa, maanantaiaamuisin lankapuhelimet soivat taukoamatta, kun hintoja kyseltiin. Kännyköitä 1980-luvulla ei tunnettu. 80-luvun alkupuolella korot olivat 8-10 % ja omarahoitusosuus välttämätön, vuosikymmenen lopulla pankit tyrkyttivät lainaa ilman omarahoitusta.

Nyt ostajat ovat tarkkoja kohteen kunnosta. Uusi kuntotarkastajien/ kosteusmittaajien ammattiryhmä on tullut ostajien avuksi, vuoden 2010 osakeyhtiölaki vaatii asunto-osakeyhtiön hallitukselta selvityksen viiden seuraavan vuoden remonteista.

4. Olin pankin lainaosastolla töissä, joten velkakirjat ja vekselit tulivat tutuiksi. Siihen aikaan välittäjinä toimi mm. Olli Riipinen, Anna-Liisa Niemelä ja Maisa Yli-Jaskari, seurasin alaa ja välittäjien toimintaa, kiinnostuin ja hakeuduin Op:lle töihin. En osannut kuvitella, miten paljon aikaa epäsäännöllinen työ ottaa iltaisin ja viikonloppuisin. Kaikesta huolimatta lähtisin uudelleen.

5. Koronan vuoksi maalis-huhtikuussa asiakkaat eivät juuri käyneet katsomassa asuntoja. Huhti-toukokuussa kauppamäärä notkahti, mutta kesäkuusta alkaen on oltu viime vuoden tasolla.

Uran vaikein aika oli 1990-luvun lama. Kysyntä notkahti, korot nousivat jopa 15 %:iin, asuntojen hinnat putosivat lähes puoleen. Rahan saanti vaikeutui ja työnantajani Huoneistokeskus lainasi asiakkaalle käsirahan, jotta tämä pystyi varaamaan ostettavan kohteen, jos oma asunto tuli toimistolle myyntiin. Asiakas saattoi ostaa asunnon huippuhinnalla ja jättää oman asunnon myynnin muutaman kuukauden päähän. Pian hintaa piti pudottaa ja tarkistaa lähes kuukausittain, jotta pyynti pysyi markkinahinnassa, joka koko ajan laski. Asiakkaiden rahoituslaskelmat romahtivat ja ostajia oli vähän.

2000-luvun IT-kriisi pudotti kauppamäärää, 2008 finanssikriisi hintoja. 2012-14 eurokriisillä oli pieni vaikutus hintoihin. 90-luvun lamasta kauppa normalisoitui hitaasti, vuosien aikana. Koronan aiheuttama tilanne on palautunut, mutta elää edelleen. Jos ihmiset menettävät työnsä, asunnonosto jää haaveeksi.

Kauppamäärien huippu oli 1989. Yksiöitä ostettiin näkemättä. Käsiraha piti maksaa heti, jos halusi asunnon saada. Kaikki meni kaupan ja myytävästä oli pulaa. Mukavin muisto on vuosilta 1984-90 jäsenyys miljoonan taalan klubissa, johon Huoneistokeskus kutsui maan parhaat myyjät.

6. Suosittelen. Vaihtelevaa ja monipuolista työtä ihmisten parissa ratkoen heidän asumisen mahdollisuuksia. Pienten lasten vanhemmille en suosittele, jos toinenkin osapuoli tekee epäsäännöllistä työtä.

PERTTI JÄÄSKELÄINEN

LKV

1. Kiinteistönvälittäjä yli 30 vuotta. 1987-90 Huoneistokeskus, 1991-93 SKV, 1993-96 Huoneistokeskus, myyntijohtaja. 1996-2020 yrittäjä, Sisä-Suomen Asuntokeskus LKV.

2. Ikää 60 v ja useita vuosia olen vielä mukana, niin kauan kuin laadukkaalle palvelulle riittää kysyntää.

3. Vuonna 1987, kun aloitin Helsingissä Huoneistokeskuksessa, oli kynä ja paperia sekä lankapuhelin, sihteeri otti soittopyyntöjä jne. 1990-luvulla tuli matkapuhelin, joka toi työt mukaan kaikkialle (käytännössä tavoitettavissa aina). Sitten tuli tietotekniikka ja 2000-luvun alussa internetin vallankumous. Viimeisimpänä digitaalinen kaupankäynti on yleistymässä.

Ennen oli paremmin siltä osin, että asiakkaat tavattiin henkilökohtaisesti ja palvelu oli merkittävin kriteeri välittäjää valitessa. Nykyisin näyttää pärjäävän myös ”näpelöimällä kännykkää eli somettamalla”.

4. Vuonna 1987 minut pyydettiin alalle ja siitä asti olen ollut mukana. Lähtisin myös uudestaan kiinteistönvälittäjäksi.

5. Huhtikuu ja toukokuun alku oli hiljaisempaa koronan vuoksi, mutta asuntokauppa on toipunut pahimmasta shokista. Alan haasteellisin aika osui 1990-luvun lamaan. Korkotaso nousi yli 15 %:n ja hiljensi asuntokaupan koko Suomessa.

6. Suosittelen kiinteistönvälitysalaa nuorille, jotka pitävät haasteellisesta ja vaihtelevasta työstä. Täytyy olla valmis panostamaan asioiden oppimiseen ja työn tekemiseen sekä pitkäjänteisyyteen. Työ vie aikaa, se on enemmän elämäntapa. Tyytyväinen asiakas on enemmän kuin palkka työstä.

