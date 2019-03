Ongelma ratkeaa neuvottelemalla

Viime kesänä helsinkiläinen pariskunta kahden pienen lapsensa kanssa päätti muuttaa Jyväskylään. Haluttiin ostaa omakotitalo, jonka ostoon perheellä ei pääkaupunkiseudulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Keskellä kuuminta kesää heinäkuussa vanhemmat kiertelivät näytöissä, olihan ja on edelleenkin kiinteistökaupassa ostajan markkinat.

Ja kyllähän mieluinen talo sitten löytyi. Kuntoraportti näytti olevan oikeaoppisesti tehty, ja taloa myyvä kiinteistönvälittäjä esitteli taloa mielellään. Myyjäkin vakuutti käsi sydämellä kaiken olevan kunnossa.

– Tämän parempaa taloa saatte hakea, hän vakuutti.

Esittelyssä katse tosin kiinnittyi yläkerran pienten makuuhuoneiden kattoikkunoihin, joissa molemmissa oli pahat valumajäljet, toisessa erityisen pahat.

Kuntoraportti kuitenkin vakuutti ja todisti kaiken olevan kunnossa. Tosin raportissa oli myös lause, että yläkerran kattoikkunoissa oli valumajälkiä, mutta ne oli myyjän lausunnon mukaan korjattu.

Perhe muutti Keski-Suomeen heinäkuussa vuosisadan helteessä ja asettui asumaan tyytyväisenä taloonsa ja asuinalueeseensa. Kaikki tuntui hyvältä ja he pitivät itseään onnekkaina. 220 000 euron talokauppa tuntui kohtuulliselta vaikka talo olikin rakennettu jo vuonna 1956. Kuntoraportti oli tarkkaan opiskeltu.

Talossa oli kaksi pientä makuuhuonetta yläkerrassa, ja niistä tulisi pienten lasten omat makuuhuoneet. Makuuhuoneet oli rakennettu jälkikäteen 1990-luvun lopussa, jolloin talon myyjä oli itse omin käsin asentanut niihin kattoikkunat. Tämäkään asia ei kummeksuttanut, kyllähän talojen isännät rakentavat taloihinsa kaikenlaista.

Kuuman kesän ja sateettoman syksyn jälkeen alkoivat jatkuvat rankkasateet, ja lastenhuoneita lämmitettiin sähköpattereilla normaalin käytännön mukaisesti.

Äiti pyyhki kiltisti lastenhuoneiden ikkunoita, sillä iltaisin ne valuivat vettä. Nyt pariskunta heräsi ongelmaan miettien kuumeisesti, mitä märät ikkunalasit oikein tarkoittavat. Koskaan aiemmin heillä ei ollut ollut kokemusta vastaavasta tilanteesta.

Ikkunoiden kosteus aiheutti sen, että kesän aikana kunnolla kuivuneet puiset ikkunakarmit tummuivat silmin nähden kummallisen tummiksi ja osin pehmentyneiksi. Kosteus toi esiin vanhat kosteusjäljet.

Välillä vanhemmista tuntui, että ikkuna vuoti. Vuotiko ehkä katto?

Ikkunat olivat tanskalaisen Velux -tehtaan tuotantoa, joten isä päätti soittaa Veluxin lähimmälle asentajalle keskustellakseen kattoikkunoiden kohtalosta ja ehkä niiden vaihtamisesta.

Mikä niitä vaivasi, mitä voisi tehdä ja tarvitaanko peräti uudet ikkunat. Perhe oli todella huolissaan, eihän näin pitänyt käydä kolmen kuukauden asumisen jälkeen.

Veluxin lähin asentaja löytyi Tampereelta. Tampereen Rakennetekniikka Oy:n yrittäjä Antti Käkelä toteaa, että kosteus on kondenssivettä, jonka muodostumiseen ikkunoihin on useampikin syy. Kuvat ikkunoista lähetettiin hänelle.

– Vanhoissa ikkunoissa on jo itsessään huomattavasti suurempi lämpöhukka, jolloin sisäilman kosteus tiivistyy kylmään lasipintaan, Käkelä totesi.

Käkelän mukaan pahimmassa tapauksessa vanhasta ikkunasta on voinut eristekaasu päästä karkaamaan, jolloin tiivistyminen on vieläkin suurempaa.

Ikkunat on voitu myös asentaa väärin.

– Itse asentajana tiedän, kuinka paksu ja vaikea kattoikkunan asentamisopas on, joten en todellakaan suosittele ikkunan asentamista itse rakentavalle isännälle.

Kondenssiveden muodostumiseen vaikuttaa myös sisäilmassa oleva kosteus kuten huoneiston ilmanvaihto, mahdollinen pyykkien kuivatus, viherkasvit sekä huoneessa tapahtuvat toiminnat.

Tässä vaiheessa talon myyjään otettiin yhteyttä ja hän myönsi, että hän itse asensi ikkunat tuttavakirvesmiehen kanssa. Myyjä tilasi taloon uudet kattoikkunat Veluxilta ja asentaminen tapahtuisi toukokuussa. Luonnollisesti hän maksaisi ikkunoiden vaihdon. Tässä tapauksessa ongelma päättyi onnellisesti ilman riitelyä.

Otetaanpa kuitenkin selvää erilaisten toimijoiden vastuusta talokaupassa.

Kiinteistönvälittäjä Jorma Numminen OP-Kiinteistökeskuksesta toteaa ykskantaan, että on yleinen virheluulo, että vastuu olisi kiinteistönvälittäjällä. Taloa myyvän tulee aina ilmoittaa kiinteistönvälittäjälle kaikki mahdolliset viat.

– Kiinteistönvälittäjällä on erityinen selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta ja jos on epäilyä jostakin laiminlyönnistä, on kiinteistönvälittäjän otettava selvää käyttäen kahta eri lähdettä. Esimerkiksi jos myytävän talon sähkönkulutus tuntuu kovin pieneltä, on kiinteistönvälittäjän otettava yhteyttä sähkölaitokseen itse eikä uskottava, mitä myyjä vakuuttaa. Myös kuntoraportti on tärkeä tiedon lähde.

Joskus on jouduttu jopa ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastukseen asian selventämiseksi.

Kiinteistönvälittäjä Mikko Savolainen Kiinteistönvälitys Savolin Oy:ltä toteaa, että taloaan myyvällä on aina tiedonantovelvollisuus. Savolainen esittelee toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan he Savolin Oy:llä toimivat.

– Toimeksiantajan on kerrottava välitysliikkeelle kaikista tiedossaan olevista ja sopimuksen laatimisen jälkeen tietoonsa tulleista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen, esimerkiksi epäillyt kosteus- tai homeongelmat, puutteet kohteen salaojituksessa tai vesi-, viemäröinti- tai lämmitysjärjestelmässä.

Savolainen huomauttaa myös, että kiinteistönvälittäjä suosittelee kuntotarkastajaa avaamaan riskirakenteen kohdan, jos se vain suinkin on mahdollista. Näin piilevät epäkohdat saadaan esiin.

Kiinteistönvälittäjä kertoo, että vanhaa omakotitaloa myydessään hän usein kutsuu samaan aikaan paikalle sekä myyjän että ostajan, jolloin pienetkin vanhan talon erikoisuudet tulevat luontevasti esiteltyä. Mitään ei saa jäädä hampaankoloon.

Mahdollisissa riitatilanteissa Savolainen suosittaa aina osapuolia yrittämään sopia ongelman ratkaisu.

– Joskus olemme myös me kutsuneet paikalle tänne toimistolle sekä myyjän että ostajan keskustelemaan ja sopimaan. Lakitupa on kallis vaihtoehto.