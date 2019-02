Peab-koti Päijänteellä – lähellä ja silti kaukana kiireestä

Muuramen Lundintie 9 on uniikki asuinympäristö, jossa kuvauksellisen kaunis luonto yhdistyy nykyaikaiseen rakennustapaan.

– Kotona Kinkomaalla voit rauhoittua kaukana kiireestä, silti olet vain vartin ajomatkan päässä Jyväskylän keskustasta, Simo Saarinen Peab Jyväskylän asuntomyynnistä huomauttaa.

– Aamukahvin voit juoda omalla tilavalla, lasitetulla parvekkeella uuden päivän nousua ja upeaa järvimaisemaa ihaillen.

Hetkessä kotiovesta voi hypähtää osaksi postikorttimaisemaa: veneilemään, uimaan, kalastamaan, hiihtämään jäälle… tai vain istahtamaan rantakivelle. Katse saa levätä välkehtivässä vedessä tai Päijänteelle lipuvien veneiden valkoisissa purjeissa. Vieressä on Kinkomaan oma venesatama, vastarannalla vilkas Juurikkasaaren veneilysatama.

Asunto Oy Muuramen Lundintie 9:ään valmistuu ensi kesänä 24 hyvinvarusteltua kerrostaloasuntoa, joiden asukkaille upea luonto avautuu kotiovella ja hyvät palvelut ovat silti lähellä.

Tarjolla on erikokoisia koteja, toimivista yksiöistä hulppeaan sataneliöiseen maisemahuoneistoon.

– Talon kaksiot yhtä lukuunottamatta on myyty, mutta vapaana on vielä hyvä valikoima kolmioita ja yksiöitä, Simo Saarinen korostaa.

Asuntojen velaton myyntihintakin on huomattavasti edullisempi kuin Jyväskylän kysytyimmillä alueilla, esimerkiksi Lutakossa tai Kankaalla. Neliöhinta vaihtelee asunnon koosta ja kerroksesta riippuen, esimerkiksi kolmannen kerroksen kolmion velaton neliöhinta on 3300 euron tienoilla. Kohteessa on oma tontti.

Talon isot ikkunat ja lasitetut parvekkeet tuovat rantamaiseman osaksi kotia. Valtaosaan asuntoja avautuu Päijänne-maisema lähes suoraan etelään, pohjoispuolen ikkunoista ja parvekkeilta voi ihailla ilta-auringossa kylpevää Kangaslampea ja sen vehreää ympäristöä.

Upea luonnonhiekkaranta on suoraan talon edessä vain muutaman kymmenen metrin päässä ulko-ovelta. Lähimpänä on hoidettu uimaranta ja sen takana Muuramen kunnan ylläpitämä venesatama, josta on suora veneily-yhteys niin Jyväskylään kuin Heinolaan tai Lahteen saakka.

Kinkomaan historiaan kuuluu 1930-luvulla rakennettu parantola ja sen funkkistyyliset, suojellut rakennukset. Lundintie 9:n suunnittelussa on huomioitu alueen perinteinen rakennuskanta, jonka piirteitä voi löytää uudisrakennuksen yksityiskohdista.

Vajaa vuosisata sitten parantolat sijoitettiin eri puolilla Suomea upeisiin harju- ja järvimaisemiin, joiden mäntymetsiköissä oli helppo hengittää.

Nykyisin Kinkomaan suojeltu sairaalarakennus alueen ytimessä on muuttunut yritys- ja palvelukeskittymäksi. Ympärillä humiseva hongikko tarjoaa runsaan happensa monimuotoiselle asuinalueelle, joka on kuin luotu liikkujan ja luonnonystävän paratiisiksi.

Alueella polveilevat rantapolut on kunnostettu ja päällystetty asutuksen lomassa kiertäväksi reitistöksi, joka tarjoaa liikkumismahdollisuuden paitsi jalkaisin myös pyöräillen, rullaluistellen/-hiihtäen, jopa pyörätuolilla liikkuen.

Ympäristön liikunnallisiin houkutuksiin kuuluvat frisbeegolf-rata ja tenniskenttä. Leikkikenttä, aistipuisto, viljelypalstat ja tietenkin uimarannat palvelevat monenikäisiä asukkaita. Liikkuva ihminen ei täällä pääse pitkästymään.

Kinkomaa on Muuramen kunnan nopeimmin kasvava asuinalue. Uudet kerrostaloasunnot täydentävät alueella ennestään olevaa rakennuskantaa, joka historiallisia sairaalarakennuksia lukuunottamatta koostuu pääosin pientaloista. Päijänteen rannan ohella toinen rakentamissuunta on Säynätsalontien ja koulukorttelin toisella puolella sijaitseva Ahvenlammen ympäristö.

Alueella on jo koulu, kaksi päiväkotia, lähikauppa sekä Vitapoliksen alueen hoivapalvelut, jotka ajan myötä laajenevat ja monipuolistuvat myös ympäristön asukkaiden käyttöön.

Simo Saarinen korostaa Peabin Rakennamme kunnolla -teemaa.

– Visiomme on olla yksi Suomen parhaista rakentajista. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen lähtee henkilökohtaisesta asennoitumisesta. Periaatteemme on tehdä asiat kerralla kuntoon. Aina. Niin, että voimme jälkikäteen ylpeinä todeta, että olemme tuon rakentaneet.

– Suomalaisissa olosuhteissa kosteudenhallinta nousee suurimpaan rooliin, kun puhutaan terveistä taloista. Me otamme kosteusongelmien ehkäisyn erityisen vakavasti. Otimme käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin kaikilla omaperusteisilla työmaillamme vuoden 2019 alusta alkaen, Saarinen toteaa.

EPSI Ratingin toista kertaa toteuttaman toimialatutkimuksen mukaan Peab on huomattavasti paremmalla tasolla asiakastyytyväisyydessä kuin valtaosa kilpailijoista. Peabilla on myös eniten suosittelijoita. Kaikilla mitatuilla osa-alueilla Peabin tulokset ovat yli toimialan keskiarvon.

Palvelun laadussa erityisen korkealle on päästy tavoitettavuudessa, asiakkaan ajan tasalla pitämisessä sekä siinä, miten asiakas kokee saavansa tarvitsemaansa apua.

Tutustu Lundintie 9:ään työmaaesittelyssä sunnuntaina 17.2.2019 klo 12-12.45.

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Peab-konsernin liikevaihto on 5.2 miljardia euroa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.