MARI VALKEINEN

LKV, KED,

kaupanvahvistaja

1. Viidellä vuosikymmellä välittäjänä, vuodesta 1989:

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus, SKV, SP-koti, LKV Savolin ja nyt Bo LKV.

2. Onneksi ikä on vain numeroita, monia työntäyteisiä vuosia on toivottavasti edessä.

3. Aikamoisen murroksen asuntokauppa on käynyt läpi ja olen onnekseni pysynyt mukana.

Alkuaikoina oli vain lehti-ilmoitukset, jossa ei ollut hintoja saati kuvia. Ilman kännyköitä pärjättiin, tehtiin töitä työkaluilla, joita oli tarjolla. Ehkä oli jonkinlaiset työajatkin?

Nyt tehdään töitä tämän ajan työkaluilla. On hienoa työskennellä yrityksessä, jossa työkalut ovat kunnossa, joka panostaa visuaalisuuteen, huippuluokan kuviin sekä markkinointiin somessa.

4. Kiinnostus alaa kohtaan oli ensisijainen sysäys ja kun OPKK:lle tuli paikka auki hain sitä ja sillä tiellä ollaan.

5. Korona vaikutti kevätkuukausina. Toimimme vastuullisesti ja asiakkaat ovat valveutuneita. En vähättele koronaa, mutta 90-luvun lama, korkeat lainankorot sekä pankkilakko satuttivat monia meistä ja jälkiä ei ihan laastarilla parannettu. Notkahduksista on selvitty ja selvitään jatkossakin. Se vaatii välittäjältä sitoutumista työhönsä, kelloon katsomatta.

6. Noh, oma tytär on ollut alalla jo kymmenen vuotta...

JARI ENBERG

LKV, DV,

vuoden välittäjä 2008

1. Jari Enberg on toiminut kiinteistönvälittäjänä 30 vuotta. Huoneistokeskuksessa kolme vuotta alkaen 1990, sen jälkeen yrittäjänä: Kiinteistönvälitys Marjomaa-Nyyssönen@Enberg Oy ja Kiinteistönvälitys Enberg Oy.

2. 62-vuotias Enberg vähentelee töitään vähitellen, perheyhtiön historiaa jatkavat tyttäret Erika ja Terhi. Selkeää suunnitelmaa kokonaan irtautumiselle ei ole.

3. Asuntokauppa on muuttunut tosi paljon. Jotkut asiat parempaan, osa huonompaan suuntaan. Ennen oli mukavampaa ja helpompaa.

4. Olin kiinnostunut alasta jo aikaisemmin, tunsin sen omaksi alakseni. Lähtisin edelleen.

5. Korona on toistaiseksi vaikuttanut vain kevätkuukausina. Vaikeita aikoja ovat olleet pankkilakko, Suomen talouslama 90-luvun alussa, pörssien romahdus 2000-luvun alussa, jenkkien pankkikriisi 2008 jne. Asuntokauppa on aina on toipunut, varmaan toivutaan korona-ajastakin. Asuntoja tarvitaan kaikkina aikoina.

6. Suosittelen. Työ on palkitsevaa, mutta on oltava valmis uhraamaan myös vapaa-aikaansa työlle. Oppimaan valmis ja ahkera ihminen menestyy.

SIRPA AUTIO

LKV, YKV

1. Kiinteistömaailmassa vuodesta 2006 alkaen.

2. Olen sopivan ikäinen työhön ja aion jatkaa vielä vuosia eteenpäin.

3. Asuntokauppa on muuttunut parempaan suuntaan. Meidän yrityksessä on hyvät sähköiset työkalut, jotka auttavat sekä ostajaa että myyjää pysymään ajantasalla myyntiprosessissa. Sähköinen kaupankäynti helpottaa työtä, ei tarvitse pankkeihin aikoja varata.

4. Hain ja kouluttauduin kiinteistönvälittäjäksi halutessani haastetta ja mielekkyyttä työntekoon. Lähtisin edelleen tähän ammattiin, ilman muuta.

5. Korona vaikutti keväällä pienenä notkahduksena näyttöjen kävijämäärissä.

Siirryimme silloin pelkkiin yksityisnäyttöihin. Nyt kun asiaan osataan suhtautua oikein, yleisnäytöillä on käynyt hyvin asiakkaita ja yksityisnäyttöpyyntöjä tulee paljon. Joskus tulee kausia, joihin ei itse pysty vaikuttamaan, mutta oikea asennoituminen auttaa. Olemme PR-Neliöt Tourulassa selvinneet sitkeällä tekemisellä korona-ajasta ja tilastojen valossa olemme jo edellisvuotta edellä. Yhdessä teemme hyvää tulosta ja asiakastyytyväisyys on korkealla.

Huippuhetkinä minut on valtakunnallisesti palkittu useana vuonna Huippumyyjä-diplomilla.

6. Suosittelen mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa ammattia nuorille, jotka ymmärtävät, että työ vaatii pitkäjännitteistä ja ahkeraa paneutumista, stressin sietokykyä, sekä opiskelemista ja asiakaspalveluun soveltuvaa persoonaa. Tällöin on mahdollista myös edetä ja tehdä tästä loppuelämän ammatti.

LKV = laillistettu kiinteistönvälittäjä

YKV = ylempi kiinteistönvälittäjän

tutkinto

DV = diplomivälittäjä (YKV:n edeltäjä)

KED = kiinteistöedustajan koulutus