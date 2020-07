Päijänne osaksi kotia

Väinölänrannassa voit kirjaimellisesti huljuttaa varpaitasi Päijänteen aalloissa omalla terassilla istuen. Samalla voit vaikka seurata Suomi- ja Rhea-laivan paluuta iltaristeilyltä tai ihailla auringonlaskua eri väreissä kimaltelevan järven taakse. Aurinko paistaa etelän suuntaan aukeaville terasseille koko päivän ja hyvästelee asukkaat laskiessaan terassilta katsoen oikealle.

Tämä on asumisen parasta luonnonluksusta Jyväskylässä ja silti vain viiden minuutin ajomatkan päässä keskustan tai Seppälän erinomaisista palveluista. Lähipalveluista vastaa K-market, Lidl tai vaikkapa Viherlandia.

Väinölänrannan rivitalojen toinen vaihe, As Oy Jyväskylän Väinölän Päijänteenranta on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Ensimmäisen vaiheen kaikki yhdeksän asuntoa on myyty ja uusien asuntojen rakentamisen arvioidaan alkavan ensi syksynä niin, että asukkaat pääsisivät koteihinsa loppukesällä 2021.

Vielä ehdit mukaan. Kakkosvaiheessa rakennettavat asunnot ovat huonejärjestykseltään likimain samanlaisia kuin huippusuosituiksi osoittautuneet tänä kesänä valmistuvat kodit – omarantaisia perheasuntoja, 105-136-neliöisiä kolmioita tai neliöitä. Tarkoin harkitut pohjaratkaisut mahdollistavat jokaiselle perheelle mieleisen sisustuksen.

Lähes seinänkokoisista ikkunoista aukeava maisema on kotisi elävä taulu, silti joka päivä erilainen. Voit ihailla sitä paitsi terassilta, lähes kaikista kodin tiloista – herätessäsi ikkunasta tervehtii joka aamu erinäköinen järvimaisema.

Vaikka luonto ja Päijänne on näiden asuntojen ehdoton ykkösjuttu myös varustelultaan ja laadultaan ne tarjoavat asumisen luksusta Jyväskylässä.

VRP:n rakentamat kodit ovat tunnetusti erittäin korkealaatuisia, eikä täälläkään tasosta tingitä. Väinölänrannan rivitaloasuntojen varustelua kuvaavat parhaiten luonnehdinnat kestävyys, turvallisuus ja ajattomuus: keittiön kivitasot, markkinoiden laadukkaimmat laatat kylpytiloissa, portaikkojen lasikaiteet ja Siperian lehtikuusi terassien materiaalina ovat esimerkkejä lukemattomista huippuvalinnoista. Sisustuksen voit valita kolmesta sisustussuunnittelijan laatimasta vaihtoehdosta, niitä yhdistellen tai omia toiveita toteuttaen.

Asuntojen varusteluun kuuluvat nykyaikaisimmat sisustusinnovaatiot, esimerkiksi aamiaiskaapit tai walk-in-closet -vaatehuoneet. Ympäristö on helppohoitoista, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi isoja nurmialueita ei tule hoidettavaksi.

Rivitalot lämpiävät kaukolämmöllä vesikiertoisen lattialämmityksen kautta. Takka antaa lisälämpöä ja luo tunnelmaa koleisiin syys- tai talvi-iltoihin. Koneellinen viilennys kesähelteillä nostaa asumisen mukavuustasoa.

Kaikki Väinölänrannan rivitalot rakennetaan vesistön ehdoilla.

Ennen rakentamista rannan kaislikko on ruopattu ja järvenpohja pudistettu veneily- ja uintikelpoiseksi. Uimaan voit pulahtaa paitsi asuntosaunan löylyistä myös terassisaunasta, joka on mahdollista rakennuttaa erikseen. Ellet tarvitse kahta saunaa, voit saunan sijasta asennuttaa terassille esimerkiksi porealtaan, minkä monet ykkösvaiheesta asunnon ostaneet ovat tehneetkin.

Veneilemään voit lähteä omasta laiturista. Parhailla kesäkeleillä saatat terassiltasi sujahtaa aalloille vaikkapa sup-laudalla.

Alueena Väinölänranta on vertaansa vailla. Loistava sijainti Päijänteen rannalla ja juuri oikea ilmansuunta ovat parasta Jyväskylää. Rauhallisesta ja hiljaisesta ympäristöstä huolimatta alue on lähellä palveluja ja sujuvia liikenneyhteyksiä. Erinomaiset ulkoilureitit ja pyörätiet alkavat kotiovelta.

Väinölänrannan moderni asuinalue valmistuu muutaman vuoden kuluessa täysin valmiiksi. Idearikas arkkitehtisuunnittelu takaa koko alueelle miellyttävän asuinympäristön, jossa nykyaikainen asuminen ja virikkeitä tarjoava luonto tervehtivät toisiaan. Seppä Högmanin puistosta tulee yksi alueen asukkaille tänä kesänä rakennettavista oleskelukeitaista.

Väinölänranta kaavoitettiin alun perin esimerkiksi veneilyä palvelevaksi teollisuusalueeksi, mutta vanhan Väinölän telakan lisäksi juuri muuta teollisuutta rantaan ei rakennettukaan. Niinpä kaavamuutos mahdollisti Jyväskylän hienoimpiin kuuluvan asuinalueen toteutumisen.

Asunto Oy Väinölän Päijännerannan rivitalokodit rakentaa VRP Keski-Suomi ja myy Kiinteistömaailma Tourula.

Kysy lisää ja tutustu suunnitelmiin esittelyssä maanantaina 13.07. klo 19 tai sovi Sinulle parhaiten sopiva aika,

Sanna Hotanen 040 581 8201.