Päijänne osana asuntoa

Onhan se Jyväsjärveltä tulevan Äijälänsalmen suulla, vasta tästä veneet ja laivat alkavat etsiä reittejään eri suuntiin.

Väinölänrannassa Päijänne on osa asuntoa, useimmista kodeista avautuvat järvinäkymät suoraan etelään. Omalta terassilta tai lasitetulta parvekkeelta voi kesäisin ihailla auringon kiertoa järven yli idästä länteen, katsella vene- ja laivaliikennettä tai pujahtaa itse Päijänteelle lähes kotipihasta. Kerrostaloista venepaikoille on hetken kävelymatka, uusia venepaikkoja rakentuu esimerkiksi Seppä Högmanin puiston yhteyteen As Oy Sepänpajan viereen. Rantaan rakennettavien rivitalojen asunnoista järvelle pääsee jopa omalta terassilta.

Väinölänrannan upean asuinalueen rakentaa jyväskyläläinen VRP Keski-Suomi Oy. VRP tunnetaan koko maassa vastuullisena rakentajana, laadukkaasta asuntotuotannosta.

– Väinölänrannan alueen ja asuntojen ehdoton vetonaula on sijainti veden äärellä, eikä minkä tahansa veden. Suomen toiseksi suurin vesistö avautuu terasseilta, ikkunoista, parvekkeilta, kotipihasta tai puistosta ja sen yhteyteen rakennettavasta venevalkamasta. Missään muualla meillä ei ole tarjota vastaavaa, hankekehityspäällikkö Heidi Tiihonen VRP:ltä Väinölänrantaa kuvailee.

Paitsi avaralle Päijänteelle Väinölänrannasta voi Äijälänsalmen kautta voi pujahtaa myös Jyväsjärvelle, kohti Lutakon satamaa ja kaupungin keskustaa.

Maanteitse keskustan palvelut ovat vartin ajomatkan päässä, pyöräilijälle Jyväsjärven rantaraitti tarjoaa sekä luonnonläheisen kuntoiluympäristön että nopean yhteyden citysykkeeseen, tapahtumiin ja palveluihin.

Päivittäisasioille ei toki tarvitse lähteä keskustaan tai isoihin marketeihin asti, lähipalvelut – esimerkiksi K-market, Viherlandia, Lidl ja jopa kuntokeskus – löytyvät kävelymatkan päästä.

Yrittäjä Sanna Hotanen Kiinteistömaailmasta korostaa alueen rauhallisuutta luonnon helmassa, päättyvän kadun varrella.

– Vaikka kaikki tarpeellinen on lähellä, Väinölänrannan aluetta leimaa luonnonläheisyys ja rauha. Läpiajoa alueella ei ole ja moottoriteiden liikenteen melu ei tänne asti kanna. Ainoa äänilähde ympäristössä on vesiliikenne, sekin vain kesäisin ja päiväsaikaan.

Väinölänrannan seuraavan kerrostalon, As Oy Väinölän Sepänpajan rakentaminen on alkamassa ja asukkaat pääsevät uusiin koteihinsa syksyllä 2020. Sepänpajaan valmistuu omelle tontille perheasuntoja moneen tarpeeseen, kuitenkaan pieniä kotitalouksia tai yksinasujia unohtamatta. Sepänpaja rakentuu vain 60 metrin päähän Päijänteen rannasta ja kaikki ison vesistön tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat asukkaiden ulottuvilla.

Rakentamisen laatua Sanna ja Heidi kehuvat kilpaa – kaikkia asuntoja yhdistää viimeistelty työn jälki ja laadukkaat materiaalit.

Yksi keskeinen ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia on asuntojen energiatehokkuus. Suunnitteluratkaisuilla As Oy Sepänpajaan on saavutettu energiatehokkuusluokka A, mikä merkitsee asukkaille pienempiä asumiskustannuksia ja ympäristölle vähäisempiä päästöjä. VRP hakee vaikuttavuutta myös ympäristöasioissa.

Kiinteistönvälittäjä Sanna Hotanen korostaa asiaa, johon hän monesti työssään törmää.

– Esimerkiksi omakotitaloista muuttavat on huomioitu rakentamalla ylimääräisiä säilytystiloja normaalien kerrostalovarastojen lisäksi. Lisäsäilytystilat on toki erikseen ostettava.

Auton säilytykseen tarjolla on lämmin autotalli, viherkattoinen autokatos tai avoin lämmityspaikka. Autokatospaikoilla voi ladata sähköautoja.

Kerrostalojen lisäksi veden ääreen rakennetaan lähivuosina rivitaloasuntoja, joiden veroisia muualta Jyväskylän keskustan tuntumasta ei ole saatavissa. Useimmiten rivitaloissa rannan ja asunnon väliin jää viherkaista – täällä asuntojen terassit ulottuvat rantaan saakka.

Ensi vaiheessa As Oy Päijänteenrantaan rakentuu kaksi yhdeksän asunnon rivitaloa.

Asunnot rakennetaan vesistön ehdoilla. Rannan kaislikko on ruopattu ja pohja puhdistettu sekä veneily- että uintikelpoiseksi. Isot etelään avautuvat ikkunat maksimoivat koteihin tulvivan valon määrän.

Kestävyys ja ajattomuus leimaavat asuntojen materiaalivalintoja: kivitasot, laadukkaat laatat, lasikaiteet ja terasseissa Siperian lehtikuusi esimerkkeinä. Kotien varusteluun kuuluvat kaikki nykyaikaisimmat innovaatiot, muun muassa keittiöiden aamiaiskaapit tai walk-in-closet -vaatehuoneet.

”Takapihat” ovat kokonaan terassia, joka ulottuu Päijänteen vesirajaan saakka. Asuntosaunan lisäksi asukas voi tilata myös terassisaunan, josta on helppo pulahtaa suoraan löylystä Päijänteen aaltoihin.

Kestävyyteen kuuluu myös turvallisuus. Tonttia on työstetty runsaasti, jotta tulevissa kodeissa olisi turvallista ja terveellistä asua: ruoppaukset, paalutukset ja alapohjien tuuletus merkitsevät rakenteille pitkää ikää. Jokaisessa asunnossa on huoneistokohtainen viilennys kesän helteisimpiä päiviä varten.

Sijainnista ja laadusta huolimatta Väinölänrannan persoonallisille rantarivitaloille kaavailtua hintatasoa voi pitää kohtuullisena. Päijänteeseen rajoittuva, runsaan sadan neliön laadukas rivitalokoti maksaa saman verran tai jopa vähemmän kuin vastaavankokoinen, uusi kerrostalo-osake Äijälänrannan messualueelta, Lutakosta tai kaupungin keskustasta.





