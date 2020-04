Parvekekaihtimet suojaavat auringolta ja katseilta

Kerrostalon lasitettu parveke on parhaimmillaan kuin ylimääräinen huone, mutta ”akvaarioon” näkevät kaikki sisälle, eikä yksityisyydensuoja ole paljaiden lasien takana välttämättä niin hyvä, kuin asukas toivoisi.

Teko-Kaihtimen Jari Lajunen kertoo, että yksi syy hankkia parvekkeelle kaihtimet on juuri yksityisyydensuojan parantaminen. Kaihtimet myös suojaavat paahteelta.

– Parvekekaihtimilla voidaan vaikuttaa kesällä auringonvalon pääsemiseen parvekkeelle ja parvekkeen lämpötilaan. Ne vaikuttavat myös estetiikkaan, Lajunen toteaa.

Kaihtimia löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja moneen makuun suosituimpina esimerkiksi sälekaihtimia sekä vekkikaihtimia. Yksi vaihtoehto on myös screen-kaihdin. Lajusen mukaan olennaisinta on valita nimenomaan parvekekäyttöön suunniteltu ratkaisu.

– Parvekkeelle suunnatuissa tuotteissa on erilainen mekanismi kuin sisäkäyttöön suunnitelluissa. Kaihtimet kiinnitetään parvekelaseihin erillisillä kannakkeilla, jotka eivät vaadi poran käyttöä tai ruuvikiinnitystä. Kun parvekekaihtimet kiinnitetään parvekelasiprofiileihin, ne integroituvat hyvin toiminnalliseen parvekelasituskokonaisuuteen ja ovat lähes huomaamattomat ollessaan alhaalla auki peittämättä näkymää. Kaihtimet eivät ole viemässä tarpeettomasti tilaa muulta parvekekalustukselta ja ovat suojassa vaurioitumiselta.

Tuotteet on tehty kestämään lämpötilavaihteluita ja mekanismit suojattu niin, ettei niiden sisälle pääse roskaa.

– Varsinkin kesällä parvekkeen lämpötilavaihtelut voivat olla todella suuria. Esimerkiksi kiinnityksis-sä ja itse materiaaleissa on tärkeää ottaa huomioon se, miten ne kestävät lämpötilan vaihteluita. Parvekekäyttöön valmistetuissa tuotteissa kaikki nämä seikat on otettu huomioon, hän toteaa.

Parvekekaihtimia valitessa katsotaan kokonaisuutta ja kaihdintyyppi valitaan käyttötarkoituksen ja parvekkeen rakenteen mukaan. Kaihtimet antavat parvekkeelle myös ilmettä ja tilaa.

– Sälekaihtimet toimivat samaan tapaan kuin sisälläkin. Vekkikaihtimet toimivat kahteen suuntaan, eli niitä voi säätää ylä- ja alapuolelta teleskooppisauvalla. Vekkikaihtimet soveltuvat niin avautuviin parkelasiprofiileihin kuin terassilasituksiin ja avattaviin terassioviin kiinnitettäväksi. Kestovekatut rypistymättömät vekkikaihtimet kestävät kovempaakin käyttöä ja ovat näin suosittuja lapsi- ja eläintalouksissa.

Värivalintoja katsotaan ensisijaisesti julkisivuestetiikan mukaan. Lajunen toteaa, että parvekekaihtimissa ei juuri väripilkkuja näe, vaan värit ovat neutraaleja.

– Suosituin väri on harmaa. Siinä ei näy lika ja hopeainen sävy heijastaa hyvin valoa. Toinen suosittu väri on valkoinen. Screen-kankaissa värivaihtoehtoja on enemmän, mutta tummasta sävystä näkyy parhaiten läpi ulospäin ja vaaleat värit antavat paremman näkösuojan, Lajunen toteaa.