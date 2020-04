Peab rakentaa koteja tyytyväisille asukkaille

Jyväskylässä odotetaan parhaillaan pääsyä Jyväsjärven rantaan Suuruspään alueelle, johon yhtiö rakentaa modernin kaupunkikorttelin.

EPSI-Ratingin toteuttaman toimialakyselyn mukaan Peabilla on neljäntenä vuonna peräkkäin tyytyväisimmät asiakkaat. Talvella julkistetun tutkimuksen mukaan Peab sai tasaisen hyvät arviot kaikilla osa-alueilla. Asiakastyytyväisyys on parantunut myös Peabin sisällä.

Jyväskylässä Peab rakentaa parhaillaan uusia koteja lähelle keskustaa, Sepänkatu 7:ään. Kahdeksankerroksinen asuintalo valmistuu ensi tammikuussa ja noin puolet 64 asunnosta on myyty. Vapaita asuntoja edelleen löytyy kävelymatkan päässä keskustan palveluista ja Tuomiojärven upeista rantapoluista.

Viime vuonna Kinkomaalle, Päijänteen rantaan valmistuneessa Lundintien talossa on enää kaksi yksiötä myymättä. Sekä Sepänkadun että Lundintien asuntoihin Peab tarjoaa nyt ensiasunnon ostajille 3000 euron hintaedun.

Koronaviruksen rajoitteista huolimatta yhtiössä kuumeisesti odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä Suuruspään kaavasta tehtyyn valitukseen. Kunhan päätös tulee ja kaava vahvistuu, Jyväsjärven rantaan nousee kuuden kerrostalon muodostama moderni kaupunkikortteli, josta sadat jyväskyläläiset saavat uuden kodin.

Peabin myynti- ja markkinointipäällikkö Simo Saarinen uskoo, että hallinto-oikeuden päätös tulisi vielä kevään aikana ja syksyllä päästäisiin töihin. Siinä tapauksessa ensimmäiset uudet kodit voisivat valmistua jo loppuvuonna 2021.

– Ihannetapauksessa ennakkomarkkinointi voisi alkaa kesällä, vaikka vielä koronarajoitteiden voimassaollessa. Suuruspää on Jyväskylän parhaita jäljellä olevia rakennuspaikkoja ja lähtee nopeasti liikkeelle heti, kun lupa saadaan, uskoo yksikönjohtaja Timo Riikonen.

Pääosa Suuruspään asunnoista on kysyttyjä yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Niiden lisäksi tulossa on muutamia isoja perheasuntoja, sekä parvellisia asuntoja. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke. Tarkemmat yksityiskohdat ja koot selviävät, kunhan ennakkomarkkinointiin päästään.

Riikonen sanoo, että suunnitelmia on vireillä myös muualle Jyväskylän seudulle, mutta ei paljasta niistä sen enempää.

Simo Saarinen myöntää, että koronavirusrajoitteet ovat aavistuksen hiljentäneet esimerkiksi vierailuja kotisivuilla, vallalla on odottava tunnelma.

– Kun ihmisten terveys tai oma taloudellinen tilanne on vaarassa, odottelun ymmärtää. Nyt on vain toivottava, että tilanne menee ohi ja palautuu mahdollisimman pian normaaliksi.

Myös Peabin myyntiorganisaatiossa on reagoitu rajoitteisiin. Rakentaminen jatkuu normaalisti, mutta toimistohenkilökunta tekee pääosin etätyötä ja uusi tekniikka tukee myyntiä.

– Digitaalisuus on tätä päivää. Live-esittelyt ovat mahdollisia ja jäävät ehkä pysyväksi toimintatavaksi. Asunnosta saa hyvän käsityksen laadukkaista kuvista ja videoista.

Yksityisnäyttöjä järjestetään toiveiden mukaan turvallisuus huomioiden.

Peabin Jyväskylän myyntiorganisaatio on kokenut alkuvuonna muutoksia koronaviruksenkin varjossa. Henkilöstö on juuri muuttanut keskustasta uusiin toimitiloihin Kankaan alueelle.

Jyväskylän asuntomyynnistä vastannut Simo Saarinen on nimitetty tammikuussa Suomen asuntoliiketoiminnan myynti- ja markkinointipäälliköksi asemapaikkanaan Jyväskylä. Uutena Jyväskylän asuntomyyjänä huhtikuun alussa aloitti Anna-Maaria Humalajoki, joka tuli Peabille Sp-Kodilta.

Anna-Maarialla on pankkitausta, hän siirtyi Säästöpankista Sp-Kodille heinäkuussa 2019.

– Tämä viimeisin vaihdos tuli itsellekin yllätyksenä ja nopeasti. Olen aina ollut kiinnostunut uudiskohteista ja niiden markkinoinnista. Nautin myös sisustamisesta. Näitä paikkoja on tosi vähän tarjolla ja kun tähän pyydettiin, ei voinut kieltäytyä, vaikka ura välittäjänä oli vasta alussa, Anna-Maaria myöntää.

Hän korostaa kuitenkin usean vuoden kokemustaan rahoitussektorilta. Pankissa hän sai tehdä työtä juuri asuntolaina-asiakkaiden kanssa ja se kokemus on eduksi nykyisessä työssä.

Peabilla asiakkaita palvelee oman kodin materiaalivalinnoissa ja muutostöissä asiakaspalveluinsinööri Noora Ulvila.

Kuluvan vuoden markkinatilanteesta yksikönjohtaja Timo Riikonen arvioi, että budjetti toteutuu suunnitelmien mukaan niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta ja nyt suunnitellaan jo vuotta 2021.

– Sinnekin on hyviä hankehitysaihioita olemassa ja liikevaihtoa kertyy myös meneillään olevista urakoista. Toivotaan, että Koronan häiriö markkinaan pysyy kohtuullisena ja asunnoille on kysyntää jatkossakin.