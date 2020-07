Omakotiasujan vapautta ja asunto-osakeyhtiön turvaa

Lohikosken Anttoninkadulla sijaitsevassa rivitaloyhtiössä on aivan uniikki asunto, jossa nämä yhdistyvät – vieläpä aivan loistosijaintiin.

– Jyväskylästä ei taida löytyä toista tällaista, yhtä suurta ja vastaavanlaista kohdetta tällaisella sijainnilla, kertoo kohdetta myyvä Suomala LKV:n Jaana Patrakka-Suomala.

Anttoninkadun kohteen makuuhuoneetkin ovat tilavia ja valoisia. Kuva: Suomala LKV

Neliöitä tosiaan riittää: niitä on asunnossa 276. Tilavien makuuhuoneiden, avaran olohuoneen, ajanmukaisiksi päivitettyjen kylpyhuoneen, saunan ja keittiön lisäksi huoneistosta löytyy kirjastokäytössä oleva huone sekä kotiteatteri, jotka tarjoavat arjen luksusta asujalle.

Vaikka kyseessä on kahdentoista asunnon rivitaloyhtiö, huoneistolla on vain yksi seinänaapuri, eli asunnossa saa kuitenkin ihan oman rauhan. Autotallit löytyvät kahdelle autolle ja taloyhtiössä on isännöinti ja huoltoyhtiö, joten talvikunnossapidostakin huolehditaan.

– Tämä kohde sopii sellaiselle, joka kaipaa omakotitaloa vastaavat neliöt, mutta ei halua yksin olla vastuussa kiinteistön huollosta.

Asunto sopii loistavasti vaikkapa lapsiperheelle, mutta Patrakka-Suomala kertoo, että asunnosta ovat olleet kiinnostuneita myös pariskunnat, jotka kaipaavat tilaa elämiseen.

Avara, valoisa olohuone on ihana oleskelutila, asui tässä kodissa sitten lapsiperhe tai pariskunta. Kuva: Suomala LKV

Onpa kahden sukupolvenkin asuminen tässä asunnossa mahdollista, koska tilaa riittää ja kohteessa on kaksi erillistä sisäänkäyntiä. Useampi sisäänkäynti antaa uudenlaisen mahdollisuuden myös yritystoiminnan harjoittamiseen.

– Monissa lapsiperheissä saatetaan käyttää kodinhoitohuoneen sisäänkäyntiä ”kuraeteisenä”. Tässä kohteessa toinen sisäänkäynti voi olla arkisisäänkäynti ja toinen niin sanotusti parempi sisäänkäynti, Patrakka-Suomala toteaa.

Asunto on pidetty hyvässä kunnossa ja remontoitu ajanmukaiseksi. Myös keittiössä on tilaa oleskella. Kuva: Suomala LKV

Etu- ja takapihan upeat atriumpihat antavat oman suojansa oleskeluun. Järvi on niin lähellä, kuin suinkin on vain mahdollista.

– Kesällä pääsee pulahtamaan ja talvikaudella hiihtämään ja luistelemaan jäälle melkeinpä takapihalta, Jaana Patrakka-Suomala kertoo.

Asunto-osakeyhtiö on pitänyt tämän vuonna 1976 rakennetun kiinteistön asunnoista hyvää huolta. Remontteja on tehty säntillisesti ja myös talon rakenteet pidetty hyvässä kunnossa.

– Asunto-osakeyhtiöön on tulossa käyttövesiremontti, mutta tähän asuntoon käyttövesiputkiremontti on jo tehty. Tulevalle osakkaalle on tulossa enää vesimittari ja tonttiliittymä. Myös tietoliikennekaapeloinnin uusiminen tehdään samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiön remontin kanssa